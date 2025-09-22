РУС
Группа подростков избила 18-летнюю девушку во Львове, конфликт снимали на телефон, - полиция

поліція

Полицейские установили лиц, причастных к избиению девушки во Львове. Правоохранители установили, что происшествие произошло 21 сентября на улице Линкольна во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

Как отмечается, сегодня, 22 сентября, во время мониторинга социальных сетей работники полиции обнаружили видео, на котором две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница снимала конфликт на видео.

"Проведенными мероприятиями, дознаватели и инспекторы ювенальной превенции отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 установили личность потерпевшей, 18-летней львовянки, и двух человек, которые наносили ей телесные повреждения, также жительниц Львова в возрасте 17 лет. Все учатся в разных образовательных учреждениях города", - говорится в сообщении.

По факту дознаватели территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Полицейские устанавливают обстоятельства и других участников инцидента.

Не було б дивно якби поліцаї знімали на телефон.
22.09.2025 14:56 Ответить
Діти якісь безмозглі пішли - скоюють злочин і ним ще й хваляться у соцмережах. І взагалі із законодавством якийсь сюр триває. За це їм вліплять 850 грн. штрафу, а за те що спалиш ботвиння на городі - 6120 грн.
22.09.2025 15:04 Ответить
Львов стал, ****, опасный, там лучших представителей великой нации отстреливают радикально настроенные сограждане
22.09.2025 15:07 Ответить
Дата реєстрації 22.09.2025

Це з треба, як зачепила саме ця тема про Львів, щоб заради неї зареєструватись на форумі....
22.09.2025 15:23 Ответить
Лёгкие телесные между тремя сцыкухами становятся национальными новостями. Хорошо живёте. Теперь давайте водить их по всем ток-шоу и брать интервью.
22.09.2025 15:08 Ответить
А моніторити соціальні мережі на предмет розповсюдження психотропів ,наркотичних засобів, зброї, ухилянства, проституції та збоченців - це,звісно,вища математика! Тому і показники роботи - легкі телесні ушкодження. Примирення,або штраф.
22.09.2025 15:12 Ответить
Що таке "ухилянство"?
22.09.2025 15:44 Ответить
Шо сі стало?!! Я добре знаю Львів, Львів був культурним цивілізованим, європейським містом!
А тепер таке враження, ніби інфікований Донбасом.
22.09.2025 15:31 Ответить
Так і є…ʼʼущімльонная іліта прієхала к рагулям міняць парядакʼʼ
І фіг вони змінюватись будуть…
22.09.2025 15:43 Ответить
«Моніторингу соцмереж» 🤣
забезпечені, вгодовані бички сидять рілзи гортають в якості роботи поки в країні війна🤦‍♂️
