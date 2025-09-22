Группа подростков избила 18-летнюю девушку во Львове, конфликт снимали на телефон, - полиция

Полицейские установили лиц, причастных к избиению девушки во Львове. Правоохранители установили, что происшествие произошло 21 сентября на улице Линкольна во Львове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

Как отмечается, сегодня, 22 сентября, во время мониторинга социальных сетей работники полиции обнаружили видео, на котором две девушки наносят удары руками и ногами третьей. Четвертая участница снимала конфликт на видео.

"Проведенными мероприятиями, дознаватели и инспекторы ювенальной превенции отдела полиции №1 Львовского районного управления полиции №1 установили личность потерпевшей, 18-летней львовянки, и двух человек, которые наносили ей телесные повреждения, также жительниц Львова в возрасте 17 лет. Все учатся в разных образовательных учреждениях города", - говорится в сообщении.

По факту дознаватели территориального подразделения полиции, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры, начали уголовное производство по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Полицейские устанавливают обстоятельства и других участников инцидента.