Російському судді Магомадову, який відправляє полонених нацгвардійців до тюрем РФ, повідомлено про підозру, - СБУ

Судді Південного окружного військового суду РФ Олексію Магомадову, який засудив до 17 років позбавлення волі полоненого воїна-нацгвардійця, заочно повідомлено про підозру.

Про це інформує пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"11 вересня 2024 року він призначив 17 років позбавлення волі в колоні суворого режиму полоненому воїну однієї з бригад Національної гвардії України. Щоб влаштувати показове "судилище", Магомадов використав надумані обвинувачення проти воїна Сил безпеки та оборони.

Тим самим рашист продовжив серію незаконних вироків з боку російської судової системи щодо українських військовополонених, які є комбатантами і не підлягають кримінальній відповідальності за бойові дії", - йдеться в повідомленні.

Наразі слідчі СБУ заочно повідомили Магомадову про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, зокрема порушення вимог статей 99 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські "шахеди" можуть долетіти навіть до Іспанії, - ЗМІ. ІНФОГРАФІКА