УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3425 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
219 1

Росіяни вчергове атакували Запоріжжя, виникла пожежа, - ОВА

Росіяни атакували Запоріжжя

В ніч на 23 вересня російські війська завдали ударів по Запоріжжю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Також пошкоджено приватні оселі", - розповів він.

Читайте: Ворог завдав п’ять ударів по Запоріжжю, загинула людина, є поранені, пошкоджено склади (оновлено). ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2396) обстріл (31008) Запорізька область (4102) Запорізький район (270) війна в Україні (6288)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А законної місцевої влади у Запоріжжі вже нема?
показати весь коментар
24.09.2025 01:39 Відповісти
 
 