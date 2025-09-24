Росіяни вчергове атакували Запоріжжя, виникла пожежа, - ОВА
В ніч на 23 вересня російські війська завдали ударів по Запоріжжю.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Також пошкоджено приватні оселі", - розповів він.
