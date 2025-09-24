"Недовіра Кличку - блокування Київради - передача міста чиновнику з КМВА", - в міськраді пояснили мотиви влади відсторонити мера

Ініціатива "Слуг народу" відсторонити Віталія Кличка з посади мера Києва свідчить про те, що центральна влада більше думає про вибори, ніж про захист міста від обстрілів та підготовку до зими.

Про це написав у себе у Facebook депутат Київради Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада не мислить категоріями підготовки до зими, захисту міст від обстрілів тощо. Влада мислить категорією виборів. На жаль. Схема, за якою Банкова хоче вже просто втупу усунути обраного киянами у першому турі мера проста: "недовіра Кличку - блокування Київради через шантаж, підозри та підкуп - передача міста "на блюдечку" чиновнику з КМВА". Бо для неї: боротися проти Кличка - не мера легше, ніж проти Кличка – мера", - написав Бондаренко.

Він наголосив, що рівень довіри киян до Кличка значно перевищує довіру до "Слуги народу", тому ініціатива з усунення мера Києва виглядає як прояв відчаю та слабкості правлячої партії.

"Щодо суті так званих підстав про висловлення недовіри. Рівень довіри киян до мера Кличка – понад 50 відсотків, підтримка киянами "слуг" в столиці – продовжує стрімко рухатись в бік нуля. Це прояв відчаю та слабкості правлячої партії, та вулиці Банкової як такої. Вони вже спробували все: обшуки, півтори тисячі кримінальних проваджень, петиції, закон про рейдерське захоплення столиці, ТСК, залякування, блокування роботи, погрози. Законним шляхом захопити Київ Банкова не може. Тому зважилися на такий емоційний крок слабких людей", - зазначив Бондаренко.

Депутат Київради зазначив, що спроба усунити з посади мера столиці у такий незаконний спосіб зашкодить іміджу Україну в очах західних партнерів.

"Наші західні партнери це бачать. Ще минулого року посли країн Великої сімки (G7) та Європейський парламент закликали українську владу припинити руйнівний тиск на місцеве самоврядування. Історія з НАБУ-САП цього року – продовження тієї самої вакханалії. І реакція на неї наших партнерів аж ніяк не додала балів для нашої країні в їхніх очах. Так само буде і з Києвом і мером", - зазначив Бондаренко.

Як раніше заявив юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера, проєкт рішення щодо недовіри Кличку ініціював очільник фракції "слуг народу" в Київраді Андрій Вітренко. Відомий тим, що зплагіатив 6 своїх "наукових" статей у російських науковців, та ще й сфальсифікував дані. Вітренко є фігурантом корупційних скандалів зі столичною землею та елітною нерухомістю, придбаною під час війни, будучи на посаді голови бюджетної комісії Київради.