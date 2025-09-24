"Недовіра Кличку - блокування Київради - передача міста чиновнику з КМВА", - в міськраді пояснили мотиви влади відсторонити мера
Ініціатива "Слуг народу" відсторонити Віталія Кличка з посади мера Києва свідчить про те, що центральна влада більше думає про вибори, ніж про захист міста від обстрілів та підготовку до зими.
Про це написав у себе у Facebook депутат Київради Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
"Влада не мислить категоріями підготовки до зими, захисту міст від обстрілів тощо. Влада мислить категорією виборів. На жаль. Схема, за якою Банкова хоче вже просто втупу усунути обраного киянами у першому турі мера проста: "недовіра Кличку - блокування Київради через шантаж, підозри та підкуп - передача міста "на блюдечку" чиновнику з КМВА". Бо для неї: боротися проти Кличка - не мера легше, ніж проти Кличка – мера", - написав Бондаренко.
Він наголосив, що рівень довіри киян до Кличка значно перевищує довіру до "Слуги народу", тому ініціатива з усунення мера Києва виглядає як прояв відчаю та слабкості правлячої партії.
"Щодо суті так званих підстав про висловлення недовіри. Рівень довіри киян до мера Кличка – понад 50 відсотків, підтримка киянами "слуг" в столиці – продовжує стрімко рухатись в бік нуля. Це прояв відчаю та слабкості правлячої партії, та вулиці Банкової як такої. Вони вже спробували все: обшуки, півтори тисячі кримінальних проваджень, петиції, закон про рейдерське захоплення столиці, ТСК, залякування, блокування роботи, погрози. Законним шляхом захопити Київ Банкова не може. Тому зважилися на такий емоційний крок слабких людей", - зазначив Бондаренко.
Депутат Київради зазначив, що спроба усунити з посади мера столиці у такий незаконний спосіб зашкодить іміджу Україну в очах західних партнерів.
"Наші західні партнери це бачать. Ще минулого року посли країн Великої сімки (G7) та Європейський парламент закликали українську владу припинити руйнівний тиск на місцеве самоврядування. Історія з НАБУ-САП цього року – продовження тієї самої вакханалії. І реакція на неї наших партнерів аж ніяк не додала балів для нашої країні в їхніх очах. Так само буде і з Києвом і мером", - зазначив Бондаренко.
Як раніше заявив юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера, проєкт рішення щодо недовіри Кличку ініціював очільник фракції "слуг народу" в Київраді Андрій Вітренко. Відомий тим, що зплагіатив 6 своїх "наукових" статей у російських науковців, та ще й сфальсифікував дані. Вітренко є фігурантом корупційних скандалів зі столичною землею та елітною нерухомістю, придбаною під час війни, будучи на посаді голови бюджетної комісії Київради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єрмаку пойух на те , що кожного дня у СВІТОВИХ ЗМІ виходять статті ПРо ларьочнозЄльону блдоту у владі України ... Сьогодні їхній зачитувальщик текстів з трибуни ООН віщає, а завтра наступна стаття ПРо цих виблдків з"явиться... А їм як я вже сказала -... їм треба себе рятувати !!!
Що таке узурпація влади
Узурпація влади (від лат. usurpare - використовувати) - це незаконне захоплення або привласнення державної влади, яка за Конституцією та законами країни належить іншим органам чи особам.
Цей процес може відбуватися як із застосуванням сили (насильницький переворот), так і приховано, через порушення процедур, маніпуляції та перевищення повноважень. Метою узурпації є встановлення нелегітимного режиму, де вся влада зосереджується в руках однієї особи чи групи, що суперечить принципам демократії та правової держави.
Ознаки узурпації влади
Хоча узурпація може проявлятися по-різному, існують типові ознаки, що вказують на нелегітимне присвоєння влади:
Централізація влади в руках однієї особи або вузької групи, що призводить до руйнування системи стримувань і противаг.
Придушення інакомислення та посилення контролю над суспільством, часто через репресивні заходи.
Знищення місцевого самоврядування та передача повноважень від регіональних органів центральній владі.
Ігнорування Конституції та законів, що проявляється в ухваленні рішень, які суперечать основному праву.
Маніпуляції з виборами або їх скасування, що позбавляє громадян права обирати владу.
Контроль над судовою системою та іншими незалежними інституціями, перетворення їх на інструмент у руках узурпатора.
ІМХО
-----
У липні 2025 року Державне бюро розслідувань https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekssekretarju-kijivradi-bondarenku-povidomili-novu-pidozru.html повідомило про нову підозру Бондаренку у службовій недбалості та сприянні ухиленню від військової служби.
За даними слідства, у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. Це завдало збитків державі на понад 690 тис. гривень.
Ну да. Ні разу не залежний від ЗЄрмаків орган.
Тому він і гадить КЛИЧКУ, порушує Конституцію України та її Закони, намагаючись у протизаконний спосіб, відтягнути ОСОБИСТУ відповідальність за очевидні криваві наслідки своїх дій з 2019 року!!
ЗЄ своєю діяльністю та бездіяльністю вже вбив сотні тисяч українців.
Тепер великий справжній Трамп теж не ********( мʼяко кажучи) демократію й теж за авторитаризм ... Хйло йому дало новий темник -" не чіпай зЄ,вони самі розвалять Україну , підспівуй типу їм ... ЗмІнюй тактику. Кивай зЄльоному в ООН яка перкрасна Україна "
Квартал строгого режима, закон на паузе
Простий приклад -це постать зе: що він виголошує у своїх відосиках,в промові в ООН,та що діється на місцях від його імені-величезна прірва.
По Залужному: ще півроку до його зміщення,ген.Омельченко попереджав,що має достовірні дані,що оп шукає компромат на За,щоби його звільнити.
Звільнили,народ проковтнув,ніхто не протестнув.Тепер за Кличка взялась ця зловіща організація "оп".
до влади !!
Не дочекаєтесь , зелені мерзотники , знову потрапити до влади
щоби безбожно красти все в нашій краіні😡
За всім цим дійством стоїть постать ермака,який використовує у своїх політичних інтригах весь комплекс повноважень президента,по суті є ним реальним,хоч і не правовим.
Той,що на посаді,лише дозволяє це робити від свого імені,надає послуги підпису і печатки.