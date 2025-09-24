УКР
Новини Команда Зеленського проти Кличка
1 916 29

"Недовіра Кличку - блокування Київради - передача міста чиновнику з КМВА", - в міськраді пояснили мотиви влади відсторонити мера

Бондаренко Володимир Київрада

Ініціатива "Слуг народу" відсторонити Віталія Кличка з посади мера Києва свідчить про те, що центральна влада більше думає про вибори, ніж про захист міста від обстрілів та підготовку до зими.

Про це написав у себе у Facebook депутат Київради Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Влада не мислить категоріями підготовки до зими, захисту міст від обстрілів тощо. Влада мислить категорією виборів. На жаль. Схема, за якою Банкова хоче вже просто втупу усунути обраного киянами у першому турі мера проста: "недовіра Кличку - блокування Київради через шантаж, підозри та підкуп - передача міста "на блюдечку" чиновнику з КМВА". Бо для неї: боротися проти Кличка - не мера легше, ніж проти Кличка – мера", - написав Бондаренко.

Він наголосив, що рівень довіри киян до Кличка значно перевищує довіру до "Слуги народу", тому ініціатива з усунення мера Києва виглядає як прояв відчаю та слабкості правлячої партії.

"Щодо суті так званих підстав про висловлення недовіри. Рівень довіри киян до мера Кличка – понад 50 відсотків, підтримка киянами "слуг" в столиці – продовжує стрімко рухатись в бік нуля. Це прояв відчаю та слабкості правлячої партії, та вулиці Банкової як такої. Вони вже спробували все: обшуки, півтори тисячі кримінальних проваджень, петиції, закон про рейдерське захоплення столиці, ТСК, залякування, блокування роботи, погрози. Законним шляхом захопити Київ Банкова не може. Тому зважилися на такий емоційний крок слабких людей", - зазначив Бондаренко.

Також читайте: Щоб заблокувати роботу Київради, влада продовжує тиснути на опозиційних депутатів, - Кличко

Депутат Київради зазначив, що спроба усунити з посади мера столиці у такий незаконний спосіб зашкодить іміджу Україну в очах західних партнерів.

"Наші західні партнери це бачать. Ще минулого року посли країн Великої сімки (G7) та Європейський парламент закликали українську владу припинити руйнівний тиск на місцеве самоврядування. Історія з НАБУ-САП цього року – продовження тієї самої вакханалії. І реакція на неї наших партнерів аж ніяк не додала балів для нашої країні в їхніх очах. Так само буде і з Києвом і мером", - зазначив Бондаренко.

Як раніше заявив юрист та ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера, проєкт рішення щодо недовіри Кличку ініціював очільник фракції "слуг народу" в Київраді Андрій Вітренко. Відомий тим, що зплагіатив 6 своїх "наукових" статей у російських науковців, та ще й сфальсифікував дані. Вітренко є фігурантом корупційних скандалів зі столичною землею та елітною нерухомістю, придбаною під час війни, будучи на посаді голови бюджетної комісії Київради.

Київрада (812) Кличко Віталій (3560) Слуга народу (2858) Бондаренко Володимир Київрада (31)
Топ коментарі
+13
ДБР - це ті що клістрони знімали з ППО напередодні вторгнення та клепали фейкові справи проти Порошенка.

Ну да. Ні разу не залежний від ЗЄрмаків орган.
показати весь коментар
24.09.2025 18:44 Відповісти
+12
Чернігів вже розхлобує по повній відсторонення а потім і зняття обраного мера😢
показати весь коментар
24.09.2025 18:22 Відповісти
+8
Зеленський аж нігтями шкереберть по склу, як боїться ВИБОРІВ!!
Тому він і гадить КЛИЧКУ, порушує Конституцію України та її Закони, намагаючись у протизаконний спосіб, відтягнути ОСОБИСТУ відповідальність за очевидні криваві наслідки своїх дій з 2019 року!!
показати весь коментар
24.09.2025 18:36 Відповісти
Чернігів вже розхлобує по повній відсторонення а потім і зняття обраного мера😢
показати весь коментар
24.09.2025 18:22 Відповісти
Єрмак не спить !!! Сьогоднішній генПРоку(рва)рор на посаді голови держадмінітсрації імені Єрмака у Києві не виконав свого часу замовлення -не вибив мерство Кличка ... ТО тепер пішли з середини - з Київради.
Єрмаку пойух на те , що кожного дня у СВІТОВИХ ЗМІ виходять статті ПРо ларьочнозЄльону блдоту у владі України ... Сьогодні їхній зачитувальщик текстів з трибуни ООН віщає, а завтра наступна стаття ПРо цих виблдків з"явиться... А їм як я вже сказала -... їм треба себе рятувати !!!
показати весь коментар
24.09.2025 18:31 Відповісти
ШІ:

Що таке узурпація влади

Узурпація влади (від лат. usurpare - використовувати) - це незаконне захоплення або привласнення державної влади, яка за Конституцією та законами країни належить іншим органам чи особам.

Цей процес може відбуватися як із застосуванням сили (насильницький переворот), так і приховано, через порушення процедур, маніпуляції та перевищення повноважень. Метою узурпації є встановлення нелегітимного режиму, де вся влада зосереджується в руках однієї особи чи групи, що суперечить принципам демократії та правової держави.

Ознаки узурпації влади

Хоча узурпація може проявлятися по-різному, існують типові ознаки, що вказують на нелегітимне присвоєння влади:

Централізація влади в руках однієї особи або вузької групи, що призводить до руйнування системи стримувань і противаг.

Придушення інакомислення та посилення контролю над суспільством, часто через репресивні заходи.

Знищення місцевого самоврядування та передача повноважень від регіональних органів центральній владі.

Ігнорування Конституції та законів, що проявляється в ухваленні рішень, які суперечать основному праву.

Маніпуляції з виборами або їх скасування, що позбавляє громадян права обирати владу.

Контроль над судовою системою та іншими незалежними інституціями, перетворення їх на інструмент у руках узурпатора.
показати весь коментар
24.09.2025 18:29 Відповісти
Все правильно, але все не про найвеличнішого. Воно - цап-відбувайло, ширма, на яку повісять усе (заслужило падло). А узурпація - це про ларьочника, якому яжнєлох передав усі свої повноваження. Знищіть дєрьмака і вся ця конструкція з відбудови совкової системи почне руйнуватися.
ІМХО
показати весь коментар
24.09.2025 19:26 Відповісти
Про це написав у себе у Facebook депутат Київради Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ.
-----

У липні 2025 року Державне бюро розслідувань https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekssekretarju-kijivradi-bondarenku-povidomili-novu-pidozru.html повідомило про нову підозру Бондаренку у службовій недбалості та сприянні ухиленню від військової служби.

За даними слідства, у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. Це завдало збитків державі на понад 690 тис. гривень.
показати весь коментар
24.09.2025 18:32 Відповісти
У 2025 році журналісти "Bihus.info" https://www.youtube.com/watch?v=Gdx40vGXtR8 з'ясували, що Бондаренко узгоджував порядок денний Київради зі "смотрящим" за Києвом https://www.chesno.org/politician/79682/ Денисом Комарницьким.
показати весь коментар
24.09.2025 18:33 Відповісти
ДБР - це ті що клістрони знімали з ППО напередодні вторгнення та клепали фейкові справи проти Порошенка.

Ну да. Ні разу не залежний від ЗЄрмаків орган.
показати весь коментар
24.09.2025 18:44 Відповісти
За https://www.chesno.org/post/6394/ даними аналітики Руху ЧЕСНО, Бондаренко став одним із лідерів серед депутатів Київради, які найбільше голосували за так звані "туалетні схеми" - корупційні виділення землі.
показати весь коментар
24.09.2025 18:46 Відповісти
Це якось міняє факт узурпації влади Зеленським?
показати весь коментар
24.09.2025 18:52 Відповісти
Ах да. Ще це ті "правоохоронці", що 24.02.2022 спалили всі документи та одразу з'їбалися з Києва.
показати весь коментар
24.09.2025 18:48 Відповісти
При наявній репутації ДБР посилання на відкриті ними справи - це практично визнання людини патріотом.
показати весь коментар
24.09.2025 19:29 Відповісти
Зеленський аж нігтями шкереберть по склу, як боїться ВИБОРІВ!!
Тому він і гадить КЛИЧКУ, порушує Конституцію України та її Закони, намагаючись у протизаконний спосіб, відтягнути ОСОБИСТУ відповідальність за очевидні криваві наслідки своїх дій з 2019 року!!
показати весь коментар
24.09.2025 18:36 Відповісти
на вихід зе бидло. не маєте права.
показати весь коментар
24.09.2025 18:37 Відповісти
Тварюка. Воно з'їло Залужного, знущається над Порошенком, тепер взялося за Кличка. Вже не кажучи про вбивства гідності України.
показати весь коментар
24.09.2025 18:38 Відповісти
Якщо б тільки гідності.
ЗЄ своєю діяльністю та бездіяльністю вже вбив сотні тисяч українців.
показати весь коментар
24.09.2025 18:46 Відповісти
показати весь коментар
24.09.2025 20:24 Відповісти
для прорашистської зеленої диктатури в Україні , без "прорашистської зеленої окупації столиці України не обійтись.
показати весь коментар
24.09.2025 18:43 Відповісти
Суки ЗЕлені ще з приходом до влади в 2019 році почали заритись на посаду Кличка.Київ саме багате місто України,солідний бюджет, починалось "велике крадівництво",грошей - внукам хвате.ЗЕленський,Єрмак,Татаров,Данілов,Верещук,Арахамія,Стефанчук,Корнієнко і інше шобло так зуби точили на мера.Хотілось щоб всі разом на ринг,а Віталій разом їм зуби порівняв.
показати весь коментар
24.09.2025 18:50 Відповісти
Дивна історія нещасної України - спочатку деми закривали на БЛДство Єзе-банату , бо в США вибори на носі були , не начасні було критикувати сірого кардинала ПРи актьорішкє Буратіно, Козира маю на увазі , українського trumpа кремлівського розливу ...

Тепер великий справжній Трамп теж не ********( мʼяко кажучи) демократію й теж за авторитаризм ... Хйло йому дало новий темник -" не чіпай зЄ,вони самі розвалять Україну , підспівуй типу їм ... ЗмІнюй тактику. Кивай зЄльоному в ООН яка перкрасна Україна "
показати весь коментар
24.09.2025 18:57 Відповісти
...й це на тлі трьох статей ШАНОВНИХ ХАХІДНИХ ЗМІ за останній тиждень по кремлеавторитаризм в Києві.
показати весь коментар
24.09.2025 18:59 Відповісти
Шапитолий превращается в Оруэлла..
Квартал строгого режима, закон на паузе
показати весь коментар
24.09.2025 19:00 Відповісти
Супер патріотична риторика-це далеко не реальні патріотичні дії.
Простий приклад -це постать зе: що він виголошує у своїх відосиках,в промові в ООН,та що діється на місцях від його імені-величезна прірва.
По Залужному: ще півроку до його зміщення,ген.Омельченко попереджав,що має достовірні дані,що оп шукає компромат на За,щоби його звільнити.
Звільнили,народ проковтнув,ніхто не протестнув.Тепер за Кличка взялась ця зловіща організація "оп".
показати весь коментар
24.09.2025 19:02 Відповісти
Зеленський прокладає собі і банді зелених дорогу
до влади !!
Не дочекаєтесь , зелені мерзотники , знову потрапити до влади
щоби безбожно красти все в нашій краіні😡
показати весь коментар
24.09.2025 19:05 Відповісти
Яке це ермаоп не керує Києвом? Може й герб змінять - до архангела якихось 'обрано - огли' причеплять. Обридла зелена пліснява на хлібі України.
показати весь коментар
24.09.2025 19:12 Відповісти
Як би то не було дивним,але не зе є автором атак на мера столиці.
За всім цим дійством стоїть постать ермака,який використовує у своїх політичних інтригах весь комплекс повноважень президента,по суті є ним реальним,хоч і не правовим.
Той,що на посаді,лише дозволяє це робити від свого імені,надає послуги підпису і печатки.
показати весь коментар
24.09.2025 19:32 Відповісти
Норм зелені розійшлися
показати весь коментар
24.09.2025 19:23 Відповісти
Як задовбали ці вітренки, дубінські, та інша шваль! Наташа а, той дубінський, випадком не твій племінник? Чи збіг? НЕ ВІРЮ!!!
показати весь коментар
24.09.2025 19:28 Відповісти
Киевляне должны поддерживать своего Мера!И не кому не дать возможность его без участия их отстранить от его обязанности!Идеальных нет нигде! Многие города Германии выглядят намного хуже,чем военный Киев.Нужно ценить,то что имеешь.А то украинцы в 19году под лозунг "Хуже не будет голосовали"Да уж хуже не будет, хуже уже не бывает!
показати весь коментар
24.09.2025 19:58 Відповісти
 
 