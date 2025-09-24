"Недоверие Кличко - блокирование Киевсовета - передача города чиновнику из КГВА", - в горсовете объяснили мотивы власти отстранить мэра
Инициатива "Слуг народа" отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева свидетельствует о том, что центральная власть больше думает о выборах, чем о защите города от обстрелов и подготовке к зиме.
Об этом написал у себя в Facebook депутат Киевсовета Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"Власть не мыслит категориями подготовки к зиме, защиты городов от обстрелов и тому подобное. Власть мыслит категорией выборов. К сожалению. Схема, по которой Банковая хочет уже просто втупую устранить избранного киевлянами в первом туре мэра с проста: "недоверие Кличко - блокирование Киевсовета через шантаж, подозрения и подкуп - передача города "на блюдечке" чиновнику из КГВА". Потому что для нее: бороться против Кличко не мэра легче, чем против Кличко - мэра", - написал Бондаренко.
Он отметил, что уровень доверия киевлян к Кличко значительно превышает доверие к "Слуге народа", поэтому инициатива по устранению мэра Киева выглядит как проявление отчаяния и слабости правящей партии.
"По сути так называемых оснований о выражении недоверия. Уровень доверия киевлян к мэру Кличко - более 50 процентов, поддержка киевлянами "слуг" в столице - продолжает стремительно двигаться в сторону нуля. Это проявление отчаяния и слабости правящей партии, и улицы Банковой как таковой. Они уже попробовали все: обыски, полторы тысячи уголовных производств, петиции, закон о рейдерском захвате столицы, ВСК, запугивание, блокирование работы, угрозы. Законным путем захватить Киев Банковая не может. Поэтому решились на такой эмоциональный шаг слабых людей", - отметил Бондаренко.
Депутат Киевсовета отметил, что попытка отстранить с должности мэра столицы таким незаконным способом навредит имиджу Украины в глазах западных партнеров.
"Наши западные партнеры это видят. Еще в прошлом году послы стран Большой семерки (G7) и Европейский парламент призвали украинскую власть прекратить разрушительное давление на местное самоуправление. История с НАБУ-САП в этом году - продолжение той же вакханалии. И реакция на нее наших партнеров отнюдь не добавила баллов для нашей стране в их глазах. Так же будет и с Киевом и мэром", - отметил Бондаренко.
Как ранее заявил юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, проект решения о недоверии Кличко инициировал глава фракции "слуг народа" в Киевсовете Андрей Витренко. Известен тем, что сплагиатив 6 своих "научных" статей у российских ученых, да еще и сфальсифицировал данные. Витренко является фигурантом коррупционных скандалов со столичной землей и элитной недвижимостью, приобретенной во время войны, будучи на должности председателя бюджетной комиссии Киевсовета.
Єрмаку пойух на те , що кожного дня у СВІТОВИХ ЗМІ виходять статті ПРо ларьочнозЄльону блдоту у владі України ... Сьогодні їхній зачитувальщик текстів з трибуни ООН віщає, а завтра наступна стаття ПРо цих виблдків з"явиться... А їм як я вже сказала -... їм треба себе рятувати !!!
Що таке узурпація влади
Узурпація влади (від лат. usurpare - використовувати) - це незаконне захоплення або привласнення державної влади, яка за Конституцією та законами країни належить іншим органам чи особам.
Цей процес може відбуватися як із застосуванням сили (насильницький переворот), так і приховано, через порушення процедур, маніпуляції та перевищення повноважень. Метою узурпації є встановлення нелегітимного режиму, де вся влада зосереджується в руках однієї особи чи групи, що суперечить принципам демократії та правової держави.
Ознаки узурпації влади
Хоча узурпація може проявлятися по-різному, існують типові ознаки, що вказують на нелегітимне присвоєння влади:
Централізація влади в руках однієї особи або вузької групи, що призводить до руйнування системи стримувань і противаг.
Придушення інакомислення та посилення контролю над суспільством, часто через репресивні заходи.
Знищення місцевого самоврядування та передача повноважень від регіональних органів центральній владі.
Ігнорування Конституції та законів, що проявляється в ухваленні рішень, які суперечать основному праву.
Маніпуляції з виборами або їх скасування, що позбавляє громадян права обирати владу.
Контроль над судовою системою та іншими незалежними інституціями, перетворення їх на інструмент у руках узурпатора.
У липні 2025 року Державне бюро розслідувань https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekssekretarju-kijivradi-bondarenku-povidomili-novu-pidozru.html повідомило про нову підозру Бондаренку у службовій недбалості та сприянні ухиленню від військової служби.
За даними слідства, у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. Це завдало збитків державі на понад 690 тис. гривень.
Ну да. Ні разу не залежний від ЗЄрмаків орган.
Тому він і гадить КЛИЧКУ, порушує Конституцію України та її Закони, намагаючись у протизаконний спосіб, відтягнути ОСОБИСТУ відповідальність за очевидні криваві наслідки своїх дій з 2019 року!!
ЗЄ своєю діяльністю та бездіяльністю вже вбив сотні тисяч українців.
Квартал строгого режима, закон на паузе
Простий приклад -це постать зе: що він виголошує у своїх відосиках,в промові в ООН,та що діється на місцях від його імені-величезна прірва.
По Залужному: ще півроку до його зміщення,ген.Омельченко попереджав,що має достовірні дані,що оп шукає компромат на За,щоби його звільнити.
Звільнили,народ проковтнув,ніхто не протестнув.Тепер за Кличка взялась ця зловіща організація "оп".
