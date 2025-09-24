"Недоверие Кличко - блокирование Киевсовета - передача города чиновнику из КГВА", - в горсовете объяснили мотивы власти отстранить мэра

Инициатива "Слуг народа" отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева свидетельствует о том, что центральная власть больше думает о выборах, чем о защите города от обстрелов и подготовке к зиме.

Об этом написал у себя в Facebook депутат Киевсовета Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Власть не мыслит категориями подготовки к зиме, защиты городов от обстрелов и тому подобное. Власть мыслит категорией выборов. К сожалению. Схема, по которой Банковая хочет уже просто втупую устранить избранного киевлянами в первом туре мэра с проста: "недоверие Кличко - блокирование Киевсовета через шантаж, подозрения и подкуп - передача города "на блюдечке" чиновнику из КГВА". Потому что для нее: бороться против Кличко не мэра легче, чем против Кличко - мэра", - написал Бондаренко.

Он отметил, что уровень доверия киевлян к Кличко значительно превышает доверие к "Слуге народа", поэтому инициатива по устранению мэра Киева выглядит как проявление отчаяния и слабости правящей партии.

"По сути так называемых оснований о выражении недоверия. Уровень доверия киевлян к мэру Кличко - более 50 процентов, поддержка киевлянами "слуг" в столице - продолжает стремительно двигаться в сторону нуля. Это проявление отчаяния и слабости правящей партии, и улицы Банковой как таковой. Они уже попробовали все: обыски, полторы тысячи уголовных производств, петиции, закон о рейдерском захвате столицы, ВСК, запугивание, блокирование работы, угрозы. Законным путем захватить Киев Банковая не может. Поэтому решились на такой эмоциональный шаг слабых людей", - отметил Бондаренко.

Депутат Киевсовета отметил, что попытка отстранить с должности мэра столицы таким незаконным способом навредит имиджу Украины в глазах западных партнеров.

"Наши западные партнеры это видят. Еще в прошлом году послы стран Большой семерки (G7) и Европейский парламент призвали украинскую власть прекратить разрушительное давление на местное самоуправление. История с НАБУ-САП в этом году - продолжение той же вакханалии. И реакция на нее наших партнеров отнюдь не добавила баллов для нашей стране в их глазах. Так же будет и с Киевом и мэром", - отметил Бондаренко.

Как ранее заявил юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, проект решения о недоверии Кличко инициировал глава фракции "слуг народа" в Киевсовете Андрей Витренко. Известен тем, что сплагиатив 6 своих "научных" статей у российских ученых, да еще и сфальсифицировал данные. Витренко является фигурантом коррупционных скандалов со столичной землей и элитной недвижимостью, приобретенной во время войны, будучи на должности председателя бюджетной комиссии Киевсовета.