1 086 21

"Недоверие Кличко - блокирование Киевсовета - передача города чиновнику из КГВА", - в горсовете объяснили мотивы власти отстранить мэра

Бондаренко Владимир Киевсовет

Инициатива "Слуг народа" отстранить Виталия Кличко от должности мэра Киева свидетельствует о том, что центральная власть больше думает о выборах, чем о защите города от обстрелов и подготовке к зиме.

Об этом написал у себя в Facebook депутат Киевсовета Владимир Бондаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"Власть не мыслит категориями подготовки к зиме, защиты городов от обстрелов и тому подобное. Власть мыслит категорией выборов. К сожалению. Схема, по которой Банковая хочет уже просто втупую устранить избранного киевлянами в первом туре мэра с проста: "недоверие Кличко - блокирование Киевсовета через шантаж, подозрения и подкуп - передача города "на блюдечке" чиновнику из КГВА". Потому что для нее: бороться против Кличко не мэра легче, чем против Кличко - мэра", - написал Бондаренко.

Он отметил, что уровень доверия киевлян к Кличко значительно превышает доверие к "Слуге народа", поэтому инициатива по устранению мэра Киева выглядит как проявление отчаяния и слабости правящей партии.

"По сути так называемых оснований о выражении недоверия. Уровень доверия киевлян к мэру Кличко - более 50 процентов, поддержка киевлянами "слуг" в столице - продолжает стремительно двигаться в сторону нуля. Это проявление отчаяния и слабости правящей партии, и улицы Банковой как таковой. Они уже попробовали все: обыски, полторы тысячи уголовных производств, петиции, закон о рейдерском захвате столицы, ВСК, запугивание, блокирование работы, угрозы. Законным путем захватить Киев Банковая не может. Поэтому решились на такой эмоциональный шаг слабых людей", - отметил Бондаренко.

Также читайте: Чтобы заблокировать работу Киевсовета, власть продолжает давить на оппозиционных депутатов, - Кличко

Депутат Киевсовета отметил, что попытка отстранить с должности мэра столицы таким незаконным способом навредит имиджу Украины в глазах западных партнеров.

"Наши западные партнеры это видят. Еще в прошлом году послы стран Большой семерки (G7) и Европейский парламент призвали украинскую власть прекратить разрушительное давление на местное самоуправление. История с НАБУ-САП в этом году - продолжение той же вакханалии. И реакция на нее наших партнеров отнюдь не добавила баллов для нашей стране в их глазах. Так же будет и с Киевом и мэром", - отметил Бондаренко.

Как ранее заявил юрист и экс-заместитель председателя ЦИК Андрей Магера, проект решения о недоверии Кличко инициировал глава фракции "слуг народа" в Киевсовете Андрей Витренко. Известен тем, что сплагиатив 6 своих "научных" статей у российских ученых, да еще и сфальсифицировал данные. Витренко является фигурантом коррупционных скандалов со столичной землей и элитной недвижимостью, приобретенной во время войны, будучи на должности председателя бюджетной комиссии Киевсовета.

Автор: 

Киевсовет (1385) Кличко Виталий (4681) Слуга народа (2669) Бондаренко Владимир Киевсовет (26)
+8
Чернігів вже розхлобує по повній відсторонення а потім і зняття обраного мера😢
24.09.2025 18:22
+4
ШІ:

Що таке узурпація влади

Узурпація влади (від лат. usurpare - використовувати) - це незаконне захоплення або привласнення державної влади, яка за Конституцією та законами країни належить іншим органам чи особам.

Цей процес може відбуватися як із застосуванням сили (насильницький переворот), так і приховано, через порушення процедур, маніпуляції та перевищення повноважень. Метою узурпації є встановлення нелегітимного режиму, де вся влада зосереджується в руках однієї особи чи групи, що суперечить принципам демократії та правової держави.

Ознаки узурпації влади

Хоча узурпація може проявлятися по-різному, існують типові ознаки, що вказують на нелегітимне присвоєння влади:

Централізація влади в руках однієї особи або вузької групи, що призводить до руйнування системи стримувань і противаг.

Придушення інакомислення та посилення контролю над суспільством, часто через репресивні заходи.

Знищення місцевого самоврядування та передача повноважень від регіональних органів центральній владі.

Ігнорування Конституції та законів, що проявляється в ухваленні рішень, які суперечать основному праву.

Маніпуляції з виборами або їх скасування, що позбавляє громадян права обирати владу.

Контроль над судовою системою та іншими незалежними інституціями, перетворення їх на інструмент у руках узурпатора.
24.09.2025 18:29
+4
ДБР - це ті що клістрони знімали з ППО напередодні вторгнення та клепали фейкові справи проти Порошенка.

Ну да. Ні разу не залежний від ЗЄрмаків орган.

Ну да. Ні разу не залежний від ЗЄрмаків орган.
24.09.2025 18:44
Чернігів вже розхлобує по повній відсторонення а потім і зняття обраного мера😢
24.09.2025 18:22
Єрмак не спить !!! Сьогоднішній генПРоку(рва)рор на посаді голови держадмінітсрації імені Єрмака у Києві не виконав свого часу замовлення -не вибив мерство Кличка ... ТО тепер пішли з середини - з Київради.
Єрмаку пойух на те , що кожного дня у СВІТОВИХ ЗМІ виходять статті ПРо ларьочнозЄльону блдоту у владі України ... Сьогодні їхній зачитувальщик текстів з трибуни ООН віщає, а завтра наступна стаття ПРо цих виблдків з"явиться... А їм як я вже сказала -... їм треба себе рятувати !!!
24.09.2025 18:31
24.09.2025 18:29
Про це https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=24945517191750412&id=100001564269790&mibextid=wwXIfr&rdid=JWAKxLR9gsB9FVYb написав у себе у Facebook депутат Київради Володимир Бондаренко, інформує Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3575964
-----

У липні 2025 року Державне бюро розслідувань https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ekssekretarju-kijivradi-bondarenku-povidomili-novu-pidozru.html повідомило про нову підозру Бондаренку у службовій недбалості та сприянні ухиленню від військової служби.

За даними слідства, у 2022-2023 роках він незаконно нараховував заробітну плату керуючому справами Київради, який разом з іншими депутатами мобілізувався до лав ЗСУ. Це завдало збитків державі на понад 690 тис. гривень.
24.09.2025 18:32
У 2025 році журналісти "Bihus.info" https://www.youtube.com/watch?v=Gdx40vGXtR8 з'ясували, що Бондаренко узгоджував порядок денний Київради зі "смотрящим" за Києвом https://www.chesno.org/politician/79682/ Денисом Комарницьким.
24.09.2025 18:33
24.09.2025 18:44
За https://www.chesno.org/post/6394/ даними аналітики Руху ЧЕСНО, Бондаренко став одним із лідерів серед депутатів Київради, які найбільше голосували за так звані "туалетні схеми" - корупційні виділення землі.
24.09.2025 18:46
Це якось міняє факт узурпації влади Зеленським?
24.09.2025 18:52
Ах да. Ще це ті "правоохоронці", що 24.02.2022 спалили всі документи та одразу з'їбалися з Києва.
24.09.2025 18:48
Зеленський аж нігтями шкереберть по склу, як боїться ВИБОРІВ!!
Тому він і гадить КЛИЧКУ, порушує Конституцію України та її Закони, намагаючись у протизаконний спосіб, відтягнути ОСОБИСТУ відповідальність за очевидні криваві наслідки своїх дій з 2019 року!!
24.09.2025 18:36
на вихід зе бидло. не маєте права.
24.09.2025 18:37
Тварюка. Воно з'їло Залужного, знущається над Порошенком, тепер взялося за Кличка. Вже не кажучи про вбивства гідності України.
24.09.2025 18:38
Якщо б тільки гідності.
ЗЄ своєю діяльністю та бездіяльністю вже вбив сотні тисяч українців.
24.09.2025 18:46
для прорашистської зеленої диктатури в Україні , без "прорашистської зеленої окупації столиці України не обійтись.
24.09.2025 18:43
Суки ЗЕлені ще з приходом до влади в 2019 році почали заритись на посаду Кличка.Київ саме багате місто України,солідний бюджет, починалось "велике крадівництво",грошей - внукам хвате.ЗЕленський,Єрмак,Татаров,Данілов,Верещук,Арахамія,Стефанчук,Корнієнко і інше шобло так зуби точили на мера.Хотілось щоб всі разом на ринг,а Віталій разом їм зуби порівняв.
24.09.2025 18:50
Дивна історія нещасної України - спочатку деми закривали на БЛДство Єзе-банату , бо в США вибори на носі були , не начасні було критикувати сірого кардинала ПРи актьорішкє Буратіно, Козира маю на увазі , українського trumpа кремлівського розливу ...

Тепер великий справжній Трамп теж не ********( мʼяко кажучи) демократію й теж за авторитаризм ... Хйло йому дало новий темник -" не чіпай зЄ,вони самі розвалять Україну , підспівуй типу їм ... ЗмІнюй тактику. Кивай зЄльоному в ООН яка перкрасна Україна "
24.09.2025 18:57
...й це на тлі трьох статей ШАНОВНИХ ХАХІДНИХ ЗМІ за останній тиждень по кремлеавторитаризм в Києві.
24.09.2025 18:59
Шапитолий превращается в Оруэлла..
Квартал строгого режима, закон на паузе
24.09.2025 19:00
Супер патріотична риторика-це далеко не реальні патріотичні дії.
Простий приклад -це постать зе: що він виголошує у своїх відосиках,в промові в ООН,та що діється на місцях від його імені-величезна прірва.
По Залужному: ще півроку до його зміщення,ген.Омельченко попереджав,що має достовірні дані,що оп шукає компромат на За,щоби його звільнити.
Звільнили,народ проковтнув,ніхто не протестнув.Тепер за Кличка взялась ця зловіща організація "оп".
24.09.2025 19:02
Зеленський прокладає собі і банді зелених дорогу
до влади !!
Не дочекаєтесь , зелені мерзотники , знову потрапити до влади
щоби безбожно красти все в нашій краіні😡
24.09.2025 19:05
 
 