УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5931 відвідувач онлайн
Новини Затримання коригувальників
8 039 44

Доцентка вишу коригувала удари РФ по Одесі та планувала втечу до Росії, - СБУ. ФОТО

В Одесі затримано агентку ФСБ, яка коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони. Вона планувала втекти з України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до РФ. При собі вона мала відповідні квитки на автобус.

СБУ затримала в Одесі доцентку, яка коригувала удари РФ

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

"Ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі "ВКонтакте" до захоплення Одещини. В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси. Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

Так, агентка намагалася "втертися" в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.

Згодом вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку ФСБ планувала "зсередини" шпигувати за оборонцями південного регіону.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

СБУ затримала жінку, під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими "звітами" для ФСБ.

СБУ затримала в Одесі доцентку, яка коригувала удари РФ

Наразі їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Вона перебуває під вартою.

Агентці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте: $14 000 за інвалідність та "білий квиток" для військовозобов’язаного: викрито адвокатку та 2 спільників. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5620) Одеська область (3503) СБУ (13399) коригування (124) Одеський район (302)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Чергова смердюча савковая атрижка...
показати весь коментар
26.09.2025 10:09 Відповісти
+36
Поки Одесою вільно гуляють Труханов та Підрахуй, нічому дивувасить
показати весь коментар
26.09.2025 10:18 Відповісти
+29
І коли вже виздихає ця колоборанська мерзота ?
показати весь коментар
26.09.2025 10:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чергова смердюча савковая атрижка...
показати весь коментар
26.09.2025 10:09 Відповісти
Що я помітив - більше всього "любительниц "русскава мира" - серед жінок 45+... Після клімаксу починають відчувать себе "на абочине жизни", бо вважають себе "недааценёнными акружающими" - і "шукають на жопу приключений"...
показати весь коментар
26.09.2025 10:35 Відповісти
Комплекс Мата Харі.
показати весь коментар
26.09.2025 23:38 Відповісти
Вчьона, остєпєньонна лярва, осмислено і принципово, убивала сусідів в Україні за допомогою ************ орків!! Убивця, жіночої статі!
З неї, уже ніякого толку для Українського суспільства не буде!! Вона, - убивця!
Таким убивцям, або вірьовку, або її пожиттєво утримуватимуть, жертви її убивств!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:37 Відповісти
Судячи з усього, фахівчиня з толстоєвщини. Нічого дивного…
показати весь коментар
26.09.2025 12:19 Відповісти
100% савдепія☝️
показати весь коментар
26.09.2025 11:40 Відповісти
Чергова прихильниця "95 кварталу", яка добре усвідомила свова Боневтіка, що "кацапи нам браття". що ми одін нарід, що в Україні має бути одін язік і он рускій... і що Україна порноакторка, а президент синйор Голодомор."
показати весь коментар
26.09.2025 10:12 Відповісти
Нема клепки не позичиш до чого зелені до цієї істоти воно завезене гбнею і родичі її теж або якісь військові або гебня і воно було комунякою бо без білета булаб швеєю або водієм трамвая комуняцька курва
показати весь коментар
26.09.2025 12:00 Відповісти
Щодо "Нема клепки не позичиш", то ти правильно сказав.

"Ворожою агенткою виявилася 52-річна ....." Джерело: https://censor.net/ua/p3576270

Комуняки війшли з моди 34 роки тому, коли їй було - 52-34=18. Отже, до чого тут комуняки і білет?
В якому році вона стала доценткою(або хоч звичайним викладачем) в університеті і який на той час мав сенс комуняцкій білет?
показати весь коментар
26.09.2025 15:44 Відповісти
І коли вже виздихає ця колоборанська мерзота ?
показати весь коментар
26.09.2025 10:14 Відповісти
Вони пʼють кров, і живуть вічно…
показати весь коментар
26.09.2025 10:18 Відповісти
Тільки тоді, коли в Украні, будуть вішати їх, як це роблять дієво і наочно у Сирії, з абасівськими прихвостнями!!
показати весь коментар
26.09.2025 10:39 Відповісти
Перепрошую пана, хто такі абасівськи прихвосні?

Абас" може означати кілька речей: Абаси - злі духи в якутській міфології; Абаса - 80-та сура Корану; Абас - ім'я кількох історичних діячів, зокрема перший католикос Кавказької Албанії та царі Вірменії та Ташир-Дзорагетського царства; а також персонаж гри та професійні боксер, як-от Абас Барау.
показати весь коментар
26.09.2025 11:08 Відповісти
Згоден нема прощення зраднику мотузка мило шибениця
показати весь коментар
26.09.2025 12:02 Відповісти
обмін їй грозить... а печєнь би їй перевірити потрібно, на память..
показати весь коментар
26.09.2025 10:16 Відповісти
Поки Одесою вільно гуляють Труханов та Підрахуй, нічому дивувасить
показати весь коментар
26.09.2025 10:18 Відповісти
Але їх обирають одесити, а не призначає зелене лайно.
Така більшість є в Одесі.
Воно - зелене лайно. І з ним нічого не поробиш.
показати весь коментар
26.09.2025 22:15 Відповісти
Повісити падлюку за ноги.
показати весь коментар
26.09.2025 10:20 Відповісти
как всегда, руцькамирец в обоссаной конурє ждет прихода хозяев
показати весь коментар
26.09.2025 10:25 Відповісти
эта мразина сама нормально не жила и хотела чтоб и другие так же жили.....

сколько раз говорить. ну не нравится таким совковым бабам Украина, едьте НАЙУХ через Турцию
показати весь коментар
26.09.2025 10:28 Відповісти
эта мразина сама нормально не жила

Ага. "Доцент" одесского ВУЗа живет в хрущевке эконом серии.
(стояк отопления на фото)
показати весь коментар
26.09.2025 11:14 Відповісти
Удлинителю лет 50, из советского утюга или самовара...
показати весь коментар
26.09.2025 12:38 Відповісти
Там ещё вилка от кондиционера, которая не достает до розетки.
Может ИИ картинку генерировал? Или уважаемые редакторы из архива подходящюю достали
показати весь коментар
26.09.2025 14:44 Відповісти
Так вилка в удлинитель вставляется, все просто...
показати весь коментар
26.09.2025 21:26 Відповісти
Во задача. Вы полагаете черная, за трубой, это розетка а не вилка?
показати весь коментар
26.09.2025 22:19 Відповісти
Емм, а хто її доценткою назначив? Зазвичай на такі посади обирають тих, у кого хоч щось у голові є...
показати весь коментар
26.09.2025 10:29 Відповісти
Наявність суми знань у голові - не гарантія, що там ще є й РОЗУМ...
показати весь коментар
26.09.2025 10:37 Відповісти
кафедра літератури?
показати весь коментар
26.09.2025 10:40 Відповісти
З мого досвіду викладачі-гуманітарії зазвичай більш патріотично налаштовані, ніж технарі...
показати весь коментар
26.09.2025 10:44 Відповісти
я теж бачив тих "патріотів" - перефарбованих бувших викладачів марксизму-ленінізму та історії кпрс.
показати весь коментар
26.09.2025 11:11 Відповісти
Викладачі марксизму-ленінізму - то не гуманітарії, а фахівці з "апщєствавєдєнія".
показати весь коментар
26.09.2025 12:22 Відповісти
Це як ото наявнicть диплома iсторика в карманi не говорить про те , що в тебе е щось в головi... Якщо ти дупля не вiдбиваешь, що до iсторичних фактiв тре вiдноситись критично.
показати весь коментар
26.09.2025 14:59 Відповісти
он васерман попаяний багато чого знає
але розуму нема...
показати весь коментар
26.09.2025 21:57 Відповісти
курва
показати весь коментар
26.09.2025 10:31 Відповісти
В її віці "втиратися в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству", вже проблематично
показати весь коментар
26.09.2025 10:33 Відповісти
"Мамкою" прикидалася...
показати весь коментар
26.09.2025 10:38 Відповісти
свиноматка їбуча!(
показати весь коментар
26.09.2025 10:33 Відповісти
І скільки років дадуть? Три умовно?
А за опір людоловам 5-7 років.
показати весь коментар
26.09.2025 10:41 Відповісти
не розумію таких людей... Любиш росію - їдь туди і там живи. Ідіотка.
показати весь коментар
26.09.2025 12:09 Відповісти
Тварина[ ждуниха радянська]
показати весь коментар
26.09.2025 12:25 Відповісти
Свиноматка хоч мiсце вивiльнила у вишi для молодих. Бо таких, як правило, з загривком сала в 5 пальцiв, .ер вигониш з того прикормленого мiсця.
показати весь коментар
26.09.2025 14:40 Відповісти
Бг-ггг... никакого вкуса у доцента. На такой должности и в совкоквартире бичевать? Ще й смердить там пiдвальними катакомбами, а вона - нафталiном. Совкоклуха i в Африцi - cовкоклуха...ХЕХ...
показати весь коментар
26.09.2025 14:52 Відповісти
Я не розумiю, чому викладачiв шкiл, чи вишiв не пропускають через детектор брехнi, на предмет лояльностi до наших теренiв? Хтозна...
показати весь коментар
26.09.2025 15:05 Відповісти
Таких "оцентів" в Одесі добра половина населення. Місто ватоголового москворотого продажного і зрадницького бидла. Яке всі роки незалежності голосувало лише за зрадників України. НІКОЛИ одеське бидло не голосувало за патріотів націоналістів. І ніякі мокшанські ракети і шахеди не відіб'ють з їхніх безтолковок любов до їм подібних бидла мокшанського.
Якщо хтоь захоче висловитися проти - нехайнаведе прізвище хоч одного депутата від бидла одеського, який виявився не зрадником а патріотом України.
Чекаю.
показати весь коментар
26.09.2025 23:05 Відповісти
 
 