УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8910 відвідувачів онлайн
Новини Фото Незаконний перетин кордону
820 2

$14 000 за інвалідність та "білий квиток" для військовозобов’язаного: викрито адвокатку та 2 спільників. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора адвокатці із Запоріжжя та двом її спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Встановлено, що за 14 тисяч доларів США підозрювані забезпечили військовозобов’язаному оформлення інвалідності. За фіктивним діагнозом він міг отримати "білий квиток", який надасть йому можливість безперешкодно перетинати державний кордон України, передає Цензор.НЕТ.

В якості альтернативи підозрювані також пропонували переправлення через держкордон поза пунктами пропуску або з порушенням встановленого порядку перетину держкордону. Вартість такої "послуги" оцінили у 8 тисяч доларів. Однак ця схема дозволила б перетнути кордон лише один раз.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

затримання
затримання
затримання
затримання
затримання
затримання

Читайте також: 69 загиблих і 99 травмованих: оголошено підозри у 178 справах про ДТП, розслідування яких "висіло" роками, - Кравченко

Автор: 

СБУ (13395) Запорізька область (4110) Офіс Генпрокурора (3445)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Адвокати в цій темі не останні люди. І тут.знайшли золоту жилу.
показати весь коментар
25.09.2025 17:09 Відповісти
В Запоріжжі є адвокати, які добровільно приєдалися до війська і загинули на війні. Є адвокат, який пройшов "Азовсталь", кацапський полон і знов приєднався до лав. Є адвокати, які воюють в піхоті з початку повномасштабки. Теж саме стосується і поліцейських. Тому бажаючим всих міряти однією гребінкою за ознаками професійної приналежності могу порадити єдине, заваліть свої пізд@ки.
показати весь коментар
25.09.2025 17:25 Відповісти
 
 