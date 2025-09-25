$14 000 за інвалідність та "білий квиток" для військовозобов’язаного: викрито адвокатку та 2 спільників. ФОТОрепортаж

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора адвокатці із Запоріжжя та двом її спільникам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Встановлено, що за 14 тисяч доларів США підозрювані забезпечили військовозобов’язаному оформлення інвалідності. За фіктивним діагнозом він міг отримати "білий квиток", який надасть йому можливість безперешкодно перетинати державний кордон України, передає Цензор.НЕТ.

В якості альтернативи підозрювані також пропонували переправлення через держкордон поза пунктами пропуску або з порушенням встановленого порядку перетину держкордону. Вартість такої "послуги" оцінили у 8 тисяч доларів. Однак ця схема дозволила б перетнути кордон лише один раз.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.













Читайте також: 69 загиблих і 99 травмованих: оголошено підозри у 178 справах про ДТП, розслідування яких "висіло" роками, - Кравченко