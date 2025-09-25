$14 000 за инвалидность и "белый билет" для военнообязанного: разоблачена адвокат и 2 сообщника. ФОТОрепортаж

Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора адвокату из Запорожья и двум ее сообщникам сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Установлено, что за 14 тысяч долларов США подозреваемые обеспечили военнообязанному оформление инвалидности. По фиктивному диагнозу он мог получить "белый билет", который предоставит ему возможность беспрепятственно пересекать государственную границу Украины, передает Цензор.НЕТ.

В качестве альтернативы подозреваемые также предлагали переправку через госграницу вне пунктов пропуска или с нарушением установленного порядка пересечения госграницы. Стоимость такой "услуги" оценили в 8 тысяч долларов. Однако эта схема позволила бы пересечь границу только один раз.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.













