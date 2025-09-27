УКР
Центральна влада хоче призначати мерів "згори", - Кличко прокоментував нове розпорядження голови КМВА

засідання Київради

Центральна влада прагне напряму керувати Києвом через людей, призначених "згори", а не обраних киянами.

Як інформує Цензор.НЕТ, так мер столиці Віталій Кличко прокоментував розпорядження голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, яким той фактично наділив себе правом погоджувати призначення всіх працівників мерії, зокрема, заступників міського голови.

"Самоврядування - це незалежна інституція. І вертикаль влади намагається зараз зробити все, щоб керувати місцевим самоврядуванням. Вже біля 200 мерів відсторонено від своїх обов’язків, повноваження передані військовим адміністраціям. При цьому ми боримося сьогодні для того, щоб побудувати європейську демократичну країну. Але одночасно боротися за демократичні цінності і руйнувати їх - це смердить авторитаризмом. Якщо так далі буде продовжуватись, то Києвом буде керувати людина, яку призначать "згори", а не яку кияни обрали на виборах", - зазначив Кличко в ефірі телеканалі "Київ".

Він наголосив, що розпорядження Ткаченка є юридично нікчемним, адже не існує жодних законних підстав для отримання головою КМВА повноважень мера Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб заблокувати роботу Київради, влада продовжує тиснути на опозиційних депутатів, - Кличко

"Це все одно, що я випущу розпорядження погоджувати зі мною призначення в Кабінеті Міністрів чи в інших державних установах. Є закон про місцеве самоврядування, є закон про місто Київ, і там жодних законних підстав на такі повноваження голови КМВА немає. Розпорядження голови КМВА свідчить про некомпетентність, а можливо й пряме зловживання владою. І воно по своєї суті є юридично нікчемним", - заявив Кличко.

Він закликав працівників київської мерії не виконувати незаконні вказівки голови КМВА.

"Хотів би наголосити, що всі посадові особи повинні діяти в межах чинного законодавства. І я закликаю не виконувати будь-які незаконні рішення, щоб потім не нести відповідальність - як адміністративну так і кримінальну. Бо це пряме порушення закону", - наголосив Кличко.

Нагадаємо, вчора голова КМВА Тимур Ткаченко видав розпорядження №1019, яким наділив себе правом погоджувати призначення всіх працівників Виконавчого органу Київради: від головного спеціаліста до заступників Київського міського голови. Цим же документом він зобов’язав узгоджувати з ним навіть призначення та звільнення перших заступників і заступників голів районних у місті Києві державних адміністрацій.

КМДА (2401) Київ (20199) Кличко Віталій (3561) Ткаченко Тимур (38)
+11
Зеля готується до виборів, тому і хоче мати контроль над Києвом.
Цього поца 🤡 турбує лише власна срака.
27.09.2025 12:49 Відповісти
+7
Буде Зебілостан і курс в Тайожний союз. Не залежно від результату війни. Інших варіантів не має
27.09.2025 12:50 Відповісти
+4
Конституцію України та Закони України, зобов'язані виконувати привладні, а не призначати «згори»!!!
З гори, можна швидко зкотитися у канаву!!
27.09.2025 12:48 Відповісти
27.09.2025 12:44 Відповісти
Віталій викликай всіх на дуель в рингу. Обісрутьсця.
27.09.2025 12:50 Відповісти
Тайожний союз, голова Украіна.
27.09.2025 12:55 Відповісти
Старушкам нравится, старушки кушают
27.09.2025 12:57 Відповісти
маленька совкова держава ніколи не переможе большое совковое государство.

відбувається ЗЄльона узурпація влади

.
27.09.2025 13:21 Відповісти
Он же не назеачать будет, а погоджуваты. Юридическая казуистика от зелени. Как они уже за-бали!!!
27.09.2025 13:23 Відповісти
Тимур Ткаченко (Мамедов) - голова КМВА, що не служив, не воював. Пристосуванець-кар'єрист за щасливих зечасів дострибався
до начальника Києва.
27.09.2025 13:27 Відповісти
 
 