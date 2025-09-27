Центральная власть хочет назначать мэров "сверху", - Кличко прокомментировал новое распоряжение главы КГВА

Центральная власть стремится напрямую управлять Киевом через людей, назначенных "сверху", а не избранных киевлянами.

Как информирует Цензор.НЕТ, так мэр столицы Виталий Кличко прокомментировал распоряжение главы Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, которым тот фактически наделил себя правом согласовывать назначение всех работников мэрии, в частности, заместителей городского головы.

"Самоуправление - это независимый институт. И вертикаль власти пытается сейчас сделать все, чтобы управлять местным самоуправлением. Уже около 200 мэров отстранены от своих обязанностей, полномочия переданы военным администрациям. При этом мы боремся сегодня для того, чтобы построить европейскую демократическую страну. Но одновременно бороться за демократические ценности и разрушать их - это смердит авторитаризмом. Если так дальше будет продолжаться, то Киевом будет руководить человек, которого назначат "сверху", а не которого киевляне выбрали на выборах", - отметил Кличко в эфире телеканала "Київ".

Он отметил, что распоряжение Ткаченко является юридически ничтожным, поскольку не существует никаких законных оснований для получения главой КГВА полномочий мэра Киева.

"Это все равно, что я выпущу распоряжение согласовывать со мной назначения в Кабинете министров или в других государственных учреждениях. Есть закон о местном самоуправлении, есть закон о городе Киеве, и там никаких законных оснований на такие полномочия председателя КГВА нет. Распоряжение председателя КГВА свидетельствует о некомпетентности, а, возможно, и прямом злоупотреблении властью. И оно, по своей сути, является юридически ничтожным", - заявил Кличко.

Он призвал работников киевской мэрии не выполнять незаконные указания председателя КГВА.

"Хотел бы подчеркнуть, что все должностные лица должны действовать в рамках действующего законодательства. И я призываю не выполнять какие-либо незаконные решения, чтобы потом не нести ответственность - как административную, так и уголовную. Потому что это прямое нарушение закона", - подчеркнул Кличко.

Напомним, вчера председатель КГВА Тимур Ткаченко издал распоряжение №1019, которым наделил себя правом согласовывать назначение всех работников исполнительного органа Киевсовета - от главного специалиста до заместителей Киевского городского головы. Этим же документом он обязал согласовывать с ним даже назначение и увольнение первых заместителей и заместителей председателей районных в городе Киеве государственных администраций.