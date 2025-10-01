Окупанти завдали ракетного удару по Балаклії: загинула жінка, ще п’ятеро людей постраждали
Ввечері середи, 1 жовтня, російські загарбники завдали ракетного удару по місту Балаклія Харківської області. Загинула жінка, ще 5 людей постраждали.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти нанесли ракетний удар по місту Балаклія. Внаслідок ворожої атаки загинула 70-річна жінка. Поранень дістали 79-річна, 78-річна, 35-річна та 60-річна жінки. Всіх постраждалих було шпиталізовано. Також гострої реакції на стрес зазнала 88-річна жінка", - розповів посадовець.
За попередньою інформацією, було влучання ракети в землю поряд з пʼятиповерховим житловим будинком – спалахнула пожежа в одній із квартир. Також горить припаркований автомобіль.
На місці ворожої атаки працюють підрозділи ДСНС та медики.
