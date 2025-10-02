УКР
Новини Атака безпілотників на Київщину
На Київщині працює ППО: ворог атакує безпілотниками

Росія атакує Київщину безпілотниками

Зранку 2 жовтня у Київській області працюють сили протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.

Мешканців закликали перебувати у безпечних місцях.

Росія атакувала "Шахедами" Бучанський район: травми отримав 50-річний чоловік

І зайшли вони в Україну на Чернігівщині.
