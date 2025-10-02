На Київщині працює ППО: ворог атакує безпілотниками
Зранку 2 жовтня у Київській області працюють сили протиповітряної оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Київській ОВА.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в повідомленні.
Мешканців закликали перебувати у безпечних місцях.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Nika Vesela
показати весь коментар02.10.2025 08:46 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль