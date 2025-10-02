Росія атакувала "Шахедами" Бучанський район: травми отримав 50-річний чоловік
У ніч на 2 жовтня ворог атакував "Шахедами" Бучанський район на Київщині. У результаті удару безпілотника травми отримав 50-річний чоловік. Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації.
Чоловік отримав уламкове поранення правої гомілки та наразі госпіталізований до місцевої лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.
Місцева влада наголошує, що ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти, намагаючись знищити життя цивільних.
Правоохоронці закликають мешканців залишатися у безпечних місцях під час повітряної тривоги та дбати про себе і своїх близьких. "Зло має бути покаране", - додають в адміністрації району.
