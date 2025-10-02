Россия атаковала "Шахедами" Бучанский район: травмы получил 50-летний мужчина

В ночь на 2 октября враг атаковал "Шахедами" Бучанский район Киевской области. Вследствие удара беспилотника травмы получил 50-летний мужчина. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Киевской областной военной администрации.

Мужчина получил осколочное ранение правой голени и сейчас госпитализирован в местную больницу, где ему оказывают всю необходимую помощь.

Местные власти отмечают, что враг целенаправленно атакует мирные населенные пункты, пытаясь уничтожить жизнь гражданских.

Правоохранители призывают жителей оставаться в безопасных местах во время воздушной тревоги и заботиться о себе и своих близких. "Зло должно быть наказано", - добавляют в администрации района.

