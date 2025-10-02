Росія відновила постачання білоруського бензину через біржу на тлі дефіциту, - СЗР

На тлі високого попиту та позапланових зупинок нафтопереробних заводів у Росії відновилося постачання бензину з Білорусі через Петербурзьку біржу,

Як зазначено, торгівля відновилася після майже річної перерви, що почалася восени 2024 року. За даними розвідки, із липня по вересень 2025 року на торгах реалізовано 96,9 тис. тонн білоруських нафтопродуктів - на 36% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. У вересні продажі бензину зросли на 168% порівняно з серпнем, дизельного пального - на 83%.

Паралельно Росія та Білорусь продовжують співпрацю у військово-промисловій сфері. На виставці "Іннопром. Білорусь" Оршанське підприємство "Кідма тек", що виробляє автомати, снайперські гвинтівки, глушники, патрони та оптику, підписало контракт із Тульським патронним заводом. Офіційно йдеться про постачання продукції цивільного призначення, проте раніше підприємство неодноразово працювало на військові потреби.

Обидва підприємства перебувають під міжнародними санкціями. У СЗР України зазначили, що Москва дедалі активніше змушує Мінськ підтримувати російську економіку та оборонний сектор, використовуючи білоруські ресурси для покриття власних критичних потреб.

