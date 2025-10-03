УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9720 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи на електроенергію
1 478 17

Втричі дешевше, ніж в Україні. ЄС знизить ціну на електрику до 50 Євро, щоб підтримати свою промисловість, - експерт

енергетика

Для того, щоб українська металургія була конкурентною, вартість електроенергії для неї повинна бути такою ж, як і для виробників з сусідніх країн.

На цьому наголосив Олег Крикавський, директор із зв'язків з державними органами "АрселорМіттал Кривий Ріг" під час виступу на форумі "Український експорт: крізь терни до ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, в червні в Європейському Союзі було ухвалене рамкове рішення щодо зниження цін на електроенергію для підтримки промисловості. В планах знизити ціну до 50 Євро за Мвт-год. Водночас вартість електроенергії в Україні постійно зростає і на сьогодні становить близько $180 за Мвт-год.

"Запровадження компенсаційних та регуляторних механізмів, які спрямовані на зниження вартості електроенергії для енергоємних бізнесів є "абсолютно європейською моделлю".

Зокрема Олег Крикавський розповів, що в Німеччині, де працює материнська компанія АМКР, €80 за МВт-год вважається високою ціною на е/е, тож уряд країни виділив €6,5 мільярда на 2026 рік для зниження цін до €50–€60 за МВт-год. Ще €200 мільярдів на аналогічні цілі спрямує Фонд енергоефективності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може втратити 1 млрд 100 млн доларів виручки через зупинку АрселорМіттал в Кривому Розі

"Ми маємо уважно подивитись на ці приклади і зрозуміли, що живемо не у власній бульбашці. Європейські уряди працюють дуже чітко для того, щоб захистити свою металургію в цей важкий період, коли ціни стрибають, і допомагають, власне, з тарифами. Я хочу, щоб ми розуміли, що допомагати з тарифами на електроенергію – це абсолютно європейська модель", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявив, що стрімке зростання вартості електроенергії в Україні ставить під загрозу закриття очолюваного ним гірничо-металургійного комбінату на Дніпропетровщині.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Автор: 

металургія (1287) електроенергія (6384) Арселор (191)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
гниді ахметки з ДТЕК треба компенсувати так звані "донати" ))
показати весь коментар
03.10.2025 19:07 Відповісти
+8
Воладя, шо дєлать? Зарплати в 30 разів вищі в Європі, а електрика в три рази дешевше. Твій хід, Володя.
показати весь коментар
03.10.2025 19:08 Відповісти
+5
Правильно! Замість того, щоб збавити апетит рижого "філантропа"- треба буде з бюджета компенсувати кошти на електроенергію. Тепер Ахметов буде заробляти ще більше: спочатку на завищеній ціні, тепер ще й намікають на компенсацію з бюджету, геніально!
показати весь коментар
03.10.2025 19:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
гниді ахметки з ДТЕК треба компенсувати так звані "донати" ))
показати весь коментар
03.10.2025 19:07 Відповісти
Воладя, шо дєлать? Зарплати в 30 разів вищі в Європі, а електрика в три рази дешевше. Твій хід, Володя.
показати весь коментар
03.10.2025 19:08 Відповісти
так він же підняв вчителям зарплати до 4к $ )
показати весь коментар
03.10.2025 19:11 Відповісти
Дубаї - хід Валоді
показати весь коментар
03.10.2025 20:19 Відповісти
Вітаю Європу з комунізмом. Все давно до цього йде.
показати весь коментар
03.10.2025 19:14 Відповісти
Правильно! Замість того, щоб збавити апетит рижого "філантропа"- треба буде з бюджета компенсувати кошти на електроенергію. Тепер Ахметов буде заробляти ще більше: спочатку на завищеній ціні, тепер ще й намікають на компенсацію з бюджету, геніально!
показати весь коментар
03.10.2025 19:16 Відповісти
показати весь коментар
03.10.2025 19:17 Відповісти
А ті індуси не хочуть порівняти скільки зарплата у Європі та у їх роботяг?
показати весь коментар
03.10.2025 19:20 Відповісти
«В планах знизити ціну до 50 Євро за Мвт-год.»
У гривнях:
50*48.43/1000=2.4215 грн за квт*год
показати весь коментар
03.10.2025 19:21 Відповісти
При цьому порахуйте яка повинна бути так звана "середня" зарплата в Україні.
показати весь коментар
03.10.2025 19:26 Відповісти
Ваші підрахунки стосуються оптових споживачів, для яких ціни в усіх країнах (крім України) набагато нижчі. А для кінцевих побутових споживачів напр. в Німеччині ціна е. е. на рівні 0.33 євро, тобто 16 грню
показати весь коментар
03.10.2025 19:56 Відповісти
жлоби уроди
показати весь коментар
03.10.2025 19:28 Відповісти
десь ридають навзрид інвестняні
показати весь коментар
03.10.2025 19:35 Відповісти
То ми вже у Європі, залишилось повиганяти усяких зелених...
показати весь коментар
03.10.2025 19:48 Відповісти
отака вартість всяких "кЄвінів" для ахмЄтШахтьора
в з ху...я я маю за це платити????
показати весь коментар
03.10.2025 20:14 Відповісти
 
 