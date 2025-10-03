Втричі дешевше, ніж в Україні. ЄС знизить ціну на електрику до 50 Євро, щоб підтримати свою промисловість, - експерт

Для того, щоб українська металургія була конкурентною, вартість електроенергії для неї повинна бути такою ж, як і для виробників з сусідніх країн.

На цьому наголосив Олег Крикавський, директор із зв'язків з державними органами "АрселорМіттал Кривий Ріг" під час виступу на форумі "Український експорт: крізь терни до ЄС", інформує Цензор.НЕТ.

За його інформацією, в червні в Європейському Союзі було ухвалене рамкове рішення щодо зниження цін на електроенергію для підтримки промисловості. В планах знизити ціну до 50 Євро за Мвт-год. Водночас вартість електроенергії в Україні постійно зростає і на сьогодні становить близько $180 за Мвт-год.

"Запровадження компенсаційних та регуляторних механізмів, які спрямовані на зниження вартості електроенергії для енергоємних бізнесів є "абсолютно європейською моделлю".

Зокрема Олег Крикавський розповів, що в Німеччині, де працює материнська компанія АМКР, €80 за МВт-год вважається високою ціною на е/е, тож уряд країни виділив €6,5 мільярда на 2026 рік для зниження цін до €50–€60 за МВт-год. Ще €200 мільярдів на аналогічні цілі спрямує Фонд енергоефективності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна може втратити 1 млрд 100 млн доларів виручки через зупинку АрселорМіттал в Кривому Розі

"Ми маємо уважно подивитись на ці приклади і зрозуміли, що живемо не у власній бульбашці. Європейські уряди працюють дуже чітко для того, щоб захистити свою металургію в цей важкий період, коли ціни стрибають, і допомагають, власне, з тарифами. Я хочу, щоб ми розуміли, що допомагати з тарифами на електроенергію – це абсолютно європейська модель", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор "АрселорМіттал Кривий Ріг" Мауро Лонгобардо заявив, що стрімке зростання вартості електроенергії в Україні ставить під загрозу закриття очолюваного ним гірничо-металургійного комбінату на Дніпропетровщині.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!