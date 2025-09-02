Україна може втратити 1 млрд 100 млн доларів виручки через зупинку АрселорМіттал в Кривому Розі

Припинення роботи найбільшого гірничо-металургійне підприємства України "АрселорМіттал Кривий Ріг" та його вихід з українського ринку завдасть державі збитків у 1 млрд 100 млн доларів.

Такі підрахунки озвучив народний депутат Верховної Ради України 8 скликання економіст Віктор Галасюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

"Весь експорт України 40 з невеличким мільярдів доларів на рік. Якщо ми звідти викинемо сировинний експорт, тобто зерно, ріпак, кукурудзу, руду і так далі, то залишиться, мільярдів 15. І мільярд з гаком з них – це "АрселорМіттал Кривий Ріг", - підрахував економіст.

За даними Галасюка, тільки в бюджети всіх рівнів підприємство сукупно сплачує на рік близько 7 млрд грн. Та дає роботу 20 тис людей в Кривому Розі.

І тепер, незважаючи на все, цей знаковий для економіки найбільший закордонний інвестор в Україні, розглядає доцільність продовження роботи свого українського підрозділу через збитки, спричинені високою вартістю електроенергії.

На думку економіста, держава повинна вживати невідкладних заходів для врегулювання ситуації: "Уряду треба знаходити невідкладне рішення по цьому підприємству і по індустрії загалом. Якщо втратити його, то це ефект доміно, тому що дуже багато інших промислових заводів, які мають аналогічну проблему", підкреслив проблему Галасюк.

Нагадаємо, що раніше найбільше гірничо-металургійне підприємство України "АрселорМіттал Кривий Ріг" заявило, що розглядає можливий вихід з України. Головна причина – непропорційне зростання тарифів на електроенергію, що робить виробництво сталі збитковим. На підприємстві стверджують, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" тримається на плаву виключно завдяки масштабній підтримці материнської компанії ArcelorMittal, яка з початку війни вклала в український підрозділ $1 млрд, з яких $650 млн – у перший рік. Утім, фінансовий баланс погіршується. За даними генерального директора, для підтримки роботи комбінату потрібно щонайменше $150 млн інвестицій щороку.