Украина может потерять 1 млрд 100 млн долларов выручки из-за остановки АрселорМиттал в Кривом Роге

Прекращение работы крупнейшего горно-металлургическое предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" и его выход с украинского рынка нанесет государству убытки в 1 млрд 100 млн долларов.

Такие подсчеты озвучил народный депутат Верховной Рады Украины 8 созыва экономист Виктор Галасюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Весь экспорт Украины 40 с небольшим миллиардов долларов в год. Если мы оттуда выбросим сырьевой экспорт, то есть зерно, рапс, кукурузу, руду и так далее, то останется, миллиардов 15. И миллиард с лишним из них - это "АрселорМиттал Кривой Рог", - подсчитал экономист.

По данным Галасюка, только в бюджеты всех уровней предприятие совокупно платит в год около 7 млрд грн. И дает работу 20 тыс человек в Кривом Роге.

И теперь, несмотря на все, этот знаковый для экономики крупнейший зарубежный инвестор в Украине, рассматривает целесообразность продолжения работы своего украинского подразделения из-за убытков, вызванных высокой стоимостью электроэнергии.

По мнению экономиста, государство должно принимать безотлагательные меры для урегулирования ситуации: "Правительству надо находить безотлагательное решение по этому предприятию и по индустрии в целом. Если потерять его, то это эффект домино, потому что очень много других промышленных заводов, которые имеют аналогичную проблему", подчеркнул проблему Галасюк.

Напомним, что ранее крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" заявило, что рассматривает возможный выход из Украины. Главная причина - непропорциональный рост тарифов на электроэнергию, что делает производство стали убыточным. На предприятии утверждают, что "АрселорМиттал Кривой Рог" держится на плаву исключительно благодаря масштабной поддержке материнской компании ArcelorMittal, которая с начала войны вложила в украинское подразделение $1 млрд, из которых $650 млн - в первый год. Впрочем, финансовый баланс ухудшается. По данным генерального директора, для поддержания работы комбината требуется минимум $150 млн инвестиций ежегодно.