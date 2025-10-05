На фронті відбулося 192 боєзіткнення, найбільше ворог атакував на Покровському і Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 5 жовтня, на фронті відбулося 192 бойові зіткнення. Українські захисники рішуче дають відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні російські війська завдали масованого ракетно–авіаційного удару 53 ракетами та 40 авіаційних ударів, скинувши 77 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили 1862 дрони-камікадзе та здійснили 2983 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили сім штурмових дій окупантів, ще одне боєзіткнення триває дотепер. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши сім керованих бомб, а також здійснив 123 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку противник 29 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного. Шість боєзіткнень тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Українські захисники зупинили шість ворожих атак, дотепер триває одне боєзіткнення.

Ситуація на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники дев’ять разів атакували позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого. Бої не вщухають в одній локації.

Дев’ять штурмових дій військ противника відбили українські захисники на Сіверському напрямку – окупанти намагалися просунутися поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Одне боєзіткнення триває.

Чотири ворожі атаки відбили наші оборонці в районах Часового Яру та Ступочок на Краматорському напрямку.

На Торецькому напрямку росіяни 15 разів йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бик, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Сили оборони зупинили 12 ворожих атак, ще три боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку від початку доби окупанти 39 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Противник атакував у районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та у напрямку Покровська й Філії. Досі тривають п’ять боєзіткнень.

За попередніми даними, сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 133 окупанти, із них 83 – безповоротно. Також українські воїни знищили танк, дві бойові броньовані машини, дві одиниці автомобільної техніки, чотири безпілотні літальні апарати, дві одиниці спеціальної техніки; пошкоджено два пункти управління безпілотними літальними апаратами, дві одиниці спеціальної техніки та одну ворожу гармату.

На Новопавлівському напрямку ворог 39 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Бої тривають у семи локаціях.

Інші напрямки

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка. Авіаційного удару зазнав населений пункт Залізничне.

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили два ворожі штурми у напрямку Антонівського мосту. Під авіаційними ударами перебував населений пункт Антонівка.

На решті напрямків – без особливих змін.

