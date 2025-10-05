Від початку доби відбулося 106 боєзіткнень. Найактивніше ворог атакує на трьох напрямках, - Генштаб

На фронті від початку цієї доби відбулося 106 бойових зіткнень. На Покровському, Південно-Слобожанському та Новопавлівському напрямках війська РФ атакують найбільше.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 5 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Шалигіне, Кучерівка, Фотовиж та Бобилівка Сумської області.

Бойові дії на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках від початку доби відбулося шість бойових зіткнень. Крім того, ворог завдав трьох авіаударів, скинувши сім керованих авіабомб, а також здійснив 64 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили п’ятнадцять атак ворожих військ, ще два бойові зіткнення тривають дотепер. Ворог намагався просунутися в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку російські окупанти п’ять разів атакували позиції наших захисників у районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка. Дотепер тривають чотири боєзіткнення.

Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила три атаки на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Торське та в бік Дробишевого. Два бойові зіткнення тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили шість атак. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя, Григорівки та Федорівки.

Також читайте: Сили оборони збільшують ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку, - угруповання військ "Схід"

На Краматорському напрямку триває ворожа атака позицій Сил оборони поблизу населеного пункту Ступочки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять штурмових дій у районах Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки. Три бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке та в напрямку Покровська й Філії. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, три бойові зіткнення тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка. Наші воїни відбили дванадцять ворожих штурмів, ще три атаки тривають.

Обстанова на півдні

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано два бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

Також читайте: Ворог йде у наступ на Покровському напрямку: 9 з 10 окупантів до лінії боєзіткнення не доходять, - офіцер

На Оріхівському напрямку відбулося п’ять бойових зіткнень – противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Плавні. Ворог завдав авіаційного удару по району населеного пункту Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм у напрямку Антонівського мосту.

У Генштабі додали, що на решті напрямків – без особливих змін.