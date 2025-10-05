С начала суток произошло 106 боестолкновений. Наиболее активно враг атакует на трех направлениях, - Генштаб

На фронте с начала этих суток произошло 106 боевых столкновений. На Покровском, Южно-Слобожанском и Новопавловском направлениях войска РФ атакуют больше всего.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте по состоянию на 5 октября.

Удары РФ по Украине

Сегодня от огня вражеской артиллерии пострадали громады приграничных населенных пунктов, в частности Шалыгино, Кучеровка, Фотовиж и Бобылевка Сумской области.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боевых столкновений. Кроме того, враг нанес три авиаудара, сбросив семь управляемых авиабомб, а также совершил 64 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пятнадцать атак вражеских войск, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор. Враг пытался продвинуться в районах Волчанских Хуторов, Отрадного, Бологовки, Красного Первого, Каменки и Западного.

На Купянском направлении российские оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Купянск и Петропавловка. До сих пор продолжаются четыре боестолкновения.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении захватническая армия осуществила три атаки на позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Карповка, Торское и в сторону Дробышево. Два боевых столкновения продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны отбили шесть атак. Захватнические подразделения пытались продвинуться вблизи Ямполя, Григорьевки и Федоровки.

На Краматорском направлении продолжается вражеская атака позиций Сил обороны вблизи населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг совершил десять штурмовых действий в районах Щербиновки, Русина Яра и Полтавки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 24 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодезь, Родинское, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Казацкое, Лисовка, Котлино, Удачное, Молодецкое и в направлении Покровска и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и отбили уже 21 атаку противника, три боевых столкновения продолжаются.

На Новопавловском направлении враг пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Сосновка, Камышеваха, Вороное, Малиевка, Березовое, Калиновское, Новониколаевка, Новогригорьевка. Наши воины отбили двенадцать вражеских штурмов, еще три атаки продолжаются.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Полтавка.

На Ореховском направлении произошло пять боевых столкновений - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Степное и Плавни. Враг нанес авиационный удар по району населенного пункта Запорожье.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм в направлении Антоновского моста.

В Генштабе добавили, что на остальных направлениях - без особых изменений.