Силы обороны увеличивают поражение мест скопления врага на Добропольском направлении, - группировка войск "Восток"

На Добропольском направлении в Донецкой области Силы обороны успешно реализовывают задачи и повышают поражение мест скопления врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

Так, он отметил, что сейчас повышается поражение мест накопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области.

"Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно", - рассказал Шаповал.

