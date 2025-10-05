РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10230 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
173 4

Силы обороны увеличивают поражение мест скопления врага на Добропольском направлении, - группировка войск "Восток"

Ситуация на Добропольском направлении

На Добропольском направлении в Донецкой области Силы обороны успешно реализовывают задачи и повышают поражение мест скопления врага.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.

Так, он отметил, что сейчас повышается поражение мест накопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области.

"Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно", - рассказал Шаповал.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

ликвидация (4090) Донецкая область (10914) боевые действия (4960)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Без мобілізації молоді ситуація не покращиться. Поки ліквідовується один прорив, на іншій ділянці фронту відбувається інший прорив.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:40 Ответить
прорив?
київ в небезпеці знову?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:45 Ответить
А в Україні тільки Київ має значення, інші міста можна не захищати?
показать весь комментарий
05.10.2025 15:50 Ответить
про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону

Далі можна вже не читати і не слухати цю телемарафонську брехню.
показать весь комментарий
05.10.2025 15:40 Ответить
 
 