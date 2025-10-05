Силы обороны увеличивают поражение мест скопления врага на Добропольском направлении, - группировка войск "Восток"
На Добропольском направлении в Донецкой области Силы обороны успешно реализовывают задачи и повышают поражение мест скопления врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал офицер управления коммуникациями группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в эфире телемарафона.
Так, он отметил, что сейчас повышается поражение мест накопления врага на Добропольском направлении в Донецкой области.
"Задача достаточно успешно реализуется и повышается поражение мест накопления врага. Уничтожается активно его логистика. За сутки на этом направлении потери врага составляют 47 человек и 32 из которых безвозвратно", - рассказал Шаповал.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
київ в небезпеці знову?
Далі можна вже не читати і не слухати цю телемарафонську брехню.