Сили оборони збільшують ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку, - угруповання військ "Схід"

На Добропільському напрямку на Донеччині Сили оборони успішно реалізовують завдання й підвищують ураження місць накопичення ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив, що наразі підвищується ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку на Донеччині.

"Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно", - розповів Шаповал.

