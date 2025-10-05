Сили оборони збільшують ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку, - угруповання військ "Схід"
На Добропільському напрямку на Донеччині Сили оборони успішно реалізовують завдання й підвищують ураження місць накопичення ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.
Так, він зазначив, що наразі підвищується ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку на Донеччині.
"Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно", - розповів Шаповал.
