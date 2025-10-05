УКР
Сили оборони збільшують ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку, - угруповання військ "Схід"

Ситуація на Добропільському напрямку

На Добропільському напрямку на Донеччині Сили оборони успішно реалізовують завдання й підвищують ураження місць накопичення ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону.

Так, він зазначив, що наразі підвищується ураження місць накопичення ворога на Добропільському напрямку на Донеччині.

"Задача досить успішно реалізовується й підвищується ураження місць накопичення ворога. Знищується активно його логістика. За добу на цьому напрямку втрати ворога становлять 47 осіб і 32 з яких безповоротно", - розповів Шаповал.

ліквідація (4483) Донецька область (9739) бойові дії (4716)
Без мобілізації молоді ситуація не покращиться. Поки ліквідовується один прорив, на іншій ділянці фронту відбувається інший прорив.
05.10.2025 15:40 Відповісти
прорив?
київ в небезпеці знову?
05.10.2025 15:45 Відповісти
А в Україні тільки Київ має значення, інші міста можна не захищати?
05.10.2025 15:50 Відповісти
а ти шо, не дивишся гундосиків?
ну, ти і даєш.....
05.10.2025 15:56 Відповісти
про це розповів офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону

Далі можна вже не читати і не слухати цю телемарафонську брехню.
05.10.2025 15:40 Відповісти
 
 