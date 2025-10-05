УКР
6 жовтня в Києві обмежать рух транспорту через візит іноземних делегацій

У понеділок, 6 жовтня, у центрі Києва діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина обмежень - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це в соцмережі фейсбук повідомило Управління державної охорони, інформує Цензор.НЕТ.

"6 жовтня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - сказано в повідомленні.

Мешканців та гостей столиці просять врахувати вказану інформацію під час свого переміщення.

Київ (20235) транспорт (1451) обмеження (255) Управління держохорони УДО (12)
