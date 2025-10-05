РУС
6 октября в Киеве ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций

В понедельник, 6 октября, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина ограничений - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны, информирует Цензор.НЕТ.

"6 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.

Жителей и гостей столицы просят учесть указанную информацию во время своего перемещения.

Киев транспорт ограничение Управление госохраны
