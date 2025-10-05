6 октября в Киеве ограничат движение транспорта из-за визита иностранных делегаций
В понедельник, 6 октября, в центре Киева будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина ограничений - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.
Об этом в соцсети фейсбук сообщило Управление государственной охраны.
"6 октября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - сказано в сообщении.
Жителей и гостей столицы просят учесть указанную информацию во время своего перемещения.
