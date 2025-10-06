УКР
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
185 1

Ворог веде інтенсивні обстріли та атакує безпілотниками на Покровському напрямку, - 46 ОДШБр

зведення Генштабу

На Покровському напрямку противник намагається тиснути та веде інтенсивні обстріли з усього наявного озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення комунікацій 46-ї окремої Подільської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий.

Він зазначив,  що ворог атакує піхотними "двійками та "трійками". Активно використовує ударні безпілотники. Зокрема, дуже часто - дрони на оптоволокні. FPV-ждуни, дрони-матки залітають глибоко в тил, де намагаються завдати ураження логістиці.

"Ворог прагне створити чисельну перевагу, і змусити наші війська відступати. Якщо говорити про застосування техніки, то наразі піхота противника переважно пересувається на автомобілях, мотоциклах, квадроциклах, електроскутерах та електросамокатах. Броньовану техніку противник взагалі не використовує", - зазначив начальник відділення комунікацій 46-ї окремої Подільської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.

Автор: 

бойові дії (4723) 46 окрема десантно-штурмова бригада (60)
46-та окрема аеромобільна Подільська бригада (46 ОАеМБр)
