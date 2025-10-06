Ворог веде інтенсивні обстріли та атакує безпілотниками на Покровському напрямку, - 46 ОДШБр
На Покровському напрямку противник намагається тиснути та веде інтенсивні обстріли з усього наявного озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів начальник відділення комунікацій 46-ї окремої Подільської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ Олександр Невідомий.
Він зазначив, що ворог атакує піхотними "двійками та "трійками". Активно використовує ударні безпілотники. Зокрема, дуже часто - дрони на оптоволокні. FPV-ждуни, дрони-матки залітають глибоко в тил, де намагаються завдати ураження логістиці.
"Ворог прагне створити чисельну перевагу, і змусити наші війська відступати. Якщо говорити про застосування техніки, то наразі піхота противника переважно пересувається на автомобілях, мотоциклах, квадроциклах, електроскутерах та електросамокатах. Броньовану техніку противник взагалі не використовує", - зазначив начальник відділення комунікацій 46-ї окремої Подільської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ.
