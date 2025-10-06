Враг ведет интенсивные обстрелы и атакует беспилотниками на Покровском направлении, - 46 ОДШБр

На Покровском направлении противник пытается давить и ведет интенсивные обстрелы из всего имеющегося вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал начальник отделения коммуникаций 46-й отдельной Подольской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ Александр Невидомый.

Он отметил, что враг атакует пехотными "двойками и "тройками". Активно использует ударные беспилотники. В частности, очень часто - дроны на оптоволокне. FPV-ждуны, дроны-матки залетают глубоко в тыл, где пытаются нанести поражение логистике.

"Враг стремится создать численное преимущество, и заставить наши войска отступать. Если говорить о применении техники, то сейчас пехота противника преимущественно передвигается на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах, электроскутерах и электросамокатах. Бронированную технику противник вообще не использует", - отметил начальник отделения коммуникаций 46-й отдельной Подольской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

