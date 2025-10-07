Фінляндія планує запровадити мита на весь імпорт із Росії, - Валтонен
Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським заявила про намір запровадити мита на весь імпорт із Росії.
Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.
На Варшавській конференції з людського виміру Валтонен наголосила, що агресія Росії проти України порушує міжнародне право та принципи Гельсінського підсумкового акта, підриває суверенітет і територіальну цілісність України, а також супроводжується депортаціями, нападами на цивільних та іншими воєнними злочинами.
В інтервʼю польському суспільному мовнику TVP міністерка зазначила, що Фінляндія та Польща співпрацюють у сфері безпеки і залишаються непохитними у підтримці України та в стримуванні здатності Росії продовжувати війну. Валтонен також підтримала ідею використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
Радослав Сікорський підтвердив, що Фінляндія є надійним партнером Польщі в ЄС і НАТО, відзначив значення цивільної оборони Фінляндії та наголосив на необхідності спільної боротьби з так званим "тіньовим флотом" РФ у Балтійському морі.
В поляків якась вибіркова пам'ять, напрклад, "Волинську трагедію" пам'ятають, але у своєму розумінні, а всілякі поділи української території з тими ж кацапами чомусь не пам'ятають. Поділ українських територій між росією та Польщею відбувався протягом століть, зокрема у XVII столітті (поділ Гетьманщини, що призвів до Правобережної України під владою Речі Посполитої та Лівобережної України у складі Московського царства), на початку XX століття внаслідок Ризького миру 1921 року (коли Польща отримала західну частину України, а схід Україна відійшов до совіцької росії), і остаточно в 1945 році після Другої світової війни, коли совок отримав частину земель на заході України, а Польща отримала українські етнічні території Лемківщини, Надсяння, Холмщини та Підляшшя.
Також чомусь "забули" кілька поділів самої Польщі росією з другими імперіями, знищення польських еліт на протязі віків і даже останній злочин вбивство всієї владної польської еліти недалеко від Смоленська.
Це моя особиста думка, але все рівно, я висловлюю велику подяку за допомогу Польщі в цій війні проти кацапії.
Ось така я наволоч!
А ось коли були об'єднані , то били московитів і "в хвіст і в гриву" при ВКЛ, в 1618 році москву палили.
В 21 ст. зробимо висновки чи знову ні?