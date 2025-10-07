Фінляндія планує запровадити мита на весь імпорт із Росії, - Валтонен

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен після зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським заявила про намір запровадити мита на весь імпорт із Росії.

Про це повідомляє DW.

На Варшавській конференції з людського виміру Валтонен наголосила, що агресія Росії проти України порушує міжнародне право та принципи Гельсінського підсумкового акта, підриває суверенітет і територіальну цілісність України, а також супроводжується депортаціями, нападами на цивільних та іншими воєнними злочинами.

В інтервʼю польському суспільному мовнику TVP міністерка зазначила, що Фінляндія та Польща співпрацюють у сфері безпеки і залишаються непохитними у підтримці України та в стримуванні здатності Росії продовжувати війну. Валтонен також підтримала ідею використання заморожених російських активів для допомоги Україні.

Радослав Сікорський підтвердив, що Фінляндія є надійним партнером Польщі в ЄС і НАТО, відзначив значення цивільної оборони Фінляндії та наголосив на необхідності спільної боротьби з так званим "тіньовим флотом" РФ у Балтійському морі.

