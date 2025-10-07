Финляндия планирует ввести пошлины на весь импорт из России, - Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен после встречи с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским заявила о намерении ввести пошлины на весь импорт из России.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

На Варшавской конференции по человеческому измерению Валтонен подчеркнула, что агрессия России против Украины нарушает международное право и принципы Хельсинкского итогового акта, подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, а также сопровождается депортациями, нападениями на гражданских и другими военными преступлениями.

В интервью польскому общественному вещателю TVP министр отметила, что Финляндия и Польша сотрудничают в сфере безопасности и остаются непоколебимыми в поддержке Украины и в сдерживании способности России продолжать войну. Валтонен также поддержала идею использования замороженных российских активов для помощи Украине.

Радослав Сикорский подтвердил, что Финляндия является надежным партнером Польши в ЕС и НАТО, отметил значение гражданской обороны Финляндии и подчеркнул необходимость совместной борьбы с так называемым "теневым флотом" РФ в Балтийском море.

