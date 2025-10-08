У середу, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя - Максима Савʼюка та Віталія Махінчука.

Відповідні укази № 753/2025 та №754/2025 оприлюднені на сайті глави держави.

Що відомо про новопризначених членів ВРП?

У ВРП розповіли, що Віталій Махінчук є доктором юридичних наук, професором та заступником директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Він заслужений юрист України, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, заступник членкині Дорадчої групи експертів.

Максим Савʼюк – детектив Національного антикорупційного бюро України. Основний напрям діяльності – розслідування кримінальних корупційних правопорушень, що вчиняються в системі правосуддя та в органах прокуратури. Більше 10 років працював у Апеляційному суді Івано-Франківської області.

Наразі ВРП складається з 17 членів, однак передбачає 21 члена. Тому ще чотири місця нині залишаються вакантними.

