УКР
Призначення до ВРП
519 8

Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя

Зеленський

У середу, 8 жовтня, президент Володимир Зеленський призначив двох членів Вищої ради правосуддя - Максима Савʼюка та Віталія Махінчука.

Відповідні укази № 753/2025 та №754/2025 оприлюднені на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо про новопризначених членів ВРП?

У ВРП розповіли, що Віталій Махінчук є доктором юридичних наук, професором та заступником директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України. Він заслужений юрист України, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, заступник членкині Дорадчої групи експертів.

Максим Савʼюк – детектив Національного антикорупційного бюро України. Основний напрям діяльності – розслідування кримінальних корупційних правопорушень, що вчиняються в системі правосуддя та в органах прокуратури. Більше 10 років працював у Апеляційному суді Івано-Франківської області.

Наразі ВРП складається з 17 членів, однак передбачає 21 члена. Тому ще чотири місця нині залишаються вакантними.

 

Зеленський Володимир (25736) ВРП Вища рада правосуддя (588)
Головне, щоб з «доброчесністю» були та портновськими !!!
Міндіч з шурмою та кисліцин, пильнують за підбором кандидатур!!??
08.10.2025 17:34 Відповісти
Що знову "щирі українці"
08.10.2025 17:37 Відповісти
Неавіть, не знаючи тих фахівців,- одразу зрозуміло, що дуже порядні люди...
08.10.2025 17:38 Відповісти
якщо потрусити у кожного є пашпорт з куркою..та найближчі родичі у рашці...інших зелень не призначає
08.10.2025 17:39 Відповісти
100% Вовіни люди?
08.10.2025 17:42 Відповісти
а коли до цих членів привязати по олівцю, то це вже будуть два зєліни члени-кореспонденти ))
08.10.2025 17:46 Відповісти
Єрмак з Татаровим погодили?
08.10.2025 17:57 Відповісти
Татаров дав потрібні прізвища Єрмаку (бо суди - це його сфера впливу унаслідувана від Портнова, після того як він пустив його в расход), а той як роздрукував для вовки й Буратішка підмахнув .
08.10.2025 18:08 Відповісти
 
 