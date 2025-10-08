Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия
В среду, 8 октября, президент Владимир Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия - Максима Савьюка и Виталия Махинчука.
Соответствующие указы № 753/2025 и №754/2025 обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно о новоназначенных членах ВСП?
В ВСП рассказали, что Виталий Махинчук является доктором юридических наук, профессором и заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины. Он заслуженный юрист Украины, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, заместитель члена Консультативной группы экспертов.
Максим Савюк - детектив Национального антикоррупционного бюро Украины. Основное направление деятельности - расследование уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых в системе правосудия и в органах прокуратуры. Более 10 лет работал в Апелляционном суде Ивано-Франковской области.
В данное время ВСП состоит из 17 членов, но предусматривает 21 члена. Поэтому еще четыре места сейчас остаются вакантными.
Міндіч з шурмою та кисліцин, пильнують за підбором кандидатур!!??
ЧТО ТАК .... У ГАРАНТА КОРЕША ЗАКОНЧИЛИСЬ