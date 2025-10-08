РУС
Новости Назначения в ВСП
Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия

Зеленський

В среду, 8 октября, президент Владимир Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия - Максима Савьюка и Виталия Махинчука.

Соответствующие указы № 753/2025 и №754/2025 обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о новоназначенных членах ВСП?

В ВСП рассказали, что Виталий Махинчук является доктором юридических наук, профессором и заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины. Он заслуженный юрист Украины, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, заместитель члена Консультативной группы экспертов.

Максим Савюк - детектив Национального антикоррупционного бюро Украины. Основное направление деятельности - расследование уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых в системе правосудия и в органах прокуратуры. Более 10 лет работал в Апелляционном суде Ивано-Франковской области.

В данное время ВСП состоит из 17 членов, но предусматривает 21 члена. Поэтому еще четыре места сейчас остаются вакантными.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Зеленский Владимир (22179) Высший совет правосудия (573)
Головне, щоб з «доброчесністю» були та портновськими !!!
Міндіч з шурмою та кисліцин, пильнують за підбором кандидатур!!??
показать весь комментарий
08.10.2025 17:34 Ответить
Що знову "щирі українці"
показать весь комментарий
08.10.2025 17:37 Ответить
Неавіть, не знаючи тих фахівців,- одразу зрозуміло, що дуже порядні люди...
показать весь комментарий
08.10.2025 17:38 Ответить
якщо потрусити у кожного є пашпорт з куркою..та найближчі родичі у рашці...інших зелень не призначає
показать весь комментарий
08.10.2025 17:39 Ответить
100% Вовіни люди?
показать весь комментарий
08.10.2025 17:42 Ответить
а коли до цих членів привязати по олівцю, то це вже будуть два зєліни члени-кореспонденти ))
показать весь комментарий
08.10.2025 17:46 Ответить
Єрмак з Татаровим погодили?
показать весь комментарий
08.10.2025 17:57 Ответить
Татаров дав потрібні прізвища Єрмаку (бо суди - це його сфера впливу унаслідувана від Портнова, після того як він пустив його в расход), а той як роздрукував для вовки й Буратішка підмахнув .
показать весь комментарий
08.10.2025 18:08 Ответить
Та навіщо нам таке правосуддя !
показать весь комментарий
08.10.2025 18:46 Ответить
чомусь зелений мудафон не розповідає коли нарешті будуть судити каломойського бєню і вован з андрюхою мовчать і ********** мовчить і лєщенко з подляком теж мовчать
показать весь комментарий
08.10.2025 19:00 Ответить
ЧТО ТАК .... У ГАРАНТА КОРЕША ЗАКОНЧИЛИСЬ
показать весь комментарий
08.10.2025 19:18 Ответить
 
 