В среду, 8 октября, президент Владимир Зеленский назначил двух членов Высшего совета правосудия - Максима Савьюка и Виталия Махинчука.

Соответствующие указы № 753/2025 и №754/2025 обнародованы на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно о новоназначенных членах ВСП?

В ВСП рассказали, что Виталий Махинчук является доктором юридических наук, профессором и заместителем директора по научной работе Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства имени академика Ф. Г. Бурчака Национальной академии правовых наук Украины. Он заслуженный юрист Украины, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде, заместитель члена Консультативной группы экспертов.

Максим Савюк - детектив Национального антикоррупционного бюро Украины. Основное направление деятельности - расследование уголовных коррупционных правонарушений, совершаемых в системе правосудия и в органах прокуратуры. Более 10 лет работал в Апелляционном суде Ивано-Франковской области.

В данное время ВСП состоит из 17 членов, но предусматривает 21 члена. Поэтому еще четыре места сейчас остаются вакантными.

