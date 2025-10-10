УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 120 510 осіб (+1120 за добу), 11 246 танк, 33 547 артсистем, 23 339 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 120 510 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб

танків – 11246 (+5) од

бойових броньованих машин – 23339 (+14) од

артилерійських систем – 33547 (+13) од

РСЗВ  – 1517 (+0) од

засоби ППО – 1225 (+0) од

літаків – 427 (+0) од

гелікоптерів – 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)

крилаті ракети – 3841 (+0)

кораблі / катери  – 28 (+0)

підводні човни – 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)

спеціальна техніка – 3973 (+0)

Знищення російських окупантів

Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
10.10.2025 07:49 Відповісти
Чумардоси чергові 10 тисяч, до того ж вже п'яту добу поспіль більше тисячі за добу.
10.10.2025 07:50 Відповісти
Минув 4251 день москальсько-української війни.
102! одиниці знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня добре - 19 (десь нашкрябали), логістика норм, арта мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 120 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.
10.10.2025 08:24 Відповісти
10.10.2025 08:31 Відповісти
О новенька губєрнія підтягнулась до пекла, та й металолома трішки намолотили! Гарна робота, Слава воїнам ЗСУ!
10.10.2025 09:20 Відповісти
 
 