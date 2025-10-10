Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 120 510 осіб (+1120 за добу), 11 246 танк, 33 547 артсистем, 23 339 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 120 510 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 10.10.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1120510 (+1120) осіб
танків – 11246 (+5) од
бойових броньованих машин – 23339 (+14) од
артилерійських систем – 33547 (+13) од
РСЗВ – 1517 (+0) од
засоби ППО – 1225 (+0) од
літаків – 427 (+0) од
гелікоптерів – 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 68547 (+254)
крилаті ракети – 3841 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 63775 (+70)
спеціальна техніка – 3973 (+0)
102! одиниці знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня добре - 19 (десь нашкрябали), логістика норм, арта мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 120 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.