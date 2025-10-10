Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 120 510 человек (+1120 за сутки), 11 246 танков, 33 547 артсистем, 23 339 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 120 510 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1120510 (+1120) человек

танков - 11246 (+5) ед

боевых бронированных машин - 23339 (+14) ед

артиллерийских систем - 33547 (+13) ед

РСЗО - 1517 (+0) ед

средства ПВО - 1225 (+0) ед

самолетов - 427 (+0) ед

вертолетов - 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 68547 (+254)

крылатые ракеты - 3841 (+0)

корабли/катера - 28 (+0)

подводные лодки - 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны - 63775 (+70)

специальная техника - 3973 (+0)

