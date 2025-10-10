Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 120 510 человек (+1120 за сутки), 11 246 танков, 33 547 артсистем, 23 339 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 120 510 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 10.10.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1120510 (+1120) человек
танков - 11246 (+5) ед
боевых бронированных машин - 23339 (+14) ед
артиллерийских систем - 33547 (+13) ед
РСЗО - 1517 (+0) ед
средства ПВО - 1225 (+0) ед
самолетов - 427 (+0) ед
вертолетов - 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня - 68547 (+254)
крылатые ракеты - 3841 (+0)
корабли/катера - 28 (+0)
подводные лодки - 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны - 63775 (+70)
специальная техника - 3973 (+0)
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
102! одиниці знищеної техніки та 1120! чумардосів за день.
Броня добре - 19 (десь нашкрябали), логістика норм, арта мінімум.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 120 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.