На фронте произошло 199 боестолкновений, больше всего - на Покровском и Александровском направлениях, - Генштаб

С начала этих суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 199 боевых столкновений.

Российские захватчики нанесли 55 авиационных ударов, сбросив 120 управляемых бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1848 дронов-камикадзе и осуществили 3018 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Боевые действия на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений. Противник нанес десять авиационных ударов, всего сбросил 31 управляемую авиационную бомбу и совершил 116 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Сегодня враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Строевки, Западного, Довгенького, Каменки и в сторону Двуречанского, Колодязного и Бологовки. До сих пор три боестолкновения остаются незавершенными.

На Купянском направлении противник совершил восемь попыток наступления в районах Степной Новоселовки, Купянска, Петропавловки и Ивановки, одно боестолкновение продолжается.

Боевые действия на Донетчине

На Лиманском направлении Силы обороны отразили десять штурмовых действий в районах населенных пунктов Копанки, Карповка, Колодязи, Новоселовка и в сторону Ставков. Одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Славянском направлении враг 11 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Новоселовки, Выемки и Переездного.

С начала суток на Краматорском направлении подразделения россиян дважды атаковали в районах Часова Яра и Орехово-Васильевки.

На Константиновском направлении сегодня состоялось 19 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Белой Горы, Щербиновки, Русина Яра, Полтавки и в сторону Плещеевки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 54 раза атаковал в районах населенных пунктов Владимировка, Новоторецкое, Никаноровка, Родинское, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Новосергиевка, Луч, Лысовка, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Ореховое и Филия. Наши защитники сдерживают натиск противника. Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 197 оккупантов, из которых 145 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три боевые бронированные машины, две единицы автомобильной техники и 69 беспилотных летательных аппаратов. Также наши воины поразили шесть укрытий для личного состава и два автомобиля противника.

Боевые действия на юге

На Александровском направлении украинские защитники отразили 28 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ивановка, Поддубное, Александроград, Сичневое, Сосновка, Вороное, Березовое, Нововасильевское, Новогригорьевка, Малиновка и Полтавка. Еще десять боевых столкновений продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться вперед на позиции наших войск в районе Степного и в сторону Новоандреевки.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения осуществили четыре тщетные попытки штурма позиций наших подразделений.

