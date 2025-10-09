За время Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 180 км², - Сырский

Несмотря на постоянные контратаки российских войск, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают наступательные действия на отдельных участках на Добропольском направлении.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины.

"Во время очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий наступательной группировки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления. Заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач.

Пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп российских оккупантов, находящихся в окружении", - рассказал главком.

По словам Сырского, всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донетчины, 212,9 кв. км - зачищено от диверсантов.

Он также сообщил, что выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения.

"Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной. Принимаются также меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры", - добавил главнокомандующий.

