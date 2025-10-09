РУС
За время Добропольской контрнаступательной операции ВСУ освободили более 180 км², - Сырский

Сырский отчитался о контрнаступлении ВСУ на Доброполье

Несмотря на постоянные контратаки российских войск, штурмовые подразделения Сил обороны Украины продолжают наступательные действия на отдельных участках на Добропольском направлении.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Он сообщил, что продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины.

"Во время очередной рабочей поездки и уточнения текущей обстановки в полосе действий наступательной группировки провел совещание с командным составом на одном из пунктов управления. Заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач.

Пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп российских оккупантов, находящихся в окружении", - рассказал главком.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Добропольской операции враг уже потерял более 12 тыс. военных, - Зеленский. ВИДЕО

По словам Сырского, всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донетчины, 212,9 кв. км - зачищено от диверсантов.

Он также сообщил, что выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения.

"Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной. Принимаются также меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, для совершенствования логистики, для защиты дорог и объектов критической инфраструктуры", - добавил главнокомандующий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия срочно пытается захватить Покровск из-за потерь в Доброполье, - Зеленский

Приємно говорити про все хороше ,а скільки втратили територій ?
09.10.2025 17:04 Ответить
Вы уж договоритесь с Зеленским хотя бы врать одинаково. А то какафония выходит.
09.10.2025 17:13 Ответить
180 квадратних кілометрів звільненого - звучить потужно, а придивитися то це ділянка 18х10 км. А якщо подумати, то це було часткове повернення пройобаного під Добропольєм. Червоне - не повернене.
09.10.2025 17:28 Ответить
09.10.2025 17:04 Ответить
09.10.2025 17:13 Ответить
ТАК ТИ РОЗКАЖИ СКІЛЬКИ ВТРАТИЛИ?
09.10.2025 17:13 Ответить
То який загальний баланс?
09.10.2025 17:15 Ответить
Чому касапи кожен день по кусочку відхапують наші землі малими силами ?
09.10.2025 17:19 Ответить
Сирський соплі жує бо треба своїм землякам якось щоб сильно не засвітитись допомогти.Не вірю я кацапу бо скільки вовка не годуй а його тягне в ліс.
09.10.2025 17:22 Ответить
09.10.2025 17:28 Ответить
В просрано скільки коли сирок став головком?
09.10.2025 17:34 Ответить
ну меньше чем при Залужном, Залужный 6,5%, Сирский 0,8% из всей территории страны
09.10.2025 17:44 Ответить
Насправді новина гарна ,зараз таких мало,тільки повідомляти про звільнення територій повинні ті підрозділи що звільняють,а не Зеленський чи Сирський.
09.10.2025 17:44 Ответить
 
 