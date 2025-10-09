УКР
За час Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили понад 180 км², - Сирський

Сирський прозвітував про контрнаступ ЗСУ на Добропіллі

Попри постійні контратаки російських військ, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують наступальні дії на окремих ділянках на Добропільському напрямку.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України.

"Під час чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.

Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні", - розповів головком.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Добропільській операції ворог вже втратив понад 12 тис. військових, - Зеленський. ВIДЕО

За словами Сирського, загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів.

Він також повідомив, що з'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження.

"Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури", - додав головнокомандувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія терміново намагається захопити Покровськ через втрати в Добропіллі, - Зеленський

Донецька область (9771) Сирський Олександр (769) контрнаступ (440) війна в Україні (6507)
Приємно говорити про все хороше ,а скільки втратили територій ?
09.10.2025 17:04 Відповісти
Вы уж договоритесь с Зеленским хотя бы врать одинаково. А то какафония выходит.
09.10.2025 17:13 Відповісти
ТАК ТИ РОЗКАЖИ СКІЛЬКИ ВТРАТИЛИ?
09.10.2025 17:13 Відповісти
То який загальний баланс?
09.10.2025 17:15 Відповісти
Чому касапи кожен день по кусочку відхапують наші землі малими силами ?
09.10.2025 17:19 Відповісти
Сирський соплі жує бо треба своїм землякам якось щоб сильно не засвітитись допомогти.Не вірю я кацапу бо скільки вовка не годуй а його тягне в ліс.
09.10.2025 17:22 Відповісти
180 квадратних кілометрів звільненого - звучить потужно, а придивитися то це ділянка 18х10 км. А якщо подумати, то це було часткове повернення пройобаного під Добропольєм. Червоне - не повернене.
09.10.2025 17:28 Відповісти
 
 