За час Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили понад 180 км², - Сирський

Попри постійні контратаки російських військ, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують наступальні дії на окремих ділянках на Добропільському напрямку.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України.

"Під час чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.

Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні", - розповів головком.

За словами Сирського, загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів.

Він також повідомив, що з'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження.

"Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури", - додав головнокомандувач.

