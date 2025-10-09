За час Добропільської контрнаступальної операції ЗСУ звільнили понад 180 км², - Сирський
Попри постійні контратаки російських військ, штурмові підрозділи Сил оборони України продовжують наступальні дії на окремих ділянках на Добропільському напрямку.
Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що триває Добропільська контрнаступальна операція Сил оборони України.
"Під час чергової робочої поїздки та уточнення поточної обстановки в смузі дій наступального угруповання провів нараду з командним складом на одному з пунктів управління. Заслухав доповіді щодо поточної обстановки та виконання попередньо визначених завдань.
Поспілкувався з командирами підрозділів які проводять контрдиверсійні дії з метою пошуку та знищення ДРГ противника, а також окремих груп російських окупантів, які перебувають в оточенні", - розповів головком.
За словами Сирського, загалом за час операції звільнено 180,8 кв. км території Донеччини, 212,9 кв. км – зачищено від диверсантів.
Він також повідомив, що з'ясував проблемні питання та потреби нашого наступального угруповання, віддав необхідні розпорядження.
"Контрдиверсійні заходи триватимуть. Оборона й надалі буде активною. Вживаються також заходи для недопущення просування противника на Покровському напрямку, для вдосконалення логістики, для захисту доріг та об’єктів критичної інфраструктури", - додав головнокомандувач.
