Герасимов заявил, что оккупация Запорожья – новая "стратегическая задача" армии РФ
Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о новой "стратегической задаче" армии РФ - оккупации Запорожья.
Об этом он сказал во время встречи с диктатором Путиным, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, на Запорожском направлении наступает российская группировка "Днепр", а боевые действия ведутся вблизи Приморского и Степногорска.
Также, утверждает оккупант, Россия готовит новые штурмовые действия на Днепропетровщине.
Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановое "целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".
Если анализировать интерактивную карту DeepState, то от крайней точки на Запорожском направлении, которую контролируют войска РФ, до южных окраин областного центра - 22 км.
Кроме того, чтобы продвинуться, россиянам нужно форсировать реку Конка.
Наступление на этом участке вражеские силы начали в конце июня. До сегодняшнего дня они продвинулись на три километра, оккупировав Плавни и Каменское. То есть в среднем оккупационное войско преодолевает один километр в месяц.
1. Демілітаризація України;
2. Денацифікація.
Армія рф продовжує передислокацію військ з південних околиць Покровська:
- 90-та танкова дивізія зараз повністю передислокована на південь від Іванівки-Новопавлівки.
- 35-та, 55-та, 74-та та 137-ма бригади передислоковані з південних околиць Покровська до Новопавлівки.
На південь від Покровська залишилися лише 15-та, 30-та бригади та частини 27-ї дивізії.
https://pbs.twimg.com/media/G2vabK9XMAAfBYw?format=jpg&name=small
Раніше фіксувалось переміщення підрозділів на південному Донецькому напрямку:
- 29-та та 36-та армії перемістилися на південь, щоб посилити наступ на Покровське;
- 90-та танкова дивізія зайняла позиції поблизу річки Вовча;
- 74-та та 137-ма бригади займають колишні позиції 90-ї танкової дивізії.
https://pbs.twimg.com/media/G1oa3o_XoAAjquk?format=jpg&name=small
@ Повідомлення про передислокацію підрозділів 41-ї армії рф на Новопавлівський напрямок свідчать про те, що практично всі частини та з'єднання цієї армії нині діють у цьому районі.
Аналітики з ISW озвучили кілька причин передислокації підрозділів 41 армії. Район на схід та південь від Новопавлівки останнім часом був відносно менш активним порівняно з іншими пріоритетними для росії ділянками фронту, хоча українське військове джерело повідомило, що російські війська останнім часом активізували темпи атак у цьому районі.
Російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи 41-ї десантної дивізії для відпочинку та відновлення сил далеко від активніших ділянок, таких як район Покровська.
Це перекидання може свідчити про намір російського військового командування активізувати наступальні операції на Новопавлівському напрямку. Російські війська можуть прагнути зрізати український виступ у районі Новопавлівки, вирівняти лінію фронту та знизити загрозу українських контратак на фланги росії у цьому районі.
Активізація російських наступальних операцій у районі Новопавлівки, ймовірно, також буде спрямована на створення інформаційного ефекту про глибше просування росії до Дніпропетровської області.
Російське військове командування, можливо, скоротило угруповання військ на південь від Покровська, оскільки має намір знизити пріоритет фронтальних атак на сам Покровськ з півдня, зосередившись натомість на спробах обійти Покровськ з півночі."
Примітка: на мапі нижче зеленим кольором позначені захоплені російськими військами території:
https://pbs.twimg.com/media/G2gjdFzWUAA3MQ8?format=jpg&name=small
