Герасимов заявил, что оккупация Запорожья – новая "стратегическая задача" армии РФ

Герасимов назвал оккупацию Запорожья целью России

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о новой "стратегической задаче" армии РФ - оккупации Запорожья.

Об этом он сказал во время встречи с диктатором Путиным, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Запорожском направлении наступает российская группировка "Днепр", а боевые действия ведутся вблизи Приморского и Степногорска.

Также, утверждает оккупант, Россия готовит новые штурмовые действия на Днепропетровщине.

Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановое "целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

Если анализировать интерактивную карту DeepState, то от крайней точки на Запорожском направлении, которую контролируют войска РФ, до южных окраин областного центра - 22 км.

Кроме того, чтобы продвинуться, россиянам нужно форсировать реку Конка.

Фото: DeepState

Наступление на этом участке вражеские силы начали в конце июня. До сегодняшнего дня они продвинулись на три километра, оккупировав Плавни и Каменское. То есть в среднем оккупационное войско преодолевает один километр в месяц.

Смоли тобі гарячої у горлянку, а не Запоріжжя!
09.10.2025 19:18 Ответить
Кацапе, читай уважно новину: до меж Запоріжжя рашисти може дійдуть через 22 місяці якщо по дорозі всі не передохнуть.
09.10.2025 19:17 Ответить
Потрібно вдесятеро збільшити удари по рашистським тилам. Щоб рашисти кожен день війни срали кров'ю і їм було не до України
09.10.2025 19:19 Ответить
а чего нет, в августе захватили Купянск теперь можно и Запорожье захватывать, тем более уже есть буферная зона в 50км в Сумской и Харьковской области
09.10.2025 19:13 Ответить
Кацапе, читай уважно новину: до меж Запоріжжя рашисти може дійдуть через 22 місяці якщо по дорозі всі не передохнуть.
09.10.2025 19:17 Ответить
Француз читай внимательно и пойми что это сарказм , хотя что для французов черный юмор
09.10.2025 19:20 Ответить
Чёрный юмор чи ні, але кацапи вже у центрі Куп'янська.
А я такий же француз, як ти українець.
09.10.2025 19:28 Ответить
у тебя что то с головой, сравнивать город 25 000 с городом 700 000 (и явно кацапские ресурсы читаешь про в центре Купянска)
09.10.2025 19:38 Ответить
ISW: росіяни просунулися у Куп'янську та заявили про відновлення боїв у місті.
https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2025/10/09/isw-rosiyani-prosunulisya-u-kup-yansku-ta-zayavili-pro-vidnovlennya-boyiv-u-misti/
09.10.2025 19:49 Ответить
Дебіл ти, і методичку дебіли писали
показать весь комментарий
хорошо что ты умный и вежливый
показать весь комментарий
Треба писати простіше - сарказм дійсно не всі можуть зрозуміти ...
Або після написаного додавати , що це сарказм ...
09.10.2025 19:49 Ответить
На Сумщині орки пройшли максимум 10 км і то тільки в районі Юнаківської і Хотінської громад.
показать весь комментарий
Добре, що там оборонні рубежі краще ніж лінія Мажино та Маннергейма разом взяті.
показать весь комментарий
Це жарт такий?
09.10.2025 19:28 Ответить
Так нема ж у нас, а ні Маннергейма, а ні Мажино. А якщо з'являться - відправлять у посли. У кращому випадку. А п'яній морді Герасима - пекло разом з ******.
09.10.2025 19:39 Ответить
Смоли тобі гарячої у горлянку, а не Запоріжжя!
09.10.2025 19:18 Ответить
Потрібно вдесятеро збільшити удари по рашистським тилам. Щоб рашисти кожен день війни срали кров'ю і їм було не до України
09.10.2025 19:19 Ответить
На х.. не нужон нам ваш Покровск.
09.10.2025 19:20 Ответить
Дуже сподіваюсь, що трампону покажуть це, щоб руда мавпа побачила реальне "бажання путіна до перемовин" і не затягувала з передачею "Томагавків" і пускових до них.
09.10.2025 19:21 Ответить
Ніт
Там налаштування вже остаточні - рудий вже нічого не зрозуміє ...😵‍💫
09.10.2025 19:27 Ответить
До нового року будут під містом. І коло Дніпра.
показать весь комментарий
Схоже . Передмістя Запоріжжя і околиці вже регулярно криють РСЗО.
09.10.2025 19:24 Ответить
Ага, і через три дні під Києвом.
09.10.2025 19:36 Ответить
Янярал валєрік, щось плутає. Головні стратегічні цілі то, не виконані:
1. Демілітаризація України;
2. Денацифікація.
"Денацифікація", це така муйня, що кацапи і самі не можуть пояснити, що то за "звір" такий,
а з "демілітаризацією" взагалі вийшло "нєкрасіво", бо України за роки повномасштабної війни стала самою мілітаризованою країною Європи.
Валєрік, повзи до медвєпута хай він тебе опохмелить, якщо щось на дні залишилось.
09.10.2025 19:22 Ответить
https://t.me/voynareal/123689 ❗️Русня підірвала аміакопровід на Донеччині біля Русиного Яру - таким чином ворог хоче сповільнити просування ЗСУ
09.10.2025 19:25 Ответить
По Запоріжжю скажу так, вони на Плавнях. За Плавнями Приморськ, від Приморська і до Запоріжжя суцільні будівлі без розриву на поля чи ліса, тому їм достатньо вийти на Приморськ. Жодних укрпілень не має аж до Запоріжжя. Секрета ніякого не видав. На лінії фронту солдати копають собі укрпілення під фпв дронами
09.10.2025 19:25 Ответить
ты реально думаешь они будут в лоб захватывать Запорожье? а это! нет укреплений аж до Запорожье вообще бомба ))
09.10.2025 19:33 Ответить
Герасимова важко запідозрити що він закінчував курси кловунів у квн маслякова.
Щоб розказувати куди і коли орки будуть наступати.
09.10.2025 19:28 Ответить
https://x.com/WarUnitObserver/status/1975915989284892740/photo/1 @ (в перекладі):
Армія рф продовжує передислокацію військ з південних околиць Покровська:
- 90-та танкова дивізія зараз повністю передислокована на південь від Іванівки-Новопавлівки.
- 35-та, 55-та, 74-та та 137-ма бригади передислоковані з південних околиць Покровська до Новопавлівки.
На південь від Покровська залишилися лише 15-та, 30-та бригади та частини 27-ї дивізії.

https://pbs.twimg.com/media/G2vabK9XMAAfBYw?format=jpg&name=small

Раніше фіксувалось переміщення підрозділів на південному Донецькому напрямку:
- 29-та та 36-та армії перемістилися на південь, щоб посилити наступ на Покровське;
- 90-та танкова дивізія зайняла позиції поблизу річки Вовча;
- 74-та та 137-ма бригади займають колишні позиції 90-ї танкової дивізії.

https://pbs.twimg.com/media/G1oa3o_XoAAjquk?format=jpg&name=small

@ Повідомлення про передислокацію підрозділів 41-ї армії рф на Новопавлівський напрямок свідчать про те, що практично всі частини та з'єднання цієї армії нині діють у цьому районі.
Аналітики з ISW озвучили кілька причин передислокації підрозділів 41 армії. Район на схід та південь від Новопавлівки останнім часом був відносно менш активним порівняно з іншими пріоритетними для росії ділянками фронту, хоча українське військове джерело повідомило, що російські війська останнім часом активізували темпи атак у цьому районі.
Російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи 41-ї десантної дивізії для відпочинку та відновлення сил далеко від активніших ділянок, таких як район Покровська.
Це перекидання може свідчити про намір російського військового командування активізувати наступальні операції на Новопавлівському напрямку. Російські війська можуть прагнути зрізати український виступ у районі Новопавлівки, вирівняти лінію фронту та знизити загрозу українських контратак на фланги росії у цьому районі.
Активізація російських наступальних операцій у районі Новопавлівки, ймовірно, також буде спрямована на створення інформаційного ефекту про глибше просування росії до Дніпропетровської області.
Російське військове командування, можливо, скоротило угруповання військ на південь від Покровська, оскільки має намір знизити пріоритет фронтальних атак на сам Покровськ з півдня, зосередившись натомість на спробах обійти Покровськ з півночі."

Примітка: на мапі нижче зеленим кольором позначені захоплені російськими військами території:

https://pbs.twimg.com/media/G2gjdFzWUAA3MQ8?format=jpg&name=small
09.10.2025 19:28 Ответить
В задачі русні входить повна окупація України та зачистка українців. Єдине, що може поламати плани ворога, це створення великого арсеналу ядерної та хімічної зброї.

Для створення ядерної зброї нам знадобиться невелике підприємство для збагачення урану (до 1.8% по ізотопу U235), реактори ЧАЕС(РБМК), які підходять для масового виробництва збройного плутонію, та комбінат для переробки відпрацьованого палива (технологія PUREX).

В якості хімічної зброї нам потрібні сполуки з дуже великою ефективністю, на кшталт https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX
09.10.2025 19:29 Ответить
Один реактор РБМК ЧАЕС може виробити плутонію на 100-150 ядерних бомб, в залежності від схеми та використання нейтронний дзеркал.

Альтернатива використанню РБМК - будівництво реактора MAGNOX, вони працюють на природному урані та виробляють збройний плутоній.
09.10.2025 19:33 Ответить
Янчекрак форсували. Причому швидко. І Конку можуть
09.10.2025 19:32 Ответить
сирський!
не чую відповідь?
ти ж з зе!гнідою звільнив 180 тищ км2!
09.10.2025 19:35 Ответить
А ти особисто скільки звільнив ?
09.10.2025 19:46 Ответить
ухти!
дякую, що ти вважаєш мене головнокомандуючим!
дуже дякую!
09.10.2025 19:48 Ответить
Вважаю , що такі питання може ставити лише той , хто сам на фронті
09.10.2025 19:52 Ответить
то, закрий свого помийного рота і не лізь у дорослі справи!
09.10.2025 19:58 Ответить
які дорослі справи в тупої форумної бидлотроляки ?
09.10.2025 20:02 Ответить
Зачекайте, так Конку ж вони наче форсували вже. Якщо не біля Запоріжжя, то східніше, ближче до Пологів -точно. Отже, можуть йти зі сходу, вже північним берегом Конки. Але герасімав звичайно же ж бреше, вони це називають військовою хитрістю. Отже, насправді їхня мета геть інша, наприклад: Покровськ, Слав'янськ, Лиман тощо. Або ж на півночі, виносять логістику Сумської та Чернігівської областей, до чого б це, не знаєте?
09.10.2025 19:40 Ответить
От лошара косорилая..)))..такій смішний))
09.10.2025 19:44 Ответить
Запорожье уже гатовица встречать кацапов, ложа асфальт, стоя парки, ни каких укреплений нет, как нам говорил Федоров, что построил трехэшелонную защиту.
09.10.2025 19:47 Ответить
Ти,сучий потрох,кандидат на звинувачення в Нюрнбергзькому процесі 21 віку.Ти будеш на лаві підсудних,жаль що зараз петлю на шию не одягають.
09.10.2025 19:52 Ответить
Бреше звичайно.По-перше до Запоріжжя ще треба дійти.А по-друге,площа міста 334 км2.суцільної цивільно-промислової забудови.Для порівння-площа м.Торецьк 62км2.,а вони його штурмували більше року.В пріоритеті Донецька область.В останніх вимогах )(уйло вже про Херсон і Запоріжжя не згадував,а клянчив всю Донецьку.
09.10.2025 19:59 Ответить
так вони і подохнуть з фантазіями про моє ЗП )
09.10.2025 20:01 Ответить
 
 