Герасимов заявил, что оккупация Запорожья – новая "стратегическая задача" армии РФ

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил о новой "стратегической задаче" армии РФ - оккупации Запорожья.

Об этом он сказал во время встречи с диктатором Путиным, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на Запорожском направлении наступает российская группировка "Днепр", а боевые действия ведутся вблизи Приморского и Степногорска.

Также, утверждает оккупант, Россия готовит новые штурмовые действия на Днепропетровщине.

Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановое "целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

Если анализировать интерактивную карту DeepState, то от крайней точки на Запорожском направлении, которую контролируют войска РФ, до южных окраин областного центра - 22 км.

Кроме того, чтобы продвинуться, россиянам нужно форсировать реку Конка.

Фото: DeepState

Наступление на этом участке вражеские силы начали в конце июня. До сегодняшнего дня они продвинулись на три километра, оккупировав Плавни и Каменское. То есть в среднем оккупационное войско преодолевает один километр в месяц.

