Герасимов заявив, що окупація Запоріжжя – нове "стратегічне завдання" армії РФ
Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив про нове "стратегічне завдання" армії РФ — окупацію Запоріжжя.
Про це він сказав під час зустрічі з диктатором Путіним, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на Запорізькому напрямку наступає російське угруповання "Днєпр", а бойові дії ведуться поблизу Приморського і Степногірська.
Також, стверджує окупант, Росія готує нові штурмові дії на Дніпропетровщині.
Окрім того, за словами Герасимова, триває планове "цілеспрямоване завдавання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".
Якщо аналізувати інтерактивну мапу DeepState, то від крайньої точки на Запорізькому напрямку, яку контролюють війська РФ, до південних околиць обласного центру — 22 км.
Крім того, щоб просунутися, росіянам потрібно форсувати річку Конка.
Наступ на цій ділянці ворожі сили розпочали в кінці червня. До сьогодні вони просунулися на три кілометри, окупувавши Плавні та Кам'янське. Тобто в середньому окупаційне військо долає один кілометр за місяць.
https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2025/10/09/isw-rosiyani-prosunulisya-u-kup-yansku-ta-zayavili-pro-vidnovlennya-boyiv-u-misti/
1. Демілітаризація України;
2. Денацифікація.
Армія рф продовжує передислокацію військ з південних околиць Покровська:
- 90-та танкова дивізія зараз повністю передислокована на південь від Іванівки-Новопавлівки.
- 35-та, 55-та, 74-та та 137-ма бригади передислоковані з південних околиць Покровська до Новопавлівки.
На південь від Покровська залишилися лише 15-та, 30-та бригади та частини 27-ї дивізії.
https://pbs.twimg.com/media/G2vabK9XMAAfBYw?format=jpg&name=small
Раніше фіксувалось переміщення підрозділів на південному Донецькому напрямку:
- 29-та та 36-та армії перемістилися на південь, щоб посилити наступ на Покровське;
- 90-та танкова дивізія зайняла позиції поблизу річки Вовча;
- 74-та та 137-ма бригади займають колишні позиції 90-ї танкової дивізії.
https://pbs.twimg.com/media/G1oa3o_XoAAjquk?format=jpg&name=small
@ Повідомлення про передислокацію підрозділів 41-ї армії рф на Новопавлівський напрямок свідчать про те, що практично всі частини та з'єднання цієї армії нині діють у цьому районі.
Аналітики з ISW озвучили кілька причин передислокації підрозділів 41 армії. Район на схід та південь від Новопавлівки останнім часом був відносно менш активним порівняно з іншими пріоритетними для росії ділянками фронту, хоча українське військове джерело повідомило, що російські війська останнім часом активізували темпи атак у цьому районі.
Російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи 41-ї десантної дивізії для відпочинку та відновлення сил далеко від активніших ділянок, таких як район Покровська.
Це перекидання може свідчити про намір російського військового командування активізувати наступальні операції на Новопавлівському напрямку. Російські війська можуть прагнути зрізати український виступ у районі Новопавлівки, вирівняти лінію фронту та знизити загрозу українських контратак на фланги росії у цьому районі.
Активізація російських наступальних операцій у районі Новопавлівки, ймовірно, також буде спрямована на створення інформаційного ефекту про глибше просування росії до Дніпропетровської області.
Російське військове командування, можливо, скоротило угруповання військ на південь від Покровська, оскільки має намір знизити пріоритет фронтальних атак на сам Покровськ з півдня, зосередившись натомість на спробах обійти Покровськ з півночі."
Примітка: на мапі нижче зеленим кольором позначені захоплені російськими військами території:
https://pbs.twimg.com/media/G2gjdFzWUAA3MQ8?format=jpg&name=small
Для створення ядерної зброї нам знадобиться невелике підприємство для збагачення урану (до 1.8% по ізотопу U235), реактори ЧАЕС(РБМК), які підходять для масового виробництва збройного плутонію, та комбінат для переробки відпрацьованого палива (технологія PUREX).
В якості хімічної зброї нам потрібні сполуки з дуже великою ефективністю, на кшталт https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX
Альтернатива використанню РБМК - будівництво реактора MAGNOX, вони працюють на природному урані та виробляють збройний плутоній.
>Ні ядерна ні тим більше хімічна нам не допоможуть
Допоможуть, ядерна та хімічна зброя створить можливість знищення русні масово та дешево. Що, в свою чергу, значно підвищує для русні вартість продовження агресії. Але тобі в ОПі дали методичку бути проти стратегічних засобів стримування русні - ти і відробляєш криваві гроші.
В принципі, сам факт наявності у нас зброї масового ураження буде примусом для русні піти на перемовини, бо в їх плани не входить знищення європейської частини рашки разом з населенням.
А по друге, хімічна зброя були ефективною лише у першу світову.
>ніяка ядерна чи хімічна зброя у клнвенціоналт ій війні не використовуватимуться
А я десь писав про її використання у війні? До речі, "конвенціональній", це так, для не-дебілів.
>По перше, світ не одобрить і зажене нас в повну ізоляцію
Добре, що краще: програш у війні та повне винищення українців, чи __можлива__ ізоляція?
>по друге на ядерні чи хімічні удари, будуть ядерні чи хімічні удари по Україні.
Див. цей коментар
>А по друге, хімічна зброя були ефективною лише у першу світову.
Спеціально для не-дебілів я додав посилання на вікі про VX, що таке LD50 знаєте? Це не хлор чи щось інше з часів першої світової. Вчіть матчастину.
