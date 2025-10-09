Герасимов заявив, що окупація Запоріжжя – нове "стратегічне завдання" армії РФ

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив про нове "стратегічне завдання" армії РФ — окупацію Запоріжжя.

Про це він сказав під час зустрічі з диктатором Путіним, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на Запорізькому напрямку наступає російське угруповання "Днєпр", а бойові дії ведуться поблизу Приморського і Степногірська.

Також, стверджує окупант, Росія готує нові штурмові дії на Дніпропетровщині.

Окрім того, за словами Герасимова, триває планове "цілеспрямоване завдавання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".

Якщо аналізувати інтерактивну мапу DeepState, то від крайньої точки на Запорізькому напрямку, яку контролюють війська РФ, до південних околиць обласного центру — 22 км.

Крім того, щоб просунутися, росіянам потрібно форсувати річку Конка.

Фото: DeepState

Наступ на цій ділянці ворожі сили розпочали в кінці червня. До сьогодні вони просунулися на три кілометри, окупувавши Плавні та Кам'янське. Тобто в середньому окупаційне військо долає один кілометр за місяць.

