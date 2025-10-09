УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10308 відвідувачів онлайн
Новини Цілі Путіна в Україні
6 879 54

Герасимов заявив, що окупація Запоріжжя – нове "стратегічне завдання" армії РФ

Герасимов назвав окупацію Запоріжжя ціллю Росії

Начальник російського Генштабу Валерій Герасимов заявив про нове "стратегічне завдання" армії РФ — окупацію Запоріжжя.

Про це він сказав під час зустрічі з диктатором Путіним, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на Запорізькому напрямку наступає російське угруповання "Днєпр", а бойові дії ведуться поблизу Приморського і Степногірська.

Також, стверджує окупант, Росія готує нові штурмові дії на Дніпропетровщині.

Окрім того, за словами Герасимова, триває планове "цілеспрямоване завдавання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін вирішив посилити атаки на Україну, бо Трамп не діє, - Bloomberg

Якщо аналізувати інтерактивну мапу DeepState, то від крайньої точки на Запорізькому напрямку, яку контролюють війська РФ, до південних околиць обласного центру — 22 км.

Крім того, щоб просунутися, росіянам потрібно форсувати річку Конка.

Герасимов назвав окупацію Запоріжжя ціллю Росії
Фото: DeepState

Наступ на цій ділянці ворожі сили розпочали в кінці червня. До сьогодні вони просунулися на три кілометри, окупувавши Плавні та Кам'янське. Тобто в середньому окупаційне військо долає один кілометр за місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герасимов звітує Путіну про фейкові перемоги армії РФ на фронті в Україні, - Reuters

Автор: 

армія рф (18999) Запоріжжя (2418) Запорізька область (4166) Герасимов Валерій (58) Запорізький район (295) війна в Україні (6507)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Смоли тобі гарячої у горлянку, а не Запоріжжя!
показати весь коментар
09.10.2025 19:18 Відповісти
+15
Кацапе, читай уважно новину: до меж Запоріжжя рашисти може дійдуть через 22 місяці якщо по дорозі всі не передохнуть.
показати весь коментар
09.10.2025 19:17 Відповісти
+11
Потрібно вдесятеро збільшити удари по рашистським тилам. Щоб рашисти кожен день війни срали кров'ю і їм було не до України
показати весь коментар
09.10.2025 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а чего нет, в августе захватили Купянск теперь можно и Запорожье захватывать, тем более уже есть буферная зона в 50км в Сумской и Харьковской области
показати весь коментар
09.10.2025 19:13 Відповісти
Кацапе, читай уважно новину: до меж Запоріжжя рашисти може дійдуть через 22 місяці якщо по дорозі всі не передохнуть.
показати весь коментар
09.10.2025 19:17 Відповісти
Француз читай внимательно и пойми что это сарказм , хотя что для французов черный юмор
показати весь коментар
09.10.2025 19:20 Відповісти
Чёрный юмор чи ні, але кацапи вже у центрі Куп'янська.
А я такий же француз, як ти українець.
показати весь коментар
09.10.2025 19:28 Відповісти
у тебя что то с головой, сравнивать город 25 000 с городом 700 000 (и явно кацапские ресурсы читаешь про в центре Купянска)
показати весь коментар
09.10.2025 19:38 Відповісти
ISW: росіяни просунулися у Куп'янську та заявили про відновлення боїв у місті.
https://www.objectiv.tv/uk/objectively/2025/10/09/isw-rosiyani-prosunulisya-u-kup-yansku-ta-zayavili-pro-vidnovlennya-boyiv-u-misti/
показати весь коментар
09.10.2025 19:49 Відповісти
Орки десять лет штурмовали Авдеевку, расположенную в 12 км от Донецка. Чтобы взять Запорожье, им потребуется всего лишь лет 35-40...
показати весь коментар
09.10.2025 20:47 Відповісти
пердюк ростовский)
показати весь коментар
09.10.2025 20:52 Відповісти
Ти їбанутий на всю голову?
показати весь коментар
09.10.2025 20:54 Відповісти
Дебіл ти, і методичку дебіли писали
показати весь коментар
09.10.2025 19:38 Відповісти
хорошо что ты умный и вежливый
показати весь коментар
09.10.2025 19:41 Відповісти
Треба писати простіше - сарказм дійсно не всі можуть зрозуміти ...
Або після написаного додавати , що це сарказм ...
показати весь коментар
09.10.2025 19:49 Відповісти
На Сумщині орки пройшли максимум 10 км і то тільки в районі Юнаківської і Хотінської громад.
показати весь коментар
09.10.2025 19:49 Відповісти
Добре, що там оборонні рубежі краще ніж лінія Мажино та Маннергейма разом взяті.
показати весь коментар
09.10.2025 19:17 Відповісти
Це жарт такий?
показати весь коментар
09.10.2025 19:28 Відповісти
Так нема ж у нас, а ні Маннергейма, а ні Мажино. А якщо з'являться - відправлять у посли. У кращому випадку. А п'яній морді Герасима - пекло разом з ******.
показати весь коментар
09.10.2025 19:39 Відповісти
Смоли тобі гарячої у горлянку, а не Запоріжжя!
показати весь коментар
09.10.2025 19:18 Відповісти
Потрібно вдесятеро збільшити удари по рашистським тилам. Щоб рашисти кожен день війни срали кров'ю і їм було не до України
показати весь коментар
09.10.2025 19:19 Відповісти
На х.. не нужон нам ваш Покровск.
показати весь коментар
09.10.2025 19:20 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що трампону покажуть це, щоб руда мавпа побачила реальне "бажання путіна до перемовин" і не затягувала з передачею "Томагавків" і пускових до них.
показати весь коментар
09.10.2025 19:21 Відповісти
Ніт
Там налаштування вже остаточні - рудий вже нічого не зрозуміє ...😵‍💫
показати весь коментар
09.10.2025 19:27 Відповісти
До нового року будут під містом. І коло Дніпра.
показати весь коментар
09.10.2025 19:21 Відповісти
Схоже . Передмістя Запоріжжя і околиці вже регулярно криють РСЗО.
показати весь коментар
09.10.2025 19:24 Відповісти
Ага, і через три дні під Києвом.
показати весь коментар
09.10.2025 19:36 Відповісти
Янярал валєрік, щось плутає. Головні стратегічні цілі то, не виконані:
1. Демілітаризація України;
2. Денацифікація.
"Денацифікація", це така муйня, що кацапи і самі не можуть пояснити, що то за "звір" такий,
а з "демілітаризацією" взагалі вийшло "нєкрасіво", бо України за роки повномасштабної війни стала самою мілітаризованою країною Європи.
Валєрік, повзи до медвєпута хай він тебе опохмелить, якщо щось на дні залишилось.
показати весь коментар
09.10.2025 19:22 Відповісти
https://t.me/voynareal/123689 ❗️Русня підірвала аміакопровід на Донеччині біля Русиного Яру - таким чином ворог хоче сповільнити просування ЗСУ
показати весь коментар
09.10.2025 19:25 Відповісти
По Запоріжжю скажу так, вони на Плавнях. За Плавнями Приморськ, від Приморська і до Запоріжжя суцільні будівлі без розриву на поля чи ліса, тому їм достатньо вийти на Приморськ. Жодних укрпілень не має аж до Запоріжжя. Секрета ніякого не видав. На лінії фронту солдати копають собі укрпілення під фпв дронами
показати весь коментар
09.10.2025 19:25 Відповісти
ты реально думаешь они будут в лоб захватывать Запорожье? а это! нет укреплений аж до Запорожье вообще бомба ))
показати весь коментар
09.10.2025 19:33 Відповісти
Герасимова важко запідозрити що він закінчував курси кловунів у квн маслякова.
Щоб розказувати куди і коли орки будуть наступати.
показати весь коментар
09.10.2025 19:28 Відповісти
https://x.com/WarUnitObserver/status/1975915989284892740/photo/1 @ (в перекладі):
Армія рф продовжує передислокацію військ з південних околиць Покровська:
- 90-та танкова дивізія зараз повністю передислокована на південь від Іванівки-Новопавлівки.
- 35-та, 55-та, 74-та та 137-ма бригади передислоковані з південних околиць Покровська до Новопавлівки.
На південь від Покровська залишилися лише 15-та, 30-та бригади та частини 27-ї дивізії.

https://pbs.twimg.com/media/G2vabK9XMAAfBYw?format=jpg&name=small

Раніше фіксувалось переміщення підрозділів на південному Донецькому напрямку:
- 29-та та 36-та армії перемістилися на південь, щоб посилити наступ на Покровське;
- 90-та танкова дивізія зайняла позиції поблизу річки Вовча;
- 74-та та 137-ма бригади займають колишні позиції 90-ї танкової дивізії.

https://pbs.twimg.com/media/G1oa3o_XoAAjquk?format=jpg&name=small

@ Повідомлення про передислокацію підрозділів 41-ї армії рф на Новопавлівський напрямок свідчать про те, що практично всі частини та з'єднання цієї армії нині діють у цьому районі.
Аналітики з ISW озвучили кілька причин передислокації підрозділів 41 армії. Район на схід та південь від Новопавлівки останнім часом був відносно менш активним порівняно з іншими пріоритетними для росії ділянками фронту, хоча українське військове джерело повідомило, що російські війська останнім часом активізували темпи атак у цьому районі.
Російське військове командування, можливо, перекидає підрозділи 41-ї десантної дивізії для відпочинку та відновлення сил далеко від активніших ділянок, таких як район Покровська.
Це перекидання може свідчити про намір російського військового командування активізувати наступальні операції на Новопавлівському напрямку. Російські війська можуть прагнути зрізати український виступ у районі Новопавлівки, вирівняти лінію фронту та знизити загрозу українських контратак на фланги росії у цьому районі.
Активізація російських наступальних операцій у районі Новопавлівки, ймовірно, також буде спрямована на створення інформаційного ефекту про глибше просування росії до Дніпропетровської області.
Російське військове командування, можливо, скоротило угруповання військ на південь від Покровська, оскільки має намір знизити пріоритет фронтальних атак на сам Покровськ з півдня, зосередившись натомість на спробах обійти Покровськ з півночі."

Примітка: на мапі нижче зеленим кольором позначені захоплені російськими військами території:

https://pbs.twimg.com/media/G2gjdFzWUAA3MQ8?format=jpg&name=small
показати весь коментар
09.10.2025 19:28 Відповісти
В задачі русні входить повна окупація України та зачистка українців. Єдине, що може поламати плани ворога, це створення великого арсеналу ядерної та хімічної зброї.

Для створення ядерної зброї нам знадобиться невелике підприємство для збагачення урану (до 1.8% по ізотопу U235), реактори ЧАЕС(РБМК), які підходять для масового виробництва збройного плутонію, та комбінат для переробки відпрацьованого палива (технологія PUREX).

В якості хімічної зброї нам потрібні сполуки з дуже великою ефективністю, на кшталт https://en.wikipedia.org/wiki/VX_(nerve_agent) VX
показати весь коментар
09.10.2025 19:29 Відповісти
Один реактор РБМК ЧАЕС може виробити плутонію на 100-150 ядерних бомб, в залежності від схеми та використання нейтронний дзеркал.

Альтернатива використанню РБМК - будівництво реактора MAGNOX, вони працюють на природному урані та виробляють збройний плутоній.
показати весь коментар
09.10.2025 19:33 Відповісти
Ні ядерна ні тим більше хімічна нам не допоможуть, дебіле.
показати весь коментар
09.10.2025 20:19 Відповісти
> дебіле.
бидло?

>Ні ядерна ні тим більше хімічна нам не допоможуть

Допоможуть, ядерна та хімічна зброя створить можливість знищення русні масово та дешево. Що, в свою чергу, значно підвищує для русні вартість продовження агресії. Але тобі в ОПі дали методичку бути проти стратегічних засобів стримування русні - ти і відробляєш криваві гроші.
показати весь коментар
09.10.2025 20:22 Відповісти
А ти не подумав про відповідь раши на наш ядерний удар?Уних тисячі ядерних боєголовок,і увідповідь вони зможуть зробити з України ядерне попелище в повному розумінні цього слова.Так що не пиши більше цю дурню.
показати весь коментар
09.10.2025 20:34 Відповісти
Думав, тому і не пишу про використання ядерної зброї без зайвої потреби. Якщо буде обвал фронту зі стрімким просуванням русні, нам вже буде все одно: в будь-якому випадку буде геноцид Українців. Але наявність ядерної та хімічної зброї дозволить нам нанести максимальну шкоду русні в такому сценарії.

В принципі, сам факт наявності у нас зброї масового ураження буде примусом для русні піти на перемовини, бо в їх плани не входить знищення європейської частини рашки разом з населенням.
показати весь коментар
09.10.2025 20:38 Відповісти
Для дебілів, ніяка ядерна чи хімічна зброя у клнвенціоналт ій війні не використовуватимуться. По перше, світ не одобрить і зажене нас в повну ізоляцію, по друге на ядерні чи хімічні удари, будуть ядерні чи хімічні удари по Україні. А якщо врахувати що саме у рашки найбільший ядерний арсенал у світі це повне знищення.
А по друге, хімічна зброя були ефективною лише у першу світову.
показати весь коментар
09.10.2025 20:37 Відповісти
>Для дебілів

Бидло.

>ніяка ядерна чи хімічна зброя у клнвенціоналт ій війні не використовуватимуться

А я десь писав про її використання у війні? До речі, "конвенціональній", це так, для не-дебілів.

>По перше, світ не одобрить і зажене нас в повну ізоляцію

Добре, що краще: програш у війні та повне винищення українців, чи __можлива__ ізоляція?

>по друге на ядерні чи хімічні удари, будуть ядерні чи хімічні удари по Україні.

Див. цей коментар

>А по друге, хімічна зброя були ефективною лише у першу світову.

Спеціально для не-дебілів я додав посилання на вікі про VX, що таке LD50 знаєте? Це не хлор чи щось інше з часів першої світової. Вчіть матчастину.
показати весь коментар
09.10.2025 20:42 Відповісти
Янчекрак форсували. Причому швидко. І Конку можуть
показати весь коментар
09.10.2025 19:32 Відповісти
сирський!
не чую відповідь?
ти ж з зе!гнідою звільнив 180 тищ км2!
показати весь коментар
09.10.2025 19:35 Відповісти
А ти особисто скільки звільнив ?
показати весь коментар
09.10.2025 19:46 Відповісти
ухти!
дякую, що ти вважаєш мене головнокомандуючим!
дуже дякую!
показати весь коментар
09.10.2025 19:48 Відповісти
Вважаю , що такі питання може ставити лише той , хто сам на фронті
показати весь коментар
09.10.2025 19:52 Відповісти
то, закрий свого помийного рота і не лізь у дорослі справи!
показати весь коментар
09.10.2025 19:58 Відповісти
які дорослі справи в тупої форумної бидлотроляки ?
показати весь коментар
09.10.2025 20:02 Відповісти
та, будь які!
те, що в тебе сивина на яєлах, нічого не вирішує.
ти, як був інфантильним недорозвиненим імбецилом, так їм і зустрінешся з потойсвітом.
показати весь коментар
09.10.2025 20:07 Відповісти
Зачекайте, так Конку ж вони наче форсували вже. Якщо не біля Запоріжжя, то східніше, ближче до Пологів -точно. Отже, можуть йти зі сходу, вже північним берегом Конки. Але герасімав звичайно же ж бреше, вони це називають військовою хитрістю. Отже, насправді їхня мета геть інша, наприклад: Покровськ, Слав'янськ, Лиман тощо. Або ж на півночі, виносять логістику Сумської та Чернігівської областей, до чого б це, не знаєте?
показати весь коментар
09.10.2025 19:40 Відповісти
От лошара косорилая..)))..такій смішний))
показати весь коментар
09.10.2025 19:44 Відповісти
Запорожье уже гатовица встречать кацапов, ложа асфальт, стоя парки, ни каких укреплений нет, как нам говорил Федоров, что построил трехэшелонную защиту.
показати весь коментар
09.10.2025 19:47 Відповісти
Ти,сучий потрох,кандидат на звинувачення в Нюрнбергзькому процесі 21 віку.Ти будеш на лаві підсудних,жаль що зараз петлю на шию не одягають.
показати весь коментар
09.10.2025 19:52 Відповісти
Бреше звичайно.По-перше до Запоріжжя ще треба дійти.А по-друге,площа міста 334 км2.суцільної цивільно-промислової забудови.Для порівння-площа м.Торецьк 62км2.,а вони його штурмували більше року.В пріоритеті Донецька область.В останніх вимогах )(уйло вже про Херсон і Запоріжжя не згадував,а клянчив всю Донецьку.
показати весь коментар
09.10.2025 19:59 Відповісти
Може і не захоплять,але знищать постійними обстрілами як Херсон.І куди стільки людей дівати?
показати весь коментар
09.10.2025 20:38 Відповісти
так вони і подохнуть з фантазіями про моє ЗП )
показати весь коментар
09.10.2025 20:01 Відповісти
" Усередньому", вони будуть у Запоріжжі через місяць. Тільки с західної сторони
показати весь коментар
09.10.2025 20:12 Відповісти
 
 