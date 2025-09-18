Герасимов звітує Путіну про фейкові перемоги армії РФ на фронті в Україні, - Reuters

Глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору Путіну, що російські війська нібито просуваються "майже на всіх напрямках фронту в Україні". Це суперечить офіційній позиції Києва.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами Герасимова, найзапекліші бої ведуться поблизу Покровська на Донеччині.

Агентство зазначає, що такі повідомлення є радше гучними заявами, спрямованими на внутрішню аудиторію Кремля.

"Найзапекліші бої йдуть на Красноармійському напрямку, де ворог безуспішно намагається зупинити наше просування", - запевняв Герасимов, використавши радянську назву Покровська.

Крім цього, він стверджує, що російські війська нібито просуваються у Донецькій області, а також далі на захід у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За словами Герасимова, ЗСУ стягують до району найбоєздатніші підрозділи, а це, мовляв, "допомагає росіянам" просуватися на інших ділянках фронту.

Водночас українські офіційні особи та президент України Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх армії РФ на фронті.

В інтерв'ю Sky News Зеленський наголосив, що три останні наступи російських військ завершилися поразкою, а найближчим часом очікуються ще дві спроби атак.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили штурми під Покровськом, а аналітики DeepState зафіксували локальні успіхи ЗСУ у сусідньому місті.

Також представник українського підрозділу на Куп’янському напрямку зазначив, що російська атака там завершилася взяттям в полон окупантів.

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни наразі проводять одну з контрнаступальних операції на Донецькому напрямку.