Герасимов звітує Путіну про фейкові перемоги армії РФ на фронті в Україні, - Reuters
Глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору Путіну, що російські війська нібито просуваються "майже на всіх напрямках фронту в Україні". Це суперечить офіційній позиції Києва.
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
За словами Герасимова, найзапекліші бої ведуться поблизу Покровська на Донеччині.
Агентство зазначає, що такі повідомлення є радше гучними заявами, спрямованими на внутрішню аудиторію Кремля.
"Найзапекліші бої йдуть на Красноармійському напрямку, де ворог безуспішно намагається зупинити наше просування", - запевняв Герасимов, використавши радянську назву Покровська.
Крім цього, він стверджує, що російські війська нібито просуваються у Донецькій області, а також далі на захід у Запорізькій та Дніпропетровській областях.
За словами Герасимова, ЗСУ стягують до району найбоєздатніші підрозділи, а це, мовляв, "допомагає росіянам" просуватися на інших ділянках фронту.
Водночас українські офіційні особи та президент України Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх армії РФ на фронті.
В інтерв'ю Sky News Зеленський наголосив, що три останні наступи російських військ завершилися поразкою, а найближчим часом очікуються ще дві спроби атак.
Крім цього, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили штурми під Покровськом, а аналітики DeepState зафіксували локальні успіхи ЗСУ у сусідньому місті.
Також представник українського підрозділу на Куп’янському напрямку зазначив, що російська атака там завершилася взяттям в полон окупантів.
Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни наразі проводять одну з контрнаступальних операції на Донецькому напрямку.
