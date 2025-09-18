УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9280 відвідувачів онлайн
Новини Ситуація на фронті Російські фейки
1 642 13

Герасимов звітує Путіну про фейкові перемоги армії РФ на фронті в Україні, - Reuters

Герасимов бреше Путіну про успіх РФ на всіх фронтах в Україні

Глава Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов доповів диктатору Путіну, що російські війська нібито просуваються "майже на всіх напрямках фронту в Україні". Це суперечить офіційній позиції Києва.

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

За словами Герасимова, найзапекліші бої ведуться поблизу Покровська на Донеччині.

Агентство зазначає, що такі повідомлення є радше гучними заявами, спрямованими на внутрішню аудиторію Кремля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Воїни 425 штурмового полку "Скеля" полонили 17 російських загарбників. ВIДЕО

"Найзапекліші бої йдуть на Красноармійському напрямку, де ворог безуспішно намагається зупинити наше просування", - запевняв Герасимов, використавши радянську назву Покровська.

Крім цього, він стверджує, що російські війська нібито просуваються у Донецькій області, а також далі на захід у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

За словами Герасимова, ЗСУ стягують до району найбоєздатніші підрозділи, а це, мовляв, "допомагає росіянам" просуватися на інших ділянках фронту.

Дивіться також: Сили оборони проводять контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля, - Зеленський. ВIДЕ

Водночас українські офіційні особи та президент України Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх армії РФ на фронті.

В інтерв'ю Sky News Зеленський наголосив, що три останні наступи російських військ завершилися поразкою, а найближчим часом очікуються ще дві спроби атак.

Крім цього, у Генштабі ЗСУ повідомили, що Сили оборони відбили штурми під Покровськом, а аналітики DeepState зафіксували локальні успіхи ЗСУ у сусідньому місті.

Також представник українського підрозділу на Куп’янському напрямку зазначив, що російська атака там завершилася взяттям в полон окупантів.

Також читайте: Прорив росіян на Покровському напрямку ліквідовано, триває зачистка, - генерал Крищенко

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни наразі проводять одну з контрнаступальних операції на Донецькому напрямку.

Автор: 

Донецька область (9615) Покровськ (815) Герасимов Валерій (56) Покровський район (1005) війна в Україні (6212)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Блін, придурки. Відрапортуйте вже шо повністю перемогли, побудуйте в Сокольніках картонну Верховну Раду, візьміть її штурмом та відʼїбіться нарешті від України.
показати весь коментар
18.09.2025 16:43 Відповісти
+5
навіть є президент янукович, азіров, медведчук, міністр мвс, ген прокурор та інша шобла з якими можна підписати капитуляцію
показати весь коментар
18.09.2025 16:47 Відповісти
+4
Подобається Ваша ідея!
Пропоную ще замурувати герасімова в кремлівській стіні, а Х.ла - в мавзолеї...
показати весь коментар
18.09.2025 16:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
головне щоб і далі гарасимов доповідав про перемоги - нехай ***** не бачить реальної картини
показати весь коментар
18.09.2025 16:42 Відповісти
Блін, придурки. Відрапортуйте вже шо повністю перемогли, побудуйте в Сокольніках картонну Верховну Раду, візьміть її штурмом та відʼїбіться нарешті від України.
показати весь коментар
18.09.2025 16:43 Відповісти
Подобається Ваша ідея!
Пропоную ще замурувати герасімова в кремлівській стіні, а Х.ла - в мавзолеї...
показати весь коментар
18.09.2025 16:46 Відповісти
А чо, ***** б добре виглядав в обіймах Ульянова
показати весь коментар
18.09.2025 16:52 Відповісти
навіть є президент янукович, азіров, медведчук, міністр мвс, ген прокурор та інша шобла з якими можна підписати капитуляцію
показати весь коментар
18.09.2025 16:47 Відповісти
100%. На борту (ледь не написав крейсера "Мацква") якогось крейсера, який ще на плаву. І по тєліку показати. Он северокорейські кацманавти на Сонце злітали і Сев КОрея скільки то раз виграла ЧМ по футболу (згідно їх тв). Чому цим не можна?
показати весь коментар
18.09.2025 16:51 Відповісти
Ну правильно. Досвід же є бутафорний Рейхстаг штурмувати
показати весь коментар
18.09.2025 16:48 Відповісти
Патєрь в вс рф нет!
показати весь коментар
18.09.2025 16:43 Відповісти
От Киев за 3 дня до "успешно продвигаемся в Покровске" четвертый год
показати весь коментар
18.09.2025 16:45 Відповісти
Та! - путлєр вбивця але не дебіл - держати такий кодляк в руках не так просто - журналістам аби писати
показати весь коментар
18.09.2025 16:46 Відповісти
співчуваєш пуйлу???
показати весь коментар
18.09.2025 16:50 Відповісти
До чого це? - ніколи не потрібно недооцінювати ворога
показати весь коментар
18.09.2025 16:52 Відповісти
Не хоче уві сні ненароком шию зламати в декількох місцях.
показати весь коментар
18.09.2025 17:11 Відповісти
 
 