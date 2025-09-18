Сили оборони проводять контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни наразі проводять одну з контрнаступальних операції на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

Йдеться про бої в районі Покровська та Добропілля.

"Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці", - зазначив президент.

За словами Зеленського тільки від початку цієї контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями - РФ втратила понад 2,5 тис. військових, з них понад 1,3 тис. вбитими.

"Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми", - підсумував він.

