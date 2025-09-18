УКР
Сили оборони проводять контрнаступальну операцію в районі Покровська та Добропілля, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські воїни наразі проводять одну з контрнаступальних операції на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у відеозверненні.

Йдеться про бої в районі Покровська та Добропілля.

"Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев’ять – очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці", - зазначив президент.

За словами Зеленського тільки від початку цієї контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями - РФ втратила понад 2,5 тис. військових, з них понад 1,3 тис. вбитими.

"Україна цілком справедливо захищає свої позиції, свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми", - підсумував він.

Читайте: Зеленський зустрівся із воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зеленський Володимир (25502) Донецька область (9615) Покровськ (815) Покровський район (1005)
Это мы увидим по результатам, а вот контратаковать надо непременно, без этого не победить, важно знать как, когда и где это делать а в остальном, СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
18.09.2025 15:58 Відповісти
Уже був один такий "потужний контрнаступ", про який кричали з усіх прасок, у 2023.. Навіть Кошовий з Пікаловим програму "Гумористичний контрнаступ" вели. Чим закінчилось, усім відомо. Це максимум контрудари тактичного рівня і не більше того...Але ж ні, треба кричущі, хайпові заголовки, піар і шоу...
показати весь коментар
18.09.2025 16:00 Відповісти
16 вересня кацапи зайшли в Куп'янськ, це підтверджує DeepState який останнім часом ніколи не поспішає з висновками. Питання чому про можливу втрату Покровська нам сцють в очі вже півроку, а про Куп'янськ повна тиша?
показати весь коментар
18.09.2025 16:07 Відповісти
Это я,я их в бой повел...
показати весь коментар
18.09.2025 16:12 Відповісти
Просто ідіот
показати весь коментар
18.09.2025 16:14 Відповісти
та ні, не ідіот, знає, що робить…
показати весь коментар
18.09.2025 16:19 Відповісти
він-Верховнийголовком!, він просто, не розуміє що є- контрнаступ...
показати весь коментар
18.09.2025 16:44 Відповісти
Не дослушал этого картавого дебила.
Там окружение никто Покровск не берет.
Он ответит за сотню тысяч жизней?
Абсолютно не легитимный идиот, который устроил диктатуру
показати весь коментар
18.09.2025 17:33 Відповісти
Вы когда нибудь думали почему рашисты его не убили? Он же постоянно летает, для них это пустяк вопрос. Как с самолётом Качинсого. Значит нужен такой
показати весь коментар
18.09.2025 17:39 Відповісти
 
 