Зеленський зустрівся із воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із українськими захисниками на Донеччині.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зустрівся з нашими воїнами, які беруть участь у Добропільській контрнаступальній операції. Поспілкувався із захисниками, подякував за результати та відзначив їх державними нагородами", - йдеться в повідомленні.

За словами Зеленського, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про перебіг операції, загальну ситуацію на фронті та майбутні плани.

"Крок за кроком воїни звільняють нашу землю: від початку операції вже 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів і дев'ять населених пунктів очищені від окупантів. Майже сотню окупантів вдалося взяти в полон, і лише цими тижнями росіяни мають вже тисячі втрат пораненими та вбитими.



Дякую воїнам за стійкість. Ви дійсно приклад для Збройних Сил України, для всіх воїнів наших Сил оборони. Вдячний за вашу сміливість", - додав президент.

