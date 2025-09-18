Зеленський підписав закон про військового омбудсмана
Президент України Володимир Зеленський 18 вересня підписав закон, який передбачає запровадження посади військового омбудсмана.
Про це свідчить картка відповідного документа №13266, передає Цензор.НЕТ.
Днем раніше, 17 вересня, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт. Ініціативу підтримали 283 народні депутати.
Закон запроваджує інститут військового омбудсмана, який має захищати права військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин, а також здійснювати парламентський контроль у сфері оборони.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
©
На виробництво українських ракет виділяється недостатньо коштів
https://www.unian.ua/weapons/viyna-v-ukrajini-ekspert-poyasniv-koli-raketi-sapsan-i-flamingo-pochnut-viroblyati-seriyno-13130325.html Українська ракетна програма до кінця цього року належним чином не запрацює. Таку думку висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі https://www.youtube.com/watch?v=BPW4PTdBWEA 24 Каналу, коментуючи прогнози щодо того, що у 2026 році ракети типу "Фламінго" і "Сапсан" будуть серійно вироблятися.
"Я людина довірлива. Коли казали, що кожного дня виробляється по одній ракеті "Фламінго", а з жовтня почнуть виробляти по сім ракет "Фламінго" - я відповів: так, сім ракет буде. Але виявляється, що цього не буде. І це вже розвіддані Сполучених Штатів. Це їх розвідка повідомляє", - сказав Криволап.
Водночас, говорячи про крилату ракету "Фламінго", експерт зауважив, що з трьох запущених ракет долетіло лише дві, а "одна попала не зовсім, куди треба".