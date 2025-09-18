Зеленський підписав закон про військового омбудсмана

Президент України Володимир Зеленський 18 вересня підписав закон, який передбачає запровадження посади військового омбудсмана.

Про це свідчить картка відповідного документа №13266, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 17 вересня, Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт. Ініціативу підтримали 283 народні депутати.

Закон запроваджує інститут військового омбудсмана, який має захищати права військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин, а також здійснювати парламентський контроль у сфері оборони.

