Рада ухвалила законопроєкт про Військового омбудсмана

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №13266 про Військового омбудсмана.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Рішення підтримали 283 нардепи.

"Метою законопроєкту є створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців, який доповнить існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина, не відміняючи їх і не створюючи підстав для перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав і свобод", - йдеться в пояснювальній записці.

Військовий омбудсман призначатиметься на посаду Президентом України строком на п'ять років. Одна і та сама особа не зможе бути призначена на посаду Військового омбудсмана більш ніж на два строки поспіль.

"Військовим омбудсманом може бути призначений громадянин України, не молодший 30 років, який має вищу освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), вільно володіє державною мовою, має високі моральні якості і бездоганну репутацію, протягом останніх п'яти років перед призначенням проживає в Україні та за станом здоров'я здатний виконувати відповідні обов'язки", - зазначається в пояснювальній записці.

Читайте також: Рада підтримала утворення Спеціалізованого окружного адмінсуду та Спеціалізованого апеляційного адмінсуду

Основними завданнями Військового омбудсмана є: здійснення демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони з питань забезпечення дотримання органами військового управління та військовим командуванням прав військовослужбовців; виявлення за результатами систематизації та аналізу зібраної / отриманої інформації щодо порушення прав військовослужбовців причин та умов, що призводять до таких порушень; напрацювання пропозицій щодо шляхів / способів мінімізації та усунення виявлених причин і умов, що призводять до порушення прав військовослужбовців, а також запобігання їх виникненню в майбутньому; складання аналітичних висновків та рекомендацій для органів військового управління і військового командування з метою підвищення ефективності забезпечення захисту прав військовослужбовців.

Скарги до Військового омбудсмана зможуть подавати як безпосередньо військовослужбовці, так і уповноважені на це в установленому законом порядку інші особи.

"Передбачається, що Військовий омбудсман співпрацюватиме з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та надаватиме йому необхідну допомогу відповідно до закону. Військовий омбудсман та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини з питань, що стосуватимуться їх співпраці, можуть укласти угоду (меморандум)", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Голова Європарламенту у Раді зробила заяву про вбивство Парубія: "Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції"