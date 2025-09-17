УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10996 відвідувачів онлайн
Новини Вбивство Андрія Парубія
579 8

Голова Європарламенту Мецола у Раді зробила заяву про вбивство Парубія: "Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції"

Сьогодні голова Європарламенту прибула до Києва

Сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.

Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

"Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Під час перших допитів підозрюваний у вбивстві народного депутата зізнався у скоєнні злочину та розповів про свої контакти з представниками Росії.

Читайте: 19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено незабаром. ЄС рухатиметься до відмови від російської нафти та газу, - Мецола

Автор: 

ВР (15225) Парубій Андрій (1339) Євросоюз (14134) Мецола Роберта (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у зе!гніди аж сфінктер навиворіт вивернувся!

агов, малюк! скільки сьогодні торчків спіймав?
показати весь коментар
17.09.2025 12:14 Відповісти
Не в зелених свиней корм.
показати весь коментар
17.09.2025 12:16 Відповісти
це вона про ВР ? ))

ВР - це прекрасна зельона ПРОСТИТУЦІЇЯ
показати весь коментар
17.09.2025 12:19 Відповісти
узаконений елітний бордель з дешевими хвойдами, але непомірними цінниками
показати весь коментар
17.09.2025 12:31 Відповісти
Скільки зєля знущавсь з його вимови в свойому Кварталі, але ще жодного разу не висловивсь на жолобу по його вбивству. То на кого працює наш президент? Що там скажуть на це "неначаси"?
показати весь коментар
17.09.2025 12:23 Відповісти
Саме за це, привладні приблуди95, своєю «злочинною бездіяльністю», і сприяли убивству Парубія!
показати весь коментар
17.09.2025 12:31 Відповісти
Дякую пані Мецола за визнання Парубія героєм і за те, що ткнула антимайданною мордою декого в зелене лайно.
показати весь коментар
17.09.2025 12:39 Відповісти
там воры одни в этой зраде сидят
показати весь коментар
17.09.2025 12:53 Відповісти
 
 