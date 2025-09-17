Голова Європарламенту Мецола у Раді зробила заяву про вбивство Парубія: "Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції"

Сьогодні, 17 вересня, голова Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.

Мецола розпочала виступ зі співчуття у зв'язку з загибеллю нардепа Андрія Парубія.

"Я хотіла б насамперед висловити співчуття усім вам через загибель колишнього голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він був частиною цієї прекрасної парламентської інституції. Його нам не вистачатиме. Його загибель нагадує нам про людську вартість цієї війни, наскільки нагально нам необхідно її закінчити", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, 30 серпня Парубій отримав множинні вогнепальні кульові наскрізні та сліпі поранення грудної клітини з ушкодженням внутрішніх органів, гостру крововтрату, від яких одразу помер на місці злочину.

Під час перших допитів підозрюваний у вбивстві народного депутата зізнався у скоєнні злочину та розповів про свої контакти з представниками Росії.

Читайте: 19-й пакет санкцій проти РФ буде ухвалено незабаром. ЄС рухатиметься до відмови від російської нафти та газу, - Мецола