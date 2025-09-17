Председатель Европарламента в Раде сделала заявление об убийстве Парубия: "Он был частью этой прекрасной парламентской институции"
Сегодня, 17 сентября, председатель Европарламента Роберта Мецола выступила в Верховной Раде.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
Мецола начала выступление с соболезнования в связи с гибелью нардепа Андрея Парубия.
"Я хотела бы прежде всего выразить соболезнования всем вам из-за гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он был частью этой прекрасной парламентской институции. Его нам будет не хватать. Его гибель напоминает нам о человеческой стоимости этой войны, насколько срочно нам необходимо ее закончить", - говорится в заявлении.
Напомним, 30 августа Парубий получил множественные огнестрельные пулевые сквозные и слепые ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов, острую кровопотерю, от которых сразу скончался на месте преступления.
Во время первых допросов подозреваемый в убийстве народного депутата признался в совершении преступления и рассказал о своих контактах с представителями России.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
агов, малюк! скільки сьогодні торчків спіймав?
ВР - це прекрасна зельона ПРОСТИТУЦІЇЯ