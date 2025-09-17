РУС
Председатель Европарламента в Раде сделала заявление об убийстве Парубия: "Он был частью этой прекрасной парламентской институции"

Сегодня председатель Европарламента прибыла в Киев

Сегодня, 17 сентября, председатель Европарламента Роберта Мецола выступила в Верховной Раде.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Мецола начала выступление с соболезнования в связи с гибелью нардепа Андрея Парубия.

"Я хотела бы прежде всего выразить соболезнования всем вам из-за гибели бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Он был частью этой прекрасной парламентской институции. Его нам будет не хватать. Его гибель напоминает нам о человеческой стоимости этой войны, насколько срочно нам необходимо ее закончить", - говорится в заявлении.

Напомним, 30 августа Парубий получил множественные огнестрельные пулевые сквозные и слепые ранения грудной клетки с повреждением внутренних органов, острую кровопотерю, от которых сразу скончался на месте преступления.

Во время первых допросов подозреваемый в убийстве народного депутата признался в совершении преступления и рассказал о своих контактах с представителями России.

Читайте: 19-й пакет санкций против РФ будет принят вскоре. ЕС будет двигаться к отказу от российской нефти и газа, - Мецола

ВР (29418) Парубий Андрей (2089) Евросоюз (17575) Мецола Роберта (84)
у зе!гніди аж сфінктер навиворіт вивернувся!

агов, малюк! скільки сьогодні торчків спіймав?
17.09.2025 12:14 Ответить
Не в зелених свиней корм.
17.09.2025 12:16 Ответить
це вона про ВР ? ))

ВР - це прекрасна зельона ПРОСТИТУЦІЇЯ
17.09.2025 12:19 Ответить
узаконений елітний бордель з дешевими хвойдами, але непомірними цінниками
17.09.2025 12:31 Ответить
Скільки зєля знущавсь з його вимови в свойому Кварталі, але ще жодного разу не висловивсь на жолобу по його вбивству. То на кого працює наш президент? Що там скажуть на це "неначаси"?
17.09.2025 12:23 Ответить
Саме за це, привладні приблуди95, своєю «злочинною бездіяльністю», і сприяли убивству Парубія!
17.09.2025 12:31 Ответить
Дякую пані Мецола за визнання Парубія героєм і за те, що ткнула антимайданною мордою декого в зелене лайно.
17.09.2025 12:39 Ответить
там воры одни в этой зраде сидят
17.09.2025 12:53 Ответить
 
 