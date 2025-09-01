Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о своих контактах с РФ, - СМИ

Во время первых допросов подозреваемый в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия признался в совершении преступления и рассказал о своих контактах с представителями России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам подозреваемого, у него был сын-военный. В 2023 году он узнал от побратимов сына, что тот пропал без вести на Бахмутском направлении.

После этого мужчина начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации.

Как рассказал подозреваемый, впоследствии он начал общаться с представителями России, которые рассказали, что его сын якобы погиб.

По словам фигуранта, представители РФ в разговоре якобы оправдывали действия России в войне против Украины и обвиняли украинских чиновников в ее развязывании.

Подозреваемый, по свидетельству источников издания, сообщил своим контактам в РФ, что проживает во Львове и рассказал им об Андрее Парубие, которого якобы видел "неоднократно".

Отмечается, что мужчина, продолжая общение с россиянами, начал готовиться к убийству. Для этого он получил оружие, приобрел велосипед и шлем. Фигурант также по поддельным документам купил авто, на котором следил за политиком.

Сейчас следствие проверяет информацию, которую предоставил подозреваемый во время первых допросов, добавляет "Радио Свобода".

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

