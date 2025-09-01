РУС
Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о своих контактах с РФ, - СМИ

убийца Парубия

Во время первых допросов подозреваемый в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия признался в совершении преступления и рассказал о своих контактах с представителями России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам подозреваемого, у него был сын-военный. В 2023 году он узнал от побратимов сына, что тот пропал без вести на Бахмутском направлении.

После этого мужчина начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Киеве и Львове чтят память Андрея Парубия. ФОТОрепортаж

Как рассказал подозреваемый, впоследствии он начал общаться с представителями России, которые рассказали, что его сын якобы погиб.

По словам фигуранта, представители РФ в разговоре якобы оправдывали действия России в войне против Украины и обвиняли украинских чиновников в ее развязывании.

Подозреваемый, по свидетельству источников издания, сообщил своим контактам в РФ, что проживает во Львове и рассказал им об Андрее Парубие, которого якобы видел "неоднократно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убийство Парубия имеет признаки заказного характера, - СБУ

Отмечается, что мужчина, продолжая общение с россиянами, начал готовиться к убийству. Для этого он получил оружие, приобрел велосипед и шлем. Фигурант также по поддельным документам купил авто, на котором следил за политиком.

Сейчас следствие проверяет информацию, которую предоставил подозреваемый во время первых допросов, добавляет "Радио Свобода".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Небытов об убийстве Парубия: Не исключаем российский след

Убийство Андрея Парубия

Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.

Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".

В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.

1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в убийстве Парубия дал первые показания, - Зеленский

Гарний сценарій написала "студія квартал 95" !!!
Кацапи вбили його сина і він приймає від них замовлення на вбивство Парубія?
Смердить сценаристами "Кварталу 95" за милю.
Кацапи вбили його сина і він приймає від них замовлення на вбивство Парубія?
Ну бо в ОП щиро вважають цю логіку правильною.

Хто винен у війні за версією Татарових-Єрмаків-Зеленських?
Правильно - Порошенко та його поплічники.

Бубочка ж на цих тезах на вибори йшов у 2019 році.
Так то й воно.
Кого вибрали у 2019- му?
БУбочку, якому тексті із фсб, що передали через Коломойського прописали:
- Расказівай вєзде вібарцам, шо то Порошєнко вінават в вайнє, лохі купяцца...
Пересічні так і купилися, купили собі велику війну.
Так і цей " батько" купився-" єто Парубій такого надєлал, шо началась вайна"
І цей купив смерті людини і своє життя продав.
а навіщо знак оклику, кацапи вбили його сина, а він вбив Парубія
Та тут половина коментаторів за 100 баксів почне наводити шахеди.
Просто сцикують, знають що знайдуть їх, але потім.
Гарний сценарій написала "студія квартал 95" !!!
тупішого я ще не чув.
Так воно - відповідно до здібностей сценаристів.
Але правильного...
Підозрюваний, мабуть, і ложку до вуха несе, а не до рота, за його словами???
Невже це, оті шифери-недострєльонні, отакий нікчемний сценарій злампічили!?!? А потім, після отих портновських з «доброчесністю», його патіхаму в лєс, на московію за обміном, або, як і беркутню…
Усьо ж, па чеснаму!?!?
Ыстомін, тебе ще з подолярні не вигнали?
Хвєдя, ти ж наче вже єфрейтора у ведмедчука отримав, а ще досі обов'язки шниря виконуєш?
Аж засмерділося, запарєбрікавим лайном ******!!
Невже і від орків представники потекли!
Хто всрася, невістка! Танцював, танцював, аж всрався?!?
Пінок!
🤣🤣🤣🤣🤣
Вже все відомо.
Депутати з ЄС, інформагенства, ітд... повідомили, що у цього вбивці був син, який добровольцем пішов на війну.
Він загинув, але числився безвісті зниклим.
Цей батько цього сина, зв'язався з рашистами через соцмережі.
Рашисти пообіцяли повернути йому тіло сина, за вбивство когось з відомих українських діячів.
Цей вбивця повівся на це, повірив рашистам. Тому вбив Парубія.
Маячня, з проханням вручити йому Нобелівську, як конкуренту Трампа!
Але навіть якщо ця версія правдива, то влада також винна у вбивстві Парубія.
Бо не має комунікації влади, Міноборони, ТЦК з родичами зниклих без вісті військових.
Треба постійно періодично спілкуватися з родичами , пояснювати обставини, пояснювати що робиться для знайдення цих пропавших військових, ітд...
Але влада мовчить а це тільки дратує родичів зниклих без вісті і родичі йдуть на все, щоб хоч щось дізнатися про свої рідних зниклих без вісті. Розповсюджується зневіра на недовіра до влади до командирів, де служили зниклі без вісті.
Треба не засрані відосики Зелі в стилі все добре, а говорити з родичами зниклих, загиблих, полонених і казати правду.
Тоді можна буде запобігти комунікаціям родичів зниклих з рашистами і подібним випадкам з вбивствами відомих українців.
Й головне активно ходив до качалки - щоб нейтралізуваит силою біцепсів відсутність логіки у версії спецури Татарова про його причетність до вбивства . Немолодий Качок на електровеліку - так круто!!!
ох і хня. звиздець.
УП 2021р

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Джерело: програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-tatarov-zakharchenko-yanukovych/31107652.html?fbclid=IwAR0vOtEA4UYds8AVPTlXel-X4F8bsdCPLfpopiHElnsTiSMe-WJLs2RfwDU "Схеми" з посиланням на відповідний нагородний лист-
Деталі: Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".
по справі Захарченко - організував привезення з Росії понад 13 тисяч гранат вартістю понад 1,1 мільйона гривень. Після цього майно ексміністра заарештували: 3 квартири, 4 будинки, 6 гаражів та 24 земельні ділянки.

Захарченко заявляв, що тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини треба об'єднати в один регіон. Він казав, що готовий стати президентом "об'єднаного Донбасу".

Наразі Захарченко https://thepage.ua/ua/economy/yak-vlashtuvalisya-v-rosiyi-bizhenci-z-komandi-viktora-yanukovicha працює старшим консультантом у держкомпанії "Ростехнології". Також у 2021 році отримував дохід як підприємець та акціонер АТ "Аскана". Ця компанія керує власним майном у бізнес-центрі West Park у Москві та володіє воронезьким ТОВ "Структура" з виробництва жирів та олії.

Окрім цього, на Захарченка зареєстровані продюсерський центр "Душевна пісня" Віталія Захарченка та "Інсайд Медіа Холдинг". Остання фірма випустила пропагандистські серіали "Кривавий Євромайдан - злочин століття", "МАЙДАН. Крапка неповернення. На власні очі", "Донбас - територія болю".
УВАГА ПИТАННЯ - ТАТАРОВ АГЕНТ КРЕМЛЯ? чи просто Портнов привозив йому в ОПУ привіти від москвича Захарченка у т ч ? Доки Татарову це не не набридло й він ПРибрав Портнова.
"повідомив срасіянам, що бачив Парубія неодноразово" - але "купив авто, щоб стежити за ним". Гроші нема куди подіти, чи в дитинстві не награвся в шпигунів? Праватеж купив?
Права і документи йому зробили підробні - мабуть, відправили через телеграм, як і пістолет.
Дійсно, а коли гайці зупиняли з фальшивими правами - відкупався на місці пачками срублєй. Гєніально.
Смердить сценаристами "Кварталу 95" за милю.
Та тю на вас , бо довбнi годнi працювати лишень по методичцi всих часiв та народiв.
Зізнався? Татаров будь кого змусить зізнатися. Радянська школа.
Ви речові докази давайте, це вам не СРСР.
Нi про вбивство панi Фарiон, а тут i поготiв, немае й натяку на яснiсть. Вся iнфа - штучного походження, без натякiв на реалiстичнiсть.
Короткоствольна нарізна зброя у нас просто під ногами валяється...
Де-еееееееееее !!!!!!????????????????????????????????
Хто б сумнівався, а-ха!
Цирк на кварталівських кальосах...До речі, Янучара витягнули з шафи та струсили нафталін,щоби він типу довів українцям,що вони страждають не від путлєровської орди ,а через патріотів України.
Міцна версія, дуже правдоподібна, вірю.
І це все розповідають зразу після затримання. А де таємниця слідства? А нема. Як і решти законів. В Зе-країні брехня, обман, беззаконня, і вічне Шоу замість Держави.
На відео худий хлопчина , а тут бугай з широкими плечима!Вже всіх за д@білів тримаєте?(((
а що з тими лохами що зарєєстрували авто по підробним документам? мабуть досі реєструють викрадені авто? де зброя? за вбитого сина вже отримав гроші? відкат вже зробив?
Ну повна галіматья.... Ці зелені виродки навіть мотивацію вбивства придумати не в змозі.....
Симон Петлюра (1879-1926) - Голова Директорії Української Народної Республіки. Був убитий в Парижі у 1926 році. Радянські спецслужби вважали його головним ворогом і організатором єврейських погромів (що не підтверджувалося фактами), імовірно, саме вони стояли за цим убивством, хоча офіційно вбивця, Самуїл Шварцбард, був виправданий французьким судом.

Євген Коновалець (1891-1938) - лідер Організації українських націоналістів (ОУН). Загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок теракту, організованого радянським агентом Павлом Судоплатовим, який передав Коновальцю бомбу, замасковану під коробку цукерок.

Степан Бандера (1909-1959) - лідер ОУН. Убитий в Мюнхені у 1959 році агентом КДБ Богданом Сташинським за допомогою спеціального пістолета з отрутою.

Лев Ребет (1912-1957) - український політичний діяч, публіцист, один із лідерів ОУН(б). Убитий тим же Богданом Сташинським у Мюнхені в 1957 році.

Роман Шухевич (1907-1950) - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА). Загинув у бою з оперативною групою МДБ СРСР у 1950 році.
… Чорновіл загинув нібито випадково
Ну й Ющенко був настільки старим та огидним, що вирішив діоксином омолодитися...
А Кеннеді теж він? Може зізнається? Йому жалко чи шо...
Скільки ідіотів пишуть про качалку. Якщо не слідкуєте за собою то хто вам винен...
Мотив трошки по дебільному написаний.
Парубій не командував військами та не приймав політичні рішення так як був відсторонений зеленою владою.
Але для наріду зійде. Вони навіть за кловуна голосували.
Війну проти брацкава нарота почали хто?
Біндєравци.
Парубій хто?
Біндєравец.
Син загинув на війні. Винуватий хто?
Парубій.
Л - логіка.
Ішак готується до переобрання. Намагається прибрати опонентів, шляхом залякування, мовляв, Залужний не сунься, бо ось що тебе чекає. Мохнате чмо в агонії. На палю обкуреного ішака!
Каїться?
Зізнання - цариця доказів. ©Андрій Вишинський
по розповіді - це явно якийсь мандрівник у часі )) таких зараз серед зелених та їх поціновувачів хоч греблю гати )) скоро розповість як зеля ще раз стане прєзіком ))
Напоминаю, что версия о "парашном следе" появилась на говноквартал-ТВ ещё до убийства Андрея Парубия. Потом её сразу повторили как основную. Поищите лучше настоящих убийц среди Мивины, Скумбрии и тех, кто "гонял чеченцев по Банковой" в феврале 2022 г.
Все пішло, як по маслу.)
За два дні і вирахували, і знайшли, і допитали...диво,та й годі.
"Зі слів фігуранта, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували українських можновладців у її розв'язанні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3571689

Чому ФСБ не замовило вбити найсправжніших патріотів із нинішньої влади, а замовило вбити "фейкового патріота"( за версією ОПешних хвойд і упоротих зебілів ) ?
Якусь пургу та бредятину ліпе. Чи не встигли щось біль правдоподібне видумати?
московити підшукували саме такого для вбивства Парубія, але у кого сталася трагедія, і сім'ї втратили рідних людей на війні, їм не до полеміки з вами, але ж як же вони ненавидять вас, хоч на публіку мовчать, проте візуально видно, що вони відчувають до вас, здогадайтесь ухилянти до кого
українці тут є? я так розумію, місцева "тусовка" ще вчора знайшла "виконавця" та "замовника" в особі президента України і тепер БУДЬ-ЯКІ аргументи чи факти для цієї категорії существ просто відсутні!"
Vad Vad - у нас немає президента , у нас серіал "слуга якогось народу ", але не нашого ,шостий рік поспіль .
та знаю я як твого "президента" у всьому світі називають!
Москалі вбили мого сина , а за це я вб'ю Парубія . Версія якась збочена .
міг сказати що нирка для пересадки потрібна і кошти на операцію..як та шмара ,що в стерненка стріляла
А про замах на Патріса Лумумбу не розповів часом? Шапіто ***** ЗЕлене!!!
зелені гидоти все роблять по наказу кацапів і по методичкам рашистів. швидко знайшли, швидко зізнався. але сценарій якийсь недолугий. я не вірю, що це насправді так.
Тамбовскій волк, з 95-го кварталу, перекваліфікувався у написання сценаріїв для жOПи
Це його адвокати навчили. Вбив у важкому психологічному стані. Три роки...
От зараз ці убогі терміново ліплять справу з лайна та гілок. Ну зебілам зайде на ура.
А що вони будуть робити, коли на Роісє покажуть справжнього кілера?
Та навіть, якщо і не справжнього, але точно опишуть всі деталі вбивства (а вони їх точно знатимуть краще).

От реально ж дегенерати далі одного кроку думати не можуть.
Шо-то в этой версии не складывается, сына убили а отец стал на сторону убийц, если бы написали сценарий как в Возвращении резидента, где один персонаж работал на иностранную разведку думая что его сын живёт в Париже...в общем будем посмотреть, но пока что как-то непонятны побудительные мотивы преступления...
і чому цього 3,14-дара не вбили при затриманні, втім тут все одно знайдеться купка 3,14-рів , яка через політикантство одразу заходиться вигороджувати від звинувачення справжнього замовника цього страшного вбивства,яке вчинив через своїх посіпак - Х-уйло,
як важко зараз родині полеглого патріота України, щоб мовчати і не називати зрозумілого вбивцю їх рідної людини , і при цьому не опинится серед срача
ухилянти, порадійте за псевдомотив вбивці, клята мошкара, що чекає Х-уйла у себе вдома, навіть якщо Х-уйло за допомогою Азії винищить всіх українців, вам, раби, потім краще жити не стане
