Подозреваемый в убийстве Парубия признался в содеянном и рассказал о своих контактах с РФ, - СМИ
Во время первых допросов подозреваемый в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия признался в совершении преступления и рассказал о своих контактах с представителями России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По словам подозреваемого, у него был сын-военный. В 2023 году он узнал от побратимов сына, что тот пропал без вести на Бахмутском направлении.
После этого мужчина начал мониторить российские соцсети, чтобы найти больше информации.
Как рассказал подозреваемый, впоследствии он начал общаться с представителями России, которые рассказали, что его сын якобы погиб.
По словам фигуранта, представители РФ в разговоре якобы оправдывали действия России в войне против Украины и обвиняли украинских чиновников в ее развязывании.
Подозреваемый, по свидетельству источников издания, сообщил своим контактам в РФ, что проживает во Львове и рассказал им об Андрее Парубие, которого якобы видел "неоднократно".
Отмечается, что мужчина, продолжая общение с россиянами, начал готовиться к убийству. Для этого он получил оружие, приобрел велосипед и шлем. Фигурант также по поддельным документам купил авто, на котором следил за политиком.
Сейчас следствие проверяет информацию, которую предоставил подозреваемый во время первых допросов, добавляет "Радио Свобода".
Убийство Андрея Парубия
Напомним, 30 августа 2025 года во Львове неизвестный убил Андрея Парубия. Отмечается, что на месте на месте преступления нашли семь гильз. Нападавший был одет как курьер службы доставки.
Во Львове объявлена спецоперация "Сирена".
В ночь на 1 сентября Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк доложили о задержании подозреваемого в убийстве Андрея Парубия.
1 сентября 52-летнему львовянину сообщили о подозрении в убийстве Парубия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хто винен у війні за версією Татарових-Єрмаків-Зеленських?
Правильно - Порошенко та його поплічники.
Бубочка ж на цих тезах на вибори йшов у 2019 році.
Кого вибрали у 2019- му?
БУбочку, якому тексті із фсб, що передали через Коломойського прописали:
- Расказівай вєзде вібарцам, шо то Порошєнко вінават в вайнє, лохі купяцца...
Пересічні так і купилися, купили собі велику війну.
Так і цей " батько" купився-" єто Парубій такого надєлал, шо началась вайна"
І цей купив смерті людини і своє життя продав.
Просто сцикують, знають що знайдуть їх, але потім.
Невже це, оті шифери-недострєльонні, отакий нікчемний сценарій злампічили!?!? А потім, після отих портновських з «доброчесністю», його патіхаму в лєс, на московію за обміном, або, як і беркутню…
Усьо ж, па чеснаму!?!?
Мене читають: 0
Я читаю: 0
Реєстрація: 28.08.2025
Невже і від орків представники потекли!
Хто всрася, невістка! Танцював, танцював, аж всрався?!?
Депутати з ЄС, інформагенства, ітд... повідомили, що у цього вбивці був син, який добровольцем пішов на війну.
Він загинув, але числився безвісті зниклим.
Цей батько цього сина, зв'язався з рашистами через соцмережі.
Рашисти пообіцяли повернути йому тіло сина, за вбивство когось з відомих українських діячів.
Цей вбивця повівся на це, повірив рашистам. Тому вбив Парубія.
Бо не має комунікації влади, Міноборони, ТЦК з родичами зниклих без вісті військових.
Треба постійно періодично спілкуватися з родичами , пояснювати обставини, пояснювати що робиться для знайдення цих пропавших військових, ітд...
Але влада мовчить а це тільки дратує родичів зниклих без вісті і родичі йдуть на все, щоб хоч щось дізнатися про свої рідних зниклих без вісті. Розповсюджується зневіра на недовіра до влади до командирів, де служили зниклі без вісті.
Треба не засрані відосики Зелі в стилі все добре, а говорити з родичами зниклих, загиблих, полонених і казати правду.
Тоді можна буде запобігти комунікаціям родичів зниклих з рашистами і подібним випадкам з вбивствами відомих українців.
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Джерело: програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-tatarov-zakharchenko-yanukovych/31107652.html?fbclid=IwAR0vOtEA4UYds8AVPTlXel-X4F8bsdCPLfpopiHElnsTiSMe-WJLs2RfwDU "Схеми" з посиланням на відповідний нагородний лист-
Деталі: Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".
по справі Захарченко - організував привезення з Росії понад 13 тисяч гранат вартістю понад 1,1 мільйона гривень. Після цього майно ексміністра заарештували: 3 квартири, 4 будинки, 6 гаражів та 24 земельні ділянки.
Захарченко заявляв, що тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини треба об'єднати в один регіон. Він казав, що готовий стати президентом "об'єднаного Донбасу".
Наразі Захарченко https://thepage.ua/ua/economy/yak-vlashtuvalisya-v-rosiyi-bizhenci-z-komandi-viktora-yanukovicha працює старшим консультантом у держкомпанії "Ростехнології". Також у 2021 році отримував дохід як підприємець та акціонер АТ "Аскана". Ця компанія керує власним майном у бізнес-центрі West Park у Москві та володіє воронезьким ТОВ "Структура" з виробництва жирів та олії.
Окрім цього, на Захарченка зареєстровані продюсерський центр "Душевна пісня" Віталія Захарченка та "Інсайд Медіа Холдинг". Остання фірма випустила пропагандистські серіали "Кривавий Євромайдан - злочин століття", "МАЙДАН. Крапка неповернення. На власні очі", "Донбас - територія болю".
Ви речові докази давайте, це вам не СРСР.
Євген Коновалець (1891-1938) - лідер Організації українських націоналістів (ОУН). Загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок теракту, організованого радянським агентом Павлом Судоплатовим, який передав Коновальцю бомбу, замасковану під коробку цукерок.
Степан Бандера (1909-1959) - лідер ОУН. Убитий в Мюнхені у 1959 році агентом КДБ Богданом Сташинським за допомогою спеціального пістолета з отрутою.
Лев Ребет (1912-1957) - український політичний діяч, публіцист, один із лідерів ОУН(б). Убитий тим же Богданом Сташинським у Мюнхені в 1957 році.
Роман Шухевич (1907-1950) - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА). Загинув у бою з оперативною групою МДБ СРСР у 1950 році.
Парубій не командував військами та не приймав політичні рішення так як був відсторонений зеленою владою.
Але для наріду зійде. Вони навіть за кловуна голосували.
Біндєравци.
Парубій хто?
Біндєравец.
Син загинув на війні. Винуватий хто?
Парубій.
Л - логіка.
За два дні і вирахували, і знайшли, і допитали...диво,та й годі.
Джерело: https://censor.net/ua/n3571689
Чому ФСБ не замовило вбити найсправжніших патріотів із нинішньої влади, а замовило вбити "фейкового патріота"( за версією ОПешних хвойд і упоротих зебілів ) ?
А що вони будуть робити, коли на Роісє покажуть справжнього кілера?
Та навіть, якщо і не справжнього, але точно опишуть всі деталі вбивства (а вони їх точно знатимуть краще).
От реально ж дегенерати далі одного кроку думати не можуть.
як важко зараз родині полеглого патріота України, щоб мовчати і не називати зрозумілого вбивцю їх рідної людини , і при цьому не опинится серед срача
ухилянти, порадійте за псевдомотив вбивці, клята мошкара, що чекає Х-уйла у себе вдома, навіть якщо Х-уйло за допомогою Азії винищить всіх українців, вам, раби, потім краще жити не стане