Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з РФ, - ЗМІ

Під час перших допитів підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєнні злочину та розповів про свої контакти з представниками Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами підозрюваного, у нього був син-військовий. У 2023 році він дізнався від побратимів сина, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Після цього чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації.

Як розповів підозрюваний, згодом він почав спілкуватись з представниками Росії, які розповіли, що його син начебто загинув.

Зі слів фігуранта, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.

Підозрюваний, за свідченням джерел видання, повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові та розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив "неодноразово".

Зазначається, що чоловік, продовжуючи спілкування з росіянами, почав готуватись до вбивства. Для цього він отримав зброю, придбав велосипед та шолом. Фігурант також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

Наразі слідство перевіряє інформацію, яку надав підозрюваний під час перших допитів, додає "Радіо Свобода".

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

