6 034

Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з РФ, - ЗМІ

вбивця Парубія

Під час перших допитів підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєнні злочину та розповів про свої контакти з представниками Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За словами підозрюваного, у нього був син-військовий. У 2023 році він дізнався від побратимів сина, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку.

Після цього чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації.

Як розповів підозрюваний, згодом він почав спілкуватись з представниками Росії, які розповіли, що його син начебто загинув.

Зі слів фігуранта, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.

Підозрюваний, за свідченням джерел видання, повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові та розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив "неодноразово".

Зазначається, що чоловік, продовжуючи спілкування з росіянами, почав готуватись до вбивства. Для цього він отримав зброю, придбав велосипед та шолом. Фігурант також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.

Наразі слідство перевіряє інформацію, яку надав підозрюваний під час перших допитів, додає "Радіо Свобода".

Убивство Андрія Парубія

Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.

У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".

В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.

1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.

Парубій Андрій (1314) вбивство (3175)
+31
Гарний сценарій написала "студія квартал 95" !!!
01.09.2025 20:32 Відповісти
+28
Кацапи вбили його сина і він приймає від них замовлення на вбивство Парубія?
01.09.2025 20:31 Відповісти
+20
Смердить сценаристами "Кварталу 95" за милю.
01.09.2025 20:40 Відповісти
Кацапи вбили його сина і він приймає від них замовлення на вбивство Парубія?
01.09.2025 20:31 Відповісти
Ну бо в ОП щиро вважають цю логіку правильною.

Хто винен у війні за версією Татарових-Єрмаків-Зеленських?
Правильно - Порошенко та його поплічники.

Бубочка ж на цих тезах на вибори йшов у 2019 році.
01.09.2025 20:56 Відповісти
Так то й воно.
Кого вибрали у 2019- му?
БУбочку, якому тексті із фсб, що передали через Коломойського прописали:
- Расказівай вєзде вібарцам, шо то Порошєнко вінават в вайнє, лохі купяцца...
Пересічні так і купилися, купили собі велику війну.
Так і цей " батько" купився-" єто Парубій такого надєлал, шо началась вайна"
І цей купив смерті людини і своє життя продав.
01.09.2025 21:09 Відповісти
а навіщо знак оклику, кацапи вбили його сина, а він вбив Парубія
01.09.2025 21:17 Відповісти
Та тут половина коментаторів за 100 баксів почне наводити шахеди.
Просто сцикують, знають що знайдуть їх, але потім.
01.09.2025 21:31 Відповісти
А чому тут дивуватися? Об'єктивно кажучи, мудрий український нарід відомий своєю особливою логікою та мазохізмом.
01.09.2025 21:56 Відповісти
Гарний сценарій написала "студія квартал 95" !!!
01.09.2025 20:32 Відповісти
тупішого я ще не чув.
01.09.2025 20:39 Відповісти
Так воно - відповідно до здібностей сценаристів.
01.09.2025 21:17 Відповісти
Але правильного...
01.09.2025 21:20 Відповісти
Підозрюваний, мабуть, і ложку до вуха несе, а не до рота, за його словами???
Невже це, оті шифери-недострєльонні, отакий нікчемний сценарій злампічили!?!? А потім, після отих портновських з «доброчесністю», його патіхаму в лєс, на московію за обміном, або, як і беркутню…
Усьо ж, па чеснаму!?!?
01.09.2025 20:57 Відповісти
Димитрий Климов

Мене читають: 0

Я читаю: 0

Реєстрація: 28.08.2025
01.09.2025 21:12 Відповісти
Ыстомін, тебе ще з подолярні не вигнали?
01.09.2025 21:25 Відповісти
Хвєдя, ти ж наче вже єфрейтора у ведмедчука отримав, а ще досі обов'язки шниря виконуєш?
01.09.2025 21:36 Відповісти
Аж засмерділося, запарєбрікавим лайном ******!!
Невже і від орків представники потекли!
Хто всрася, невістка! Танцював, танцював, аж всрався?!?
01.09.2025 21:10 Відповісти
Пінок!
01.09.2025 21:24 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
01.09.2025 20:34 Відповісти
Вже все відомо.
Депутати з ЄС, інформагенства, ітд... повідомили, що у цього вбивці був син, який добровольцем пішов на війну.
Він загинув, але числився безвісті зниклим.
Цей батько цього сина, зв'язався з рашистами через соцмережі.
Рашисти пообіцяли повернути йому тіло сина, за вбивство когось з відомих українських діячів.
Цей вбивця повівся на це, повірив рашистам. Тому вбив Парубія.
01.09.2025 20:35 Відповісти
Маячня, з проханням вручити йому Нобелівську, як конкуренту Трампа!
01.09.2025 21:00 Відповісти
Але навіть якщо ця версія правдива, то влада також винна у вбивстві Парубія.
Бо не має комунікації влади, Міноборони, ТЦК з родичами зниклих без вісті військових.
Треба постійно періодично спілкуватися з родичами , пояснювати обставини, пояснювати що робиться для знайдення цих пропавших військових, ітд...
Але влада мовчить а це тільки дратує родичів зниклих без вісті і родичі йдуть на все, щоб хоч щось дізнатися про свої рідних зниклих без вісті. Розповсюджується зневіра на недовіра до влади до командирів, де служили зниклі без вісті.
Треба не засрані відосики Зелі в стилі все добре, а говорити з родичами зниклих, загиблих, полонених і казати правду.
Тоді можна буде запобігти комунікаціям родичів зниклих з рашистами і подібним випадкам з вбивствами відомих українців.
01.09.2025 21:08 Відповісти
Й головне активно ходив до качалки - щоб нейтралізуваит силою біцепсів відсутність логіки у версії спецури Татарова про його причетність до вбивства . Немолодий Качок на електровеліку - так круто!!!
01.09.2025 20:36 Відповісти
ох і хня. звиздець.
01.09.2025 20:37 Відповісти
УП 2021р

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.

Джерело: програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-tatarov-zakharchenko-yanukovych/31107652.html?fbclid=IwAR0vOtEA4UYds8AVPTlXel-X4F8bsdCPLfpopiHElnsTiSMe-WJLs2RfwDU "Схеми" з посиланням на відповідний нагородний лист-
Деталі: Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".
по справі Захарченко - організував привезення з Росії понад 13 тисяч гранат вартістю понад 1,1 мільйона гривень. Після цього майно ексміністра заарештували: 3 квартири, 4 будинки, 6 гаражів та 24 земельні ділянки.

Захарченко заявляв, що тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини треба об'єднати в один регіон. Він казав, що готовий стати президентом "об'єднаного Донбасу".

Наразі Захарченко https://thepage.ua/ua/economy/yak-vlashtuvalisya-v-rosiyi-bizhenci-z-komandi-viktora-yanukovicha працює старшим консультантом у держкомпанії "Ростехнології". Також у 2021 році отримував дохід як підприємець та акціонер АТ "Аскана". Ця компанія керує власним майном у бізнес-центрі West Park у Москві та володіє воронезьким ТОВ "Структура" з виробництва жирів та олії.

Окрім цього, на Захарченка зареєстровані продюсерський центр "Душевна пісня" Віталія Захарченка та "Інсайд Медіа Холдинг". Остання фірма випустила пропагандистські серіали "Кривавий Євромайдан - злочин століття", "МАЙДАН. Крапка неповернення. На власні очі", "Донбас - територія болю".
01.09.2025 21:20 Відповісти
УВАГА ПИТАННЯ - ТАТАРОВ АГЕНТ КРЕМЛЯ? чи просто Портнов привозив йому в ОПУ привіти від москвича Захарченка у т ч ? Доки Татарову це не не набридло й він ПРибрав Портнова.
01.09.2025 21:25 Відповісти
"повідомив срасіянам, що бачив Парубія неодноразово" - але "купив авто, щоб стежити за ним". Гроші нема куди подіти, чи в дитинстві не награвся в шпигунів? Праватеж купив?
01.09.2025 20:37 Відповісти
Права і документи йому зробили підробні - мабуть, відправили через телеграм, як і пістолет.
01.09.2025 20:47 Відповісти
Дійсно, а коли гайці зупиняли з фальшивими правами - відкупався на місці пачками срублєй. Гєніально.
01.09.2025 21:07 Відповісти
Смердить сценаристами "Кварталу 95" за милю.
01.09.2025 20:40 Відповісти
Та тю на вас , бо довбнi годнi працювати лишень по методичцi всих часiв та народiв.
01.09.2025 20:43 Відповісти
Зізнався? Татаров будь кого змусить зізнатися. Радянська школа.
Ви речові докази давайте, це вам не СРСР.
01.09.2025 20:41 Відповісти
Нi про вбивство панi Фарiон, а тут i поготiв, немае й натяку на яснiсть. Вся iнфа - штучного походження, без натякiв на реалiстичнiсть.
01.09.2025 20:41 Відповісти
Короткоствольна нарізна зброя у нас просто під ногами валяється...
01.09.2025 20:43 Відповісти
Де-еееееееееее !!!!!!????????????????????????????????
01.09.2025 20:44 Відповісти
Хто б сумнівався, а-ха!
01.09.2025 20:44 Відповісти
Цирк на кварталівських кальосах...До речі, Янучара витягнули з шафи та струсили нафталін,щоби він типу довів українцям,що вони страждають не від путлєровської орди ,а через патріотів України.
01.09.2025 20:44 Відповісти
Міцна версія, дуже правдоподібна, вірю.
01.09.2025 20:46 Відповісти
І це все розповідають зразу після затримання. А де таємниця слідства? А нема. Як і решти законів. В Зе-країні брехня, обман, беззаконня, і вічне Шоу замість Держави.
01.09.2025 20:46 Відповісти
На відео худий хлопчина , а тут бугай з широкими плечима!Вже всіх за д@білів тримаєте?(((
01.09.2025 20:47 Відповісти
а що з тими лохами що зарєєстрували авто по підробним документам? мабуть досі реєструють викрадені авто? де зброя? за вбитого сина вже отримав гроші? відкат вже зробив?
01.09.2025 20:47 Відповісти
Ну повна галіматья.... Ці зелені виродки навіть мотивацію вбивства придумати не в змозі.....
01.09.2025 20:48 Відповісти
Симон Петлюра (1879-1926) - Голова Директорії Української Народної Республіки. Був убитий в Парижі у 1926 році. Радянські спецслужби вважали його головним ворогом і організатором єврейських погромів (що не підтверджувалося фактами), імовірно, саме вони стояли за цим убивством, хоча офіційно вбивця, Самуїл Шварцбард, був виправданий французьким судом.

Євген Коновалець (1891-1938) - лідер Організації українських націоналістів (ОУН). Загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок теракту, організованого радянським агентом Павлом Судоплатовим, який передав Коновальцю бомбу, замасковану під коробку цукерок.

Степан Бандера (1909-1959) - лідер ОУН. Убитий в Мюнхені у 1959 році агентом КДБ Богданом Сташинським за допомогою спеціального пістолета з отрутою.

Лев Ребет (1912-1957) - український політичний діяч, публіцист, один із лідерів ОУН(б). Убитий тим же Богданом Сташинським у Мюнхені в 1957 році.

Роман Шухевич (1907-1950) - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА). Загинув у бою з оперативною групою МДБ СРСР у 1950 році.
01.09.2025 20:48 Відповісти
… Чорновіл загинув нібито випадково
01.09.2025 21:09 Відповісти
Ну й Ющенко був настільки старим та огидним, що вирішив діоксином омолодитися...
01.09.2025 21:15 Відповісти
А Кеннеді теж він? Може зізнається? Йому жалко чи шо...
01.09.2025 20:51 Відповісти
Скільки ідіотів пишуть про качалку. Якщо не слідкуєте за собою то хто вам винен...
01.09.2025 20:53 Відповісти
Мотив трошки по дебільному написаний.
Парубій не командував військами та не приймав політичні рішення так як був відсторонений зеленою владою.
Але для наріду зійде. Вони навіть за кловуна голосували.
01.09.2025 20:54 Відповісти
Війну проти брацкава нарота почали хто?
Біндєравци.
Парубій хто?
Біндєравец.
Син загинув на війні. Винуватий хто?
Парубій.
Л - логіка.
01.09.2025 21:50 Відповісти
Ішак готується до переобрання. Намагається прибрати опонентів, шляхом залякування, мовляв, Залужний не сунься, бо ось що тебе чекає. Мохнате чмо в агонії. На палю обкуреного ішака!
01.09.2025 20:55 Відповісти
Каїться?
01.09.2025 20:56 Відповісти
Зізнання - цариця доказів. ©Андрій Вишинський
01.09.2025 21:10 Відповісти
по розповіді - це явно якийсь мандрівник у часі )) таких зараз серед зелених та їх поціновувачів хоч греблю гати )) скоро розповість як зеля ще раз стане прєзіком ))
01.09.2025 21:10 Відповісти
Напоминаю, что версия о "парашном следе" появилась на говноквартал-ТВ ещё до убийства Андрея Парубия. Потом её сразу повторили как основную. Поищите лучше настоящих убийц среди Мивины, Скумбрии и тех, кто "гонял чеченцев по Банковой" в феврале 2022 г.
01.09.2025 21:10 Відповісти
Все пішло, як по маслу.)
За два дні і вирахували, і знайшли, і допитали...диво,та й годі.
01.09.2025 21:11 Відповісти
"Зі слів фігуранта, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували українських можновладців у її розв'язанні."

Джерело: https://censor.net/ua/n3571689

Чому ФСБ не замовило вбити найсправжніших патріотів із нинішньої влади, а замовило вбити "фейкового патріота"( за версією ОПешних хвойд і упоротих зебілів ) ?
01.09.2025 21:11 Відповісти
Якусь пургу та бредятину ліпе. Чи не встигли щось біль правдоподібне видумати?
01.09.2025 21:34 Відповісти
московити підшукували саме такого для вбивства Парубія, але у кого сталася трагедія, і сім'ї втратили рідних людей на війні, їм не до полеміки з вами, але ж як же вони ненавидять вас, хоч на публіку мовчать, проте візуально видно, що вони відчувають до вас, здогадайтесь ухилянти до кого
01.09.2025 21:34 Відповісти
українці тут є? я так розумію, місцева "тусовка" ще вчора знайшла "виконавця" та "замовника" в особі президента України і тепер БУДЬ-ЯКІ аргументи чи факти для цієї категорії существ просто відсутні!"
01.09.2025 21:34 Відповісти
Vad Vad - у нас немає президента , у нас серіал "слуга якогось народу ", але не нашого ,шостий рік поспіль .
01.09.2025 21:48 Відповісти
та знаю я як твого "президента" у всьому світі називають!
01.09.2025 21:54 Відповісти
Москалі вбили мого сина , а за це я вб'ю Парубія . Версія якась збочена .
01.09.2025 21:38 Відповісти
міг сказати що нирка для пересадки потрібна і кошти на операцію..як та шмара ,що в стерненка стріляла
01.09.2025 21:40 Відповісти
А про замах на Патріса Лумумбу не розповів часом? Шапіто ***** ЗЕлене!!!
01.09.2025 21:47 Відповісти
зелені гидоти все роблять по наказу кацапів і по методичкам рашистів. швидко знайшли, швидко зізнався. але сценарій якийсь недолугий. я не вірю, що це насправді так.
01.09.2025 21:48 Відповісти
01.09.2025 21:50 Відповісти
Тамбовскій волк, з 95-го кварталу, перекваліфікувався у написання сценаріїв для жOПи
01.09.2025 21:51 Відповісти
Це його адвокати навчили. Вбив у важкому психологічному стані. Три роки...
01.09.2025 21:55 Відповісти
От зараз ці убогі терміново ліплять справу з лайна та гілок. Ну зебілам зайде на ура.
А що вони будуть робити, коли на Роісє покажуть справжнього кілера?
Та навіть, якщо і не справжнього, але точно опишуть всі деталі вбивства (а вони їх точно знатимуть краще).

От реально ж дегенерати далі одного кроку думати не можуть.
01.09.2025 21:55 Відповісти
 
 