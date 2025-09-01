Підозрюваний у вбивстві Парубія зізнався у скоєному та розповів про свої контакти з РФ, - ЗМІ
Під час перших допитів підозрюваний у вбивстві народного депутата, колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія зізнався у скоєнні злочину та розповів про свої контакти з представниками Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Радіо Свобода" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За словами підозрюваного, у нього був син-військовий. У 2023 році він дізнався від побратимів сина, що той зник безвісти на Бахмутському напрямку.
Після цього чоловік почав моніторити російські соцмережі, щоб знайти більше інформації.
Як розповів підозрюваний, згодом він почав спілкуватись з представниками Росії, які розповіли, що його син начебто загинув.
Зі слів фігуранта, представники РФ у розмові начебто виправдовували дії Росії у війні проти України та звинувачували українських можновладців у її розв’язанні.
Підозрюваний, за свідченням джерел видання, повідомив своїм контактам у РФ, що проживає у Львові та розповів їм про Андрія Парубія, якого нібито бачив "неодноразово".
Зазначається, що чоловік, продовжуючи спілкування з росіянами, почав готуватись до вбивства. Для цього він отримав зброю, придбав велосипед та шолом. Фігурант також за підробленими документами купив авто, на якому стежив за політиком.
Наразі слідство перевіряє інформацію, яку надав підозрюваний під час перших допитів, додає "Радіо Свобода".
Убивство Андрія Парубія
Нагадаємо, 30 серпня 2025 року у Львові невідомий вбив Андрія Парубія.Зазначається, що на місці на місці злочину знайшли сім гільз. Нападник був одягнений як кур'єр служби доставки.
У Львові оголошено спецоперацію "Сирена".
В ніч на 1 вересня Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та голова Служби безпеки України Василь Малюк доповіли про затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія.
1 вересня 52-річному львів'янину повідомили про підозру у вбивстві Парубія.
Хто винен у війні за версією Татарових-Єрмаків-Зеленських?
Правильно - Порошенко та його поплічники.
Бубочка ж на цих тезах на вибори йшов у 2019 році.
Кого вибрали у 2019- му?
БУбочку, якому тексті із фсб, що передали через Коломойського прописали:
- Расказівай вєзде вібарцам, шо то Порошєнко вінават в вайнє, лохі купяцца...
Пересічні так і купилися, купили собі велику війну.
Так і цей " батько" купився-" єто Парубій такого надєлал, шо началась вайна"
І цей купив смерті людини і своє життя продав.
Просто сцикують, знають що знайдуть їх, але потім.
Невже це, оті шифери-недострєльонні, отакий нікчемний сценарій злампічили!?!? А потім, після отих портновських з «доброчесністю», його патіхаму в лєс, на московію за обміном, або, як і беркутню…
Усьо ж, па чеснаму!?!?
Невже і від орків представники потекли!
Хто всрася, невістка! Танцював, танцював, аж всрався?!?
Депутати з ЄС, інформагенства, ітд... повідомили, що у цього вбивці був син, який добровольцем пішов на війну.
Він загинув, але числився безвісті зниклим.
Цей батько цього сина, зв'язався з рашистами через соцмережі.
Рашисти пообіцяли повернути йому тіло сина, за вбивство когось з відомих українських діячів.
Цей вбивця повівся на це, повірив рашистам. Тому вбив Парубія.
Бо не має комунікації влади, Міноборони, ТЦК з родичами зниклих без вісті військових.
Треба постійно періодично спілкуватися з родичами , пояснювати обставини, пояснювати що робиться для знайдення цих пропавших військових, ітд...
Але влада мовчить а це тільки дратує родичів зниклих без вісті і родичі йдуть на все, щоб хоч щось дізнатися про свої рідних зниклих без вісті. Розповсюджується зневіра на недовіра до влади до командирів, де служили зниклі без вісті.
Треба не засрані відосики Зелі в стилі все добре, а говорити з родичами зниклих, загиблих, полонених і казати правду.
Тоді можна буде запобігти комунікаціям родичів зниклих з рашистами і подібним випадкам з вбивствами відомих українців.
Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров у розпал Революції гідності отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича за особистим поданням на той час міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.
Джерело: програма https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-tatarov-zakharchenko-yanukovych/31107652.html?fbclid=IwAR0vOtEA4UYds8AVPTlXel-X4F8bsdCPLfpopiHElnsTiSMe-WJLs2RfwDU "Схеми" з посиланням на відповідний нагородний лист-
Деталі: Татарова нагородили "за впровадження в життя рішень президента, Верховної Ради та Кабінету міністрів, спрямовуючи зусилля підлеглих працівників на посилення боротьби зі злочинністю та зміцнення правопорядку в державі".
по справі Захарченко - організував привезення з Росії понад 13 тисяч гранат вартістю понад 1,1 мільйона гривень. Після цього майно ексміністра заарештували: 3 квартири, 4 будинки, 6 гаражів та 24 земельні ділянки.
Захарченко заявляв, що тимчасово окуповані території Донеччини та Луганщини треба об'єднати в один регіон. Він казав, що готовий стати президентом "об'єднаного Донбасу".
Наразі Захарченко https://thepage.ua/ua/economy/yak-vlashtuvalisya-v-rosiyi-bizhenci-z-komandi-viktora-yanukovicha працює старшим консультантом у держкомпанії "Ростехнології". Також у 2021 році отримував дохід як підприємець та акціонер АТ "Аскана". Ця компанія керує власним майном у бізнес-центрі West Park у Москві та володіє воронезьким ТОВ "Структура" з виробництва жирів та олії.
Окрім цього, на Захарченка зареєстровані продюсерський центр "Душевна пісня" Віталія Захарченка та "Інсайд Медіа Холдинг". Остання фірма випустила пропагандистські серіали "Кривавий Євромайдан - злочин століття", "МАЙДАН. Крапка неповернення. На власні очі", "Донбас - територія болю".
Ви речові докази давайте, це вам не СРСР.
Євген Коновалець (1891-1938) - лідер Організації українських націоналістів (ОУН). Загинув у Роттердамі в 1938 році внаслідок теракту, організованого радянським агентом Павлом Судоплатовим, який передав Коновальцю бомбу, замасковану під коробку цукерок.
Степан Бандера (1909-1959) - лідер ОУН. Убитий в Мюнхені у 1959 році агентом КДБ Богданом Сташинським за допомогою спеціального пістолета з отрутою.
Лев Ребет (1912-1957) - український політичний діяч, публіцист, один із лідерів ОУН(б). Убитий тим же Богданом Сташинським у Мюнхені в 1957 році.
Роман Шухевич (1907-1950) - головнокомандувач Української повстанської армії (УПА). Загинув у бою з оперативною групою МДБ СРСР у 1950 році.
Парубій не командував військами та не приймав політичні рішення так як був відсторонений зеленою владою.
Але для наріду зійде. Вони навіть за кловуна голосували.
Біндєравци.
Парубій хто?
Біндєравец.
Син загинув на війні. Винуватий хто?
Парубій.
Л - логіка.
За два дні і вирахували, і знайшли, і допитали...диво,та й годі.
Чому ФСБ не замовило вбити найсправжніших патріотів із нинішньої влади, а замовило вбити "фейкового патріота"( за версією ОПешних хвойд і упоротих зебілів ) ?
А що вони будуть робити, коли на Роісє покажуть справжнього кілера?
Та навіть, якщо і не справжнього, але точно опишуть всі деталі вбивства (а вони їх точно знатимуть краще).
От реально ж дегенерати далі одного кроку думати не можуть.