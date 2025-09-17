Рада приняла законопроект о Военном омбудсмене

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №13266 о Военном омбудсмане.

Решение поддержали 283 нардепа.

"Целью законопроекта является создание дополнительного эффективного механизма защиты прав военнослужащих, который дополнит существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, не отменяя их и не создавая оснований для пересмотра компетенции государственных органов, которые обеспечивают защиту и восстановление нарушенных прав и свобод", - говорится в пояснительной записке.

Военный омбудсман будет назначаться на должность Президентом Украины сроком на пять лет. Одно и то же лицо не сможет быть назначено на должность Военного омбудсмена более чем на два срока подряд.

"Военным омбудсманом может быть назначен гражданин Украины, не моложе 30 лет, который имеет высшее образование по степени не ниже специалиста (магистра), свободно владеет государственным языком, имеет высокие моральные качества и безупречную репутацию, в течение последних пяти лет перед назначением проживает в Украине и по состоянию здоровья способен выполнять соответствующие обязанности", - отмечается в пояснительной записке.

Основными задачами Военного омбудсмена являются: осуществление демократического гражданского контроля за сектором безопасности и обороны по вопросам обеспечения соблюдения органами военного управления и военным командованием прав военнослужащих; выявление по результатам систематизации и анализа собранной / полученной информации о нарушении прав военнослужащих причин и условий, приводящих к таким нарушениям; наработка предложений относительно путей / способов минимизации и устранения выявленных причин и условий, приводящих к нарушению прав военнослужащих.

Жалобы к Военному омбудсману смогут подавать как непосредственно военнослужащие, так и уполномоченные на это в установленном законом порядке другие лица.

"Предполагается, что Военный омбудсман будет сотрудничать с Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека и предоставлять ему необходимую помощь в соответствии с законом. Военный омбудсмен и Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека по вопросам, которые будут касаться их сотрудничества, могут заключить соглашение (меморандум)", - говорится в сообщении.

