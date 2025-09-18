Зеленський затвердив ратифікацію Угоди про сторічне партнерство з Великою Британією

Президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство з Великою Британією.

Про це глава держави повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

Президент подякував Королю Чарльзу ІІІ за незмінну підтримку України, про яку він згадав на зустрічі із Трампом.

"Україна надзвичайно цінує непохитну й принципову позицію Сполученого Королівства. У час, коли тиранія знову загрожує Європі, ми всі маємо триматися сильних позицій, і Велика Британія продовжує бути лідером у захисті свободи в багатьох вимірах. Разом ми багато досягли, і за підтримки волелюбних народів – Сполученого Королівства, наших європейських партнерів і США – ми продовжуємо боронити цінності й захищати життя.

Ми єдині в зусиллях зробити так, щоб дипломатія запрацювала, та щоб забезпечити тривалий мир на Європейському континенті. Наш союз подвоює нашу силу. Саме тому для мене велика честь і привілей підписати закон про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством. Учора Верховна Рада переважною більшістю голосів підтримала цей історичний договір, і сьогодні я повертаю його до парламенту з підписом", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №0332 про ратифікацію угоди зі Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо сторічного партнерства.

