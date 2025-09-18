453 32
Король Чарльз ІІІ під час зустрічі з Трампом згадав про підтримку України
Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом згадав про підтримку України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.
"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – зазначив король.
Також він високо оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".
Нагнибіда Ципердюк
Сергій Сиротюк
Наталия Гончар
Microsoft хоче інвестувати 22 млрд фунтів стерлінгів ($30 млрд) у «розширення інфраструктури штучного інтелекту та будівництво найбільшого в країні суперкомп'ютера зі штучним інтелектом», пише Sky News. Планують у Великій Британії також побудувати великий центр обробки даних.
1,5 млрд фунтів стерлінгів ($2 млрд) має надійти від компанії CoreWeave, що займається хмарними обчисленнями зі штучним інтелектом. Бере участь у домовленостях британців та американців і ChatGPT OpenAI.
Король багато говорив про давню спільну історію Великої Британії та США (не замовчуючи про Війну за незалежність північноамериканських колоній у XVIII столітті) і розповів про «нову еру» їхнього партнерства.
«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та досягти миру», - сказав монарх.