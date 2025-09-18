Король Чарльз ІІІ під час зустрічі з Трампом згадав про підтримку України

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом згадав про підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – зазначив король.

Також він високо оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

