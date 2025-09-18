УКР
Новини
Король Чарльз ІІІ під час зустрічі з Трампом згадав про підтримку України

Король Чарльз ІІІ

Король Великої Британії Чарльз ІІІ під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом згадав про підтримку України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Оскільки тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир", – зазначив король.

Також він високо оцінив "особисту відданість президента США Дональда Трампа пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі з метою забезпечення миру".

Читайте: Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство з Великою Британією

Король Великої Британії Чарльз ІІІ наш слоняра!!!
18.09.2025 01:52 Відповісти
Король і **********...
18.09.2025 02:07 Відповісти
Послухала Пінтковського у Фейгіна. з Вашингтонщини Розповів про якесь опитування в Україні , опубліковане в KYIV POST - 75 відсотків українців готові на замороженя війни по лінії зіткнення за умови забезпечення безпеки партнерами та за умовою збереження усього того, що повинна зберегти в державності Ураїна . Але велика цифра аж 25% готові на умови хйла -умовно " без мови віри і армії." Варіант - заморозка по лінії зіткнення по типу таки Корейського варіанту. Осінь до початку бездоріжжя та новітнєю зброєю від США з НАТО завершить забаганки Ху .. В росії в цей звучать голос, наприклад, від Краганова та інших політолухів, що треба теж рятувати народ й повертати його ДА ІСТОКОВ - зайнятися типуСИБІРОМ (типу ну її ту Європу) . Й Караганов цю статтю опублікував у державній друкованій газетці й ще живий ...
18.09.2025 02:13 Відповісти
18.09.2025 01:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=4nv5IeWh9B0&t=4s

Березовець аналіз зустрічі Трамп -Король
18.09.2025 03:26 Відповісти
18.09.2025 02:07 Відповісти
18.09.2025 02:07 Відповісти
Послухала Пінтковського у Фейгіна. з Вашингтонщини Розповів про якесь опитування в Україні , опубліковане в KYIV POST - 75 відсотків українців готові на замороженя війни по лінії зіткнення за умови забезпечення безпеки партнерами та за умовою збереження усього того, що повинна зберегти в державності Ураїна . Але велика цифра аж 25% готові на умови хйла -умовно " без мови віри і армії." Варіант - заморозка по лінії зіткнення по типу таки Корейського варіанту. Осінь до початку бездоріжжя та новітнєю зброєю від США з НАТО завершить забаганки Ху .. В росії в цей звучать голос, наприклад, від Краганова та інших політолухів, що треба теж рятувати народ й повертати його ДА ІСТОКОВ - зайнятися типуСИБІРОМ (типу ну її ту Європу) . Й Караганов цю статтю опублікував у державній друкованій газетці й ще живий ...
18.09.2025 02:13
18.09.2025 02:13 Відповісти
слухайте всіх, а свій розум майте.
18.09.2025 02:17 Відповісти
Маю й відчуваю що до цього йде - ще живий і цей рашці...

Пропагандист Калашников: "Какая Одесса, какое Запорожье? Мы сожрали ресурсы и по грудь провалились в трясину затяжной войны".
доречі зЕрмаомародерня дуже теж вазбуділась з вовіком .
Наступне вже видання у США аж кричить про Єрамчинщину в Україні...
18.09.2025 02:29 Відповісти
Головне- треба Зєльоних вишвирнути з влади , якщо справді буде заморозка з повним захистом - безпекою партнерів . Головне качати рудого щоб за ХУ не чіплявся , за його забаганки ... А якщо не 25 а більше зʼявиться уставшіх ат вайни й виберуть знову РИГІВ *********?
У них у влади колінця трясуться..На весь світ гримить "війна НАБУ проти СБУ " за врятувати МІНДІЧА ДРУЖБАНА ЗЄ
18.09.2025 02:36 Відповісти
хто таке блохер-калашніков?
це навіть не списдуваватель німецького автомата, а однофамілець.
18.09.2025 02:39 Відповісти
Не важливо він не повішений й не скинутий з вікна як Сергій Кургінян - батько ідеолог ЛИНИРИ ТА ДИНИРИ .
державна газетка друкована для плебсу з його статтею про треба зкачувати війну та повертатися До істокав Сибіру, згадати до часи міці та дружби з татаро-Монголами - ну її ту Гейропу...Живий теж той політолух- отак взяв й сам написав без дозволу ХУ чи справжніх хто там тримає зараз рашку
18.09.2025 02:46 Відповісти
дозвольте мені повторитися.
він кацап мелкокаліберний - майте так багато інформації як ви можете,
але майте i свою думку.
18.09.2025 02:50 Відповісти
А давайте почекаємо - до чого хто той кацап мілколіберальний чи крупно... Логічно ж - ні НАТО ні США не знають що робити з хйуляндією а Європа й ще з Буратінарієм на Банковій. А от Келлог не кацап не викисає у Києві - генерал ...Й Трамп йому ще підсрачника не дав, а мабуть слухає його враження про дронн армію та навички ЗСУ... Ну ви розумієте про що я... До України вже надходять новітні айті-розробки , ракети ERAM ... Чогось Трамп дав відмашку? Польща ж теж обісралася разом з НАТО ... Але от біда - перемогти вони сьогодні українською малочисельною армією не зможуть а самі не хочуть воювати . Тільки треба рашку заставити піти на умови українського з партнерами ЗАМОРОЖЕННЯ . Країну зберегти.
18.09.2025 03:20 Відповісти
келог відносно нормальний бо його дочка нормальна,
ще б він дочку кинув заради трампа..
мабуть вона стидається, що батько її в команді рудого ідіота...
18.09.2025 03:32 Відповісти
А я вірю в їхню місію, дочки й Батька , респи вже бунтують в США , навіть MAGAшисти тролять Трампа за те як він виглядаю під Хйлом ...
18.09.2025 03:38 Відповісти
Ніхто тута не бунтує - всім *****!
толпа змирилася з рудим ідіотом...
18.09.2025 03:46 Відповісти
а давайте..
питання одне - скільки років чекати?
18.09.2025 03:50 Відповісти
Не про Караганова - я про СЕРГІЯ КУРГІНЯНА - згадайте поряд з Боородайом в республіках-ДИРАХ Донбасу
18.09.2025 03:36 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XiJXOJmPPi4
18.09.2025 02:15 Відповісти
Нехай вони згадають про Будапештський меморандум, який підписали їхні (на той момент) президенти. Якого х#я звичайні українці повинні цим гнідам довіряти?
18.09.2025 02:20 Відповісти
бо те ті самі підписали меморандум яких українці вибрали.
18.09.2025 02:27 Відповісти
Тобто ви не проти того, що підписанти з боку України -лохи (або зрадники?), а з боку США ,Британії та інших -аферисти і брехуни.
18.09.2025 02:36 Відповісти
брехуни з обох боків, але ви обозначили тільки одну сторону, а були їх дві.
18.09.2025 02:41 Відповісти
підзабулися?
буває...
18.09.2025 02:29 Відповісти
Трамп планує домовлятися із Кіром Стармером, британським прем'єром, і підписати «Угоду про технологічне процвітання». Країни хочуть більш тісно співпрацювати у розвитку ШІ та у квантових обчисленнях. Йдеться про інвестиції американських технологічних компаній у Велику Британію - 31 млрд фунтів стерлінгів ($42,2 млрд).

Microsoft хоче інвестувати 22 млрд фунтів стерлінгів ($30 млрд) у «розширення інфраструктури штучного інтелекту та будівництво найбільшого в країні суперкомп'ютера зі штучним інтелектом», пише Sky News. Планують у Великій Британії також побудувати великий центр обробки даних.
1,5 млрд фунтів стерлінгів ($2 млрд) має надійти від компанії CoreWeave, що займається хмарними обчисленнями зі штучним інтелектом. Бере участь у домовленостях британців та американців і ChatGPT OpenAI.
18.09.2025 02:20 Відповісти
18.09.2025 02:24 Відповісти
18.09.2025 02:27 Відповісти
BBC
Король багато говорив про давню спільну історію Великої Британії та США (не замовчуючи про Війну за незалежність північноамериканських колоній у XVIII столітті) і розповів про «нову еру» їхнього партнерства.
«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми і наші союзники стоїмо разом на підтримку України, щоб стримати агресію та досягти миру», - сказав монарх.
18.09.2025 02:34 Відповісти
18.09.2025 02:47 Відповісти
.... переміг 7 війн та ще й САМ король до нього підлизувався ...
18.09.2025 03:46 Відповісти
 
 